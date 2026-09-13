గణపతిని మొదట ఎందుకు పూజిస్తారు? మోదకాలు, గరిక మరియు నిమజ్జనం యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకోండి!
హిందూ సంప్రదాయంలో ఏ శుభకార్యానికైనా ముందుగా పూజించే దైవం విఘ్నేశ్వరుడు. భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజున ప్రారంభమయ్యే గణేశోత్సవాల్లో భక్తులు పది రోజుల పాటు గణపతిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించి, అనంత చతుర్దశి రోజున నిమజ్జనం చేస్తారు.
హిందూ సంప్రదాయంలో ఏ శుభకార్యం తలపెట్టినా ముందుగా స్మరించుకునే దైవం విఘ్నేశ్వరుడు. సకల విఘ్నాలను తొలగించే ప్రథమ పూజ్యుడిగా గణనాథుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజున ప్రారంభమయ్యే ఈ మహోత్సవం దేశవ్యాప్తంగా అంబరం తాకేలా సాగుతుంది. పది రోజుల పాటు భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలందుకునే బప్పా, అనంత చతుర్దశి రోజున కరిగిపోయే నీటిలో నిమజ్జనమవుతూ భక్తులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు.
గణపతిని ప్రథమ పూజ్యుడిగా ఎందుకు కొలుస్తారు?
శివపార్వతుల కుమారులైన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, గణేశుల మధ్య శ్రేష్టతపై ఒకసారి పోటీ ఏర్పడింది. ప్రపంచాన్ని చుట్టివచ్చిన వారే గొప్ప అని తేల్చాలని శివుడు షరతు పెడతాడు. కార్తికేయుడు తన నెమలి వాహనంపై లోక సంచారానికి బయలుదేరగా, మూషిక వాహనుడైన గణేశుడు మాత్రం తన తల్లిదండ్రులైన శివపార్వతుల చుట్టూ మూడు ప్రదక్షిణలు చేస్తాడు.
"తల్లిదండ్రులే నాకిల సమస్త లోకాలు" అని ఆయన చెబుతారు. ఈ ఆత్మజ్ఞానానికి సంతోషించిన శివపార్వతులు, ఏ పూజ చేసినా మొదట వినాయకుడికే పూజ జరగాలని వరం ప్రసాదిస్తారు. అప్పటి నుంచి ప్రథమ పూజ్యుడిగా ఆయన నిలిచారు.
పూజలో మోదకాలు, గరిక ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?
గణనాథుడికి ఎంతో ఇష్టమైన నైవేద్యం మోదక్. జ్ఞానానికి, ఆనందానికి ప్రతీకగా మోదక్లను భావిస్తారు. స్వామివారికి మోదక్ల నివేదన చేయడం ద్వారా కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. అలాగే, పూజా సమయంలో గరికను సమర్పించడం ఆచారంగా వస్తోంది. పరిశుభ్రమైన మనసుతో భక్తితో సమర్పించే ప్రతి కానుకను గణపతి స్వీకరిస్తాడని భక్తులు నమ్ముతారు.
పర్యావరణహిత వేడుకలుగా గణేశోత్సవాలు
మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా గణేష్ ఉత్సవాల్లోనూ అనేక మార్పులు వచ్చాయి. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ విగ్రహాల వల్ల జరిగే కాలుష్యాన్ని నివారించేందుకు ప్రస్తుతం మట్టి విగ్రహాల వినియోగం పెరిగింది. పదేళ్ల క్రితం ఉన్న ఉత్సాహం కంటే నేడు పర్యావరణాన్ని రక్షించే బాధ్యతను కూడా భక్తులు భుజాన వేసుకున్నారు. విసర్జన సమయంలో మనలోని దుర్గుణాలు, ప్రతికూలతలను కూడా బప్పాతో పాటు పంపించివేయాలనే ఆధ్యాత్మిక భావన ఇందులో ఇమిడి ఉంది.
వినాయక చవితి ఇచ్చే అసలు సందేశం
గణేష్ చవితి కేవలం పండుగ మాత్రమే కాదు, జీవితానికి ఎన్నో గుణపాఠాలను నేర్పుతుంది. వినాయకుడి పెద్ద శిరస్సు విజ్ఞానానికి, పెద్ద చెవులు అందరి మాటలు శ్రద్ధగా వినడానికి, చిన్న కళ్ళు ఏకాగ్రతకు సంకేతాలు. ఎలాంటి కష్టాలనైనా ప్రశాంతంగా, వివేకంతో ఎదుర్కోవాలనే గొప్ప సందేశాన్ని గణపతి రూపం మనకు అందిస్తుంది. ఈ తొమ్మిది రోజులు ఇళ్లలో నెలకొనే ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం కుటుంబంలో ఐక్యతను, సుఖశాంతులను పెంపొందిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More