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548 రోజుల పాటు రాహువు ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి ఆదాయం, ఉద్యోగంలో జాక్‌పాట్!

పంచాంగ గణన ప్రకారం 2026 డిసెంబర్ 5న రాహువు కుంభ రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సుమారు 18 నెలలకు ఒకసారి రాశి మారుస్తాడని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో భావించే రాహువు గోచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, సామాజిక గౌరవంలో అనుకూల మార్పులు కలుగుతాయని ఈ కథనం చెబుతోంది.  

Published on: Sep 11, 2026, 14:00:44 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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సంవత్సరం ముగిసే సమయానికి ఖగోళంలో అత్యంత కీలకమైన గ్రహ మార్పు చోటుచేసుకోబోతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శక్తివంతమైన, ప్రభావశీలమైన ఛాయా గ్రహంగా భావించే రాహువు తన రాశిని మార్చనున్నారు. పంచాంగ గణన ప్రకారం 2026 డిసెంబర్ 5వ తేదీన రాహువు కుంభ రాశి నుంచి శని స్వక్షేత్రమైన మకర రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. దాదాపు 18 నెలలకోసారి (సుమారు 548 రోజులు) మాత్రమే రాహువు తన సంచారాన్ని మారుస్తాడు కాబట్టి, ఈ గోచరానికి జ్యోతిష్య రంగంలో విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది.

548 రోజుల పాటు రాహువు ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి ఆదాయం, ఉద్యోగంలో జాక్‌పాట్!
548 రోజుల పాటు రాహువు ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి ఆదాయం, ఉద్యోగంలో జాక్‌పాట్!

రాహువు ప్రభావం మనిషి జీవితంలో ఒక్కసారిగా అనూహ్యమైన మార్పులను తీసుకువస్తుంది. కొందరికి ఇది అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడితే, మరికొందరికి సవాళ్లను విసురుతుంది. అయితే, మకర రాశిలోకి రాహువు ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

మేష రాశి వారికి కెరీర్‌లో కొత్త శిఖరాలు

మేష రాశి వారికి రాహువు దశమ స్థానంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వృత్తి జీవితంలో ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఇన్నాళ్లుగా మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంది. వలసలు లేదా ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచించే వారికి ఇది సరైన తరుణం. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి.

సింహ రాశి వారికి శత్రువులపై విజయం

సింహ రాశి జాతకులకు ఈ కాలం శత్రువులను జయించే శక్తిని ఇస్తుంది. కార్యాలయంలో ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదురైనా వాటిని ధైర్యం ఎదుర్కొని విజయం సాధిస్తారు. కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే విద్యార్థులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే, ఏ విషయంలోనూ అతి విశ్వాసం ప్రదర్శించకుండా, అందరినీ గుడ్డిగా నమ్మకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. చిన్న పొరపాటు కూడా ఇబ్బంది తెచ్చిపెట్టవచ్చు.

మకర రాశి వారికి నాయకత్వ లక్షణాలు వృద్ధి

సక్షాత్తు రాహువు మీ సొంత రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుండటంతో మకర రాశి వారి ఆలోచనా విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పు వస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాలు లేదా ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన కాలం. మీ సామాజిక పరిధి (నెట్‌వర్క్) విస్తరిస్తుంది. అయితే, ఆర్థికపరమైన లేదా జీవితానికి సంబంధించిన ఏ పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందైనా తొందరపాటు ప్రదర్శించకుండా ఆచితూచి వ్యవహరించడం శ్రేయస్కరం.

మీన రాశి వారికి ఆదాయ మార్గాలు వెల్లువెత్తుతాయి

మీన రాశి వారికి రాహు సంచారం ఆర్థిక పరంగా లాభాల వర్షం కురిపిస్తుంది. నూతన ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఉన్నతస్థాయి అధికారుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. నిలిచిపోయిన పనులు ఒక్కొక్కటిగా వేగంగా పూర్తవుతాయి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/548 రోజుల పాటు రాహువు ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి ఆదాయం, ఉద్యోగంలో జాక్‌పాట్!
Home/Rasi Phalalu/548 రోజుల పాటు రాహువు ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి ఆదాయం, ఉద్యోగంలో జాక్‌పాట్!
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