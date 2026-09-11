సెప్టెంబర్ 11 రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి శుక్రవారం అదృష్టమే అదృష్టం!
శుక్రవారం రోజున మహాలక్ష్మిని పూజించడం హిందూ సంప్రదాయంలో ఎంతో విశిష్టమైనదిగా భావిస్తారు. గ్రహాలు, నక్షత్రాల ప్రభావం వల్ల ఈ రోజు ద్వాదశ రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండనున్నాయి.
హిందూ సంప్రదాయంలో శుక్రవారం రోజును సంపదల దేవత అయిన మహాలక్ష్మి పూజకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తారు. ఎంతో మంది భక్తులు ఉదయాన్నే అమ్మవారిని స్మరించుకుంటూ తమ దినచర్యను ప్రారంభిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతిరోజూ మారుతున్న గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థితిగతులు అన్ని రాశులపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. దీనివల్ల కొందరికి కొత్త బాధ్యతలు ఎదురుకాగా, మరికొందరికి ఊహించని ధనలాభం కలుగుతుంది. మరి ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున మీ రాశి భవిష్యత్తు ఎలా ఉందో సవివరంగా పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి: ఈ రోజు మీకు ఆర్థికపరంగా మంచి వృద్ధి కనిపిస్తుంది. కుటుంబంలో బంధాలు మరింత బలపడతాయి. అయితే జీవిత భాగస్వామి కోసం వెతుకుతున్న వారికి కొంత నిరాశ ఎదురుకావచ్చు. కెరీర్లో నూతన అవకాశాలు తలపు తడతాయి. స్థిరాస్తుల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను ఇస్తుంది.
వృషభ రాశి: విద్యార్థులు చదువుపై మరింత ఏకాగ్రత పెట్టాల్సిన సమయం ఇది. ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పోటీతత్వం తగ్గడం వల్ల మీ ఉత్పాదకతపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి: ప్రేమ సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి భాగస్వామితో మనస్పూర్తిగా మాట్లాడండి, వారికి తగినంత సమయం కేటాయించండి. ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి పౌష్టికాహారం తీసుకోండి. కొత్త ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
కర్కాటక రాశి: కుటుంబ సభ్యులతో, మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపండి. ఉద్యోగంలో ఏకాగ్రత కోల్పోకుండా పనిచేయడం చాలా ముఖ్యం. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
సింహ రాశి: ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. సమయం మీకు అనుకూలంగా ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండండి. మీ మానసిక ప్రశాంతతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
కన్యా రాశి: మీ జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. అయితే కుటుంబంలోని కొందరితో చిన్నపాటి అభిప్రాయభేదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. మీ ఆర్థిక స్థితిని మరింత బలోపేతం చేయడానికి రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు.
తులా రాశి: ఈ రోజు మీకు ఎంతో ఉత్సాహంగా, రోమాంచితంగా గడుస్తుంది. భాగస్వామితో ఆనందంగా గడుపుతారు. పని చేసే చోట మంచి గుర్తింపు, విజయాలు లభిస్తాయి. సన్నిహితుల నుంచి విలువైన బహుమతులు అందుకునే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి: ప్రేమ జీవితం మధురంగా మారుతుంది. వారం చివరి నాటికి మీ భాగస్వామి నుంచి ప్రత్యేక సందేశాలు అందుతాయి. ప్రయాణాలు చేయడానికి ఈ రోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. మీ రోజంతా సంతోషంగా సాగిపోతుంది.
ధనుస్సు రాశి: కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధాలు బలపడతాయి. వ్యాపారపరమైన విషయాల్లో కొంచెం ఆచితూచి వ్యవహరించాలి, తొందరపాటు వద్దు. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం వెల్లివిరుస్తుంది. కుటుంబంతో కలిసి చిన్నపాటి ట్రిప్స్ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.
మకర రాశి: మీ ఆరోగ్యాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ప్రస్తుతానికి కొత్త స్థిరాస్తుల కొనుగోలు జోలికి వెళ్లకపోవడమే మంచిది. ప్రయాణాలు చేయడానికి ప్లాన్స్ సిద్ధం కావచ్చు. మీ కెరీర్లో సానుకూల మార్పులు వచ్చి ఉన్నత విజయాలను సాధిస్తారు.
కుంభ రాశి: కొందరు విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆత్మవిశ్వాసం మెండుగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మాత్రం చిన్నపాటి ఒడిదుడుకులు ఎదురుకావచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో సామరస్యంగా ప్రవర్తించడం చాలా ముఖ్యం.
మీన రాశి: అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో అదృష్టం పూర్తిగా మీ వెంటే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా షేర్ మార్కెట్లో పెట్టే పెట్టుబడులు లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. చిన్నపాటి సవాళ్లు ఎదురైనా వాటిని మీ ప్రతిభతో సులభంగా అధిగమిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More