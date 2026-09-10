సెప్టెంబర్ 26న తులారాశిలోకి బుధుడు.. ఊహించని వైపుల నుంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, కొత్త స్నేహాలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడిని తెలివితేటలు, వాక్చాతుర్యం, చదువు, వ్యాపారానికి కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. బుధుడి రాశి మార్పు కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం తీసుకువస్తుంది.
బుధుడు ప్రస్తుతం కన్యారాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. సెప్టెంబర్ 26న తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. తులారాశికి అధిపతి శుక్రుడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, బుధ, శుక్ర గ్రహాల మధ్య స్నేహపూర్వక సంబంధం ఉందని నమ్ముతారు. అందువల్ల బుధుడి ఈ సంచారం వ్యాపారం, ఉద్యోగం, ఆర్థిక విషయాలు మొదలైన వాటిలో అద్భుతమైన ఫలితాలను తెస్తుంది. బుధుడు తులారాశిలో సంచరించడం వల్ల మేషం నుండి మీనం వరకు అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం కనిపించినప్పటికీ, ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి చాలా అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఆ రాశుల వారు తమ వృత్తిలో మంచి పురోగతిని, వ్యాపారంలో లాభాలను, ఆర్థిక స్థితిలో పెరుగుదలను పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కన్యా రాశి
బుధుడు కన్యారాశిలోని రెండో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా ఈ రాశుల వారికి మంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతులు లభించే అవకాశం ఉంది. వారి వాక్చాతుర్యం మెరుగుపడుతుంది. ఈ ప్రసంగంతో మీరు అనేక ముఖ్యమైన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభించే అవకాశం ఉంది. కొంతమందికి కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి
బుధుడు తులారాశిలోని మొదటి ఇంటిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల ఈ రాశివారి వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు ముఖ్యమైన నిర్ణయాల గురించి సమర్థవంతంగా ఆలోచిస్తారు. మీకు ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభించవచ్చు లేదా కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త ప్రాజెక్టులతో తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం ఉంది. డబ్బు సమస్యలు పరిష్కారమై, ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడవచ్చు.
మేష రాశి
బుధుడు మేషరాశిలోని 7వ ఇంటిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారికి ఉమ్మడి వ్యాపారాలలో మంచి లాభాలు లభిస్తాయి. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. సహోద్యోగుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభించే అవకాశం ఉంది. మొత్తమ్మీద ఆదాయం పెరిగి, వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి
బుధుడు కుంభ రాశిలోని 9వ ఇంటిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారికి చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మీ నైపుణ్యాలు, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యంపై పై అధికారులు ప్రశంసిస్తారు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త స్నేహాల ద్వారా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో ఇప్పటికే పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి మంచి ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More