వినాయక చవితికి ఈ 5 రాశులపై గణేశుడి ఆశీస్సుల వర్షం.. కొత్త అవకాశాలు, సంతోషకరమైన క్షణాలు!
ganesh chaturthi 2026 : గణేశుడిని పూజిస్తే జీవితంలోని ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని, శుభకార్యాలలో విజయం లభిస్తుందని నమ్మకం. ఈసారి గణేష్ చతుర్థి 2026 సెప్టెంబర్ 14 సోమవారం నాడు జరుపుకోనున్నారు. కొన్ని రాశులవారికి వినాయకుడు ఆశీస్సులు అందించనున్నాడు.
ఈసారి గణేష్ చతుర్థి మరింత ప్రత్యేకమైనది, ఎందుకంటే ఈ పవిత్రమైన సందర్భంలో బ్రహ్మ యోగం, లక్ష్మీ పుష్కర యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ శుభ యోగాల ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి తలరాత మారే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న ఆటంకాలు తొలగిపోవచ్చు, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు. తప్పకుండా కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారంలో విజయం సాధించడానికి బలమైన అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా గణేశుడి అనుగ్రహంతో, ఎంతో కాలంగా చేసిన కఠోర శ్రమకు ప్రతిఫలం లభించే సమయం రావచ్చు. ఈ గణేశ చతుర్థి నాడు ఏర్పడే శుభ యోగాలను ఏ రాశుల వారికి కలిసి వస్తుందో చూడండి.
మేష రాశి
ఈ గణేష్ చతుర్థి మేష రాశి వారికి ఒక కొత్త ప్రారంభానికి సంకేతం కావచ్చు. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కొన్ని పనులు ఫలించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యత లేదా మంచి అవకాశం లభించవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త సంబంధాలు లాభదాయకంగా ఉండవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో క్రమంగా మెరుగుదల కనిపించే అవకాశం ఉంది. అలాగే రావలసిన డబ్బు అందే అవకాశం కూడా ఉంది. కుటుంబంలో శుభవార్త ఆనందాన్ని తీసుకురావచ్చు. గణేశుని అనుగ్రహంతో ధైర్యంగా తీసుకున్న నిర్ణయాలు విజయానికి దారితీస్తాయి.
కర్కాటక రాశి
పవిత్రమైన గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి గణేశుని ప్రత్యేక ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు మళ్లీ ఊపందుకోవచ్చు. వృత్తి, వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో మెరుగుదల కనిపించే అవకాశం ఉంది. ఊహించని మార్గాల నుండి లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. మీరు ప్రారంభించాలనుకుంటున్న కొత్త పనికి పెద్దల నుండి మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో అడ్డంకులు తొలగిపోయి, విజయ మార్గం సుగమం కావచ్చు.
కన్యా రాశి
గణేశ చతుర్థి నాడు ఏర్పడే శుభ యోగాలు కన్యారాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. మీ కష్టానికి చాలా కాలంగా సరైన గుర్తింపు లభించడం లేదని మీరు భావిస్తుంటే, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారే అవకాశం ఉంది. మీకు ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యత, పదోన్నతి లేదా మంచి అవకాశం లభించవచ్చు. కొత్త వ్యాపార సంబంధాలు పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రయోజనాలను చేకూర్చవచ్చు. నగదు ప్రవాహం పెరగడంతో పాటు పొదుపు చేసుకునే అవకాశం కూడా మీకు లభిస్తుంది. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో మరిన్ని సంతోషకరమైన క్షణాలు ఉండవచ్చు. మీ ప్రతిభకు, కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే సమయం ప్రారంభం కావచ్చు.
తులా రాశి
ఈ గణేష్ చతుర్థి తులారాశి వారికి కొత్త ఆశలను, కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు . కొన్ని దీర్ఘకాలిక సమస్యలకు పరిష్కారం లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి కొత్త కాంట్రాక్టులు లేదా లాభదాయకమైన సంబంధాలు ఏర్పడవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితిలో క్రమంగా మార్పు రావచ్చు. మీరు చేస్తున్న పనిని పై అధికారులు లేదా ముఖ్యమైన వ్యక్తులు ప్రశంసించవచ్చు. కుటుంబ సహకారం కూడా మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. గణేశుని అనుగ్రహంతో, అడ్డంకులను అధిగమించి జీవితంలో విజయవంతమైన కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడం సాధ్యమవుతుంది.
ధనుస్సు రాశి
గణేశ చతుర్థి శుభ యోగాలు ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తాయి. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశం అకస్మాత్తుగా మీ ముందుకు రావచ్చు. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి లేదా కొత్త ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించాలనుకునే వారికి అనుకూలమైన పరిణామాలు కనిపించవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక ఒత్తిడి తగ్గడంతో పాటు, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా ఏర్పడవచ్చు. కుటుంబ మద్దతుతో మీ ఆత్మవిశ్వాసం మరింత పెరుగుతుంది. విఘ్న వినాయకుని అనుగ్రహంతో, నిలిచిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభమై విజయం వైపు కొత్త అడుగు వేయడానికి ఇది సరైన సమయం కావచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More