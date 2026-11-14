మరణం తర్వాత ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? యమలోకంలో ఏం జరుగుతుంది? గరుడ పురాణం చెప్పే ఆసక్తికర విషయాలివే!
సనాతన ధర్మం ప్రకారం మృత్యువు అనేది జీవితానికి ముగింపు కాదు.. ఆత్మ మరో ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే మజిలీగా భావిస్తారు. గరుడ పురాణంలోని ప్రేతకల్పం మరణానంతరం ఆత్మ ప్రయాణం, యమలోకానికి చేరుకోవడం, పాపపుణ్యాల లెక్కలు, కర్మఫలాల గురించి వివరిస్తుంది.
సనాతన ధర్మంలో మృత్యువు అనేది అంతం కాదని, ఆత్మ మరో ప్రయాణానికి అడుగు పెట్టే ఒక మజిలీ అని చెబుతారు. గరుడ పురాణంలో మరణానంతరం ఆత్మ గతి, యమలోక ప్రయాణం, మనిషి చేసిన మంచి-చెడు కర్మల ఫలితాల గురించి వివరంగా ఉంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
సనాతన సంప్రదాయంలో మరణాన్ని జీవితం ముగిసిపోవడంగా కాకుండా, ఆత్మ చేసే సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో మరో అడుగుగా భావిస్తారు. హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల్లో ఒకటైన గరుడ పురాణంలో మృత్యువు తర్వాత ఆత్మ గతి ఎలా ఉంటుంది? యమలోకానికి ప్రయాణం ఎవరి ఆధ్వర్యంలో సాగుతుంది? మనిషి భూమిపై చేసిన కర్మల లెక్కలు ఎలా తేలుతాయి? అనే విషయాలపై స్పష్టమైన వివరణ ఉంది. జీవితాంతం మనిషి చేసే మంచి, చెడు పనుల ప్రభావం మరణానంతరం కూడా ఉంటుందని ఈ గ్రంథం స్పష్టం చేస్తోంది.
మృత్యువు తర్వాత ఆత్మ ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభమవుతుంది?
గరుడ పురాణంలోని ప్రేతకల్పంలో మరణానంతరం ఆత్మ చేసే ప్రయాణం గురించి చాలా స్పష్టంగా ప్రస్తావించారు. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి శరీరం విడిచిపెడుతుందో, అక్కడితో ఆ లౌకిక జీవితం ముగిసిపోతుంది. ఆ తర్వాత యమదూతలు ఆత్మను తమ వెంట తీసుకెళ్లడానికి వస్తారు.
ఈ ప్రయాణంలో ఆత్మ తాను జీవితకాలంలో చేసిన ప్రతి మంచి, చెడు పనిని గుర్తు చేసుకుంటుంది. మనిషి చేసిన కర్మల ఆధారంగానే ఈ ప్రయాణం సాగుతుంది కాబట్టి, సత్కార్యాలు చేయడం ఎంతో ముఖ్యమని గ్రంథం చెబుతోంది.
యమలోకంలో పాప-పుణ్యాల లెక్కలు ఎలా తేలుతాయి?
యమలోకంలో ధర్మరాజు సమక్షంలో జీవి చేసిన కర్మల చిట్టాను చర్చిస్తారు. భగవంతుని సృష్టిలో చిత్రగుప్తుడు మనుషుల కర్మలన్నింటినీ నమోదు చేసే ప్రధాన కార్యదర్శిగా వ్యవహరిస్తారు. మనిషి బతికి ఉన్నప్పుడు చేసిన ప్రతి చిన్న మంచి పనైనా, చెడు పనైనా ఆయన వద్ద లెక్కలో ఉంటుంది.
కేవలం పెద్ద పూజలు, దానధర్మాలు మాత్రమే కాకుండా.. తోటి మనుషులతో ప్రవర్తించిన తీరు, ఇతరులను మోసం చేయడం, హింసించడం వంటి ప్రతి అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. ఈ లెక్కల ఆధారంగానే ధర్మరాజు ఆత్మ గతిని నిర్ణయిస్తారు.
యమదూతలు ఆత్మతో ఎలా ప్రవర్తిస్తారు?
మరణించిన తర్వాత ఆత్మను యమలోకానికి తీసుకెళ్లే మార్గంలో యమదూతల పాత్ర కీలకం. వ్యక్తి చేసిన కర్మలను బట్టి ఆత్మ అనుభవించే అనుభూతి మారుతుంది. జీవితంలో పుణ్య కార్యాలు చేసినవారి ఆత్మలు ఎంతో ప్రశాంతంగా, సులువుగా గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటాయి.
అదే సమయంలో పాపపు పనుల్లో కూరుకుపోయినవారు మాత్రం తీవ్రమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారని గరుడ పురాణం హెచ్చరిస్తోంది. ఈ కఠినమైన నిబంధనలు సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ ధర్మం, దయ, సదాచార మార్గంలో నడవాలనే సందేశాన్ని ఇస్తాయి.
ఆత్మ ప్రయాణించే విభిన్న మార్గాలు
హిందూ ధర్మంలో మరణానంతరం ఆత్మ ప్రయాణించే మార్గాలను వివిధ రకాలుగా వర్గీకరించారు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం సంపాదించిన ఉత్తమ జీవులు అర్చిరాది మార్గం ద్వారా గమ్యానికి చేరుకుంటారు. ఇక ధూమ మార్గాన్ని పితృయానం అని కూడా పిలుస్తారు. దీని ద్వారా జీవులు పితృలోకానికి పయనిస్తారు. మరోవైపు పాపపు పనులు చేసిన వారికి కఠినమైన నరకయాతనలు తప్పవని గ్రంథాలు వివరిస్తున్నాయి. వీటన్నింటికీ మూల ఉద్దేశం ఒక్కటే.. మనిషి తన జీవితంలో ప్రవర్తనను సరిదిద్దుకోవాలని హెచ్చరించడమే.
మంచి, చెడు కర్మలే ఆత్మ గతిని నిర్దేశిస్తాయి
జీవితంలో సాధ్యమైనంత వరకు సత్కార్యాలు చేయాలని గరుడ పురాణం చెబుతుంది. ఇతరులకు సాయం చేయడం, అభాగ్యులకు దానాలు చేయడం, తల్లిదండ్రులను, గురువులను గౌరవించడం, ఎల్లప్పుడూ సత్యం మాట్లాడడం అత్యంత పుణ్య కార్యాలు. దీనికి విరుద్ధంగా మోసాలు చేయడం, దొంగతనాలు, ఇతరుల హక్కులను కాలరాయడం తీవ్రమైన పాపాలుగా పరిగణిస్తారు. మరణం తర్వాత ఆత్మ తాను చేసిన కర్మల తాలూకు ఫలితాలను అనుభవించక తప్పదు కాబట్టి, బతికి ఉండగానే మన ప్రవర్తనను మార్చుకోవాలి.
మృత్యువు అనేది ఎవరికీ తప్పదు. అయితే మనం చేసే దయ, సేవ, దైవ భక్తి మాత్రమే పరలోక ప్రయాణంలో మనకు అసలైన అండగా నిలుస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More