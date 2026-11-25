ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
మఖ నక్షత్రంలో గురు భగవాన్.. జనవరి 25 వరకు 5 రాశుల వారికి హ్యాపీ లైఫ్!
గురు గ్రహం నక్షత్రం మార్చుకోవడం ద్వారా 12 రాశుల వారి జీవితాలపై విభిన్న ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. గురు గ్రహం ప్రస్తుతం సింహరాశిలోని మఖ నక్షత్రంలో సంచరిస్తోంది. జనవరి 25, 2027 వరకు కొన్ని రాశుల వారి వృత్తి, ఆర్థిక స్థితి, వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురావచ్చు.
జ్యోతిష్యం ప్రకారం మఖ నక్షత్రానికి అధిపతి కేతువు. ఈ గ్రహం పూర్వీకులు, పితృవంశం, గౌరవం, అధికారం ఉన్నత హోదాతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. గురుడు అక్టోబర్ 31, 2026న మధ్యాహ్నం 12:50 గంటలకు మఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి, జనవరి 25, 2027 వరకు ఈ నక్షత్రంలోనే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత గురుడు వక్ర మార్గంలో ఆశ్లేష నక్షత్రం నాల్గో పాదంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ నక్షత్రం పూర్వీకుల ఆశీర్వాదం, వంశం, అధికారం, గౌరవం, నాయకత్వ లక్షణాలతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఈ గురు గ్రహ సంచారం ఏ రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని, ఆర్థిక లాభాలను, జీవితంలో కొత్త అభివృద్ధిని తెస్తుందో చూడండి.
మేష రాశి
మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి మఖ నక్షత్రంలో గురు గ్రహ సంచారం ఆర్థిక, వృత్తి విషయాలలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. గురు గ్రహం మీ రాశి నుండి ఐదో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నందున విద్య, ప్రేమ, పిల్లలు, సృజనాత్మకతకు సంబంధించిన విషయాలలో మీరు అనుకూలమైన పరిణామాలను ఆశించవచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ఊపందుకోవచ్చు. విద్యార్థులు తమ చదువులో రాణించడానికి అవకాశం పొందుతారు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు తమ కృషికి తగిన ఫలితాలను పొందవచ్చు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికలను రూపొందించడానికి ఇది మంచి సమయం కావచ్చు. మీ తెలివితేటలు, నిర్ణయాత్మక సామర్థ్యంతో కొన్ని ముఖ్యమైన సమస్యలు పరిష్కారం కావచ్చు.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి గురు గ్రహం వారి సొంత రాశిలో ముఖ్యంగా మఖ నక్షత్రంలో సంచరించడం చాలా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. మీ రాశిలోని మొదటి ఇంట్లో గురు గ్రహం ఉండటం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం, వ్యక్తిత్వం, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం, నాయకత్వ లక్షణాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రజాదరణ పెరగవచ్చు. మీరు చేపట్టే పని పట్ల ఉత్సాహంగా ఉంటారు, ఇతరుల ముందు మీ ప్రతిభను, సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించడానికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. నటన, రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ రంగం, సామాజిక సేవ, విద్య లేదా సృజనాత్మక రంగాలలో ఉన్నవారికి ఈ కాలం ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. మీరు కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి, మీకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సృష్టించుకోవడానికి అవకాశాలు పొందవచ్చు. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సానుకూల పరిణామాలు ఆశించవచ్చు. ఇంకా పెళ్లికాని వారికి మంచి వివాహ ప్రతిపాదనలు రావచ్చు. ప్రేమ బంధంలో ఉన్నవారి మధ్య బంధం బలపడే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి మఖ నక్షత్రంలో గురు గ్రహ సంచారం ఆర్థిక, సామాజిక జీవితంలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. గురు గ్రహం మీ రాశి నుండి పదకొండో ఇంట్లో సంచరిస్తోంది, ఇది ఆదాయం, లాభం, కోరికల నెరవేర్పు, స్నేహితులు, అన్నదమ్ములకు సంబంధించినది. అందువల్ల మీ చిరకాల కోరికలను నెరవేర్చుకునే దిశగా మీ ప్రయత్నాలు ఫలించవచ్చు. మీకు అన్నదమ్ముల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. వారితో మీ సంబంధం మరింత మెరుగుపడవచ్చు. ఈ కాలంలో ఆర్థికంగా పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడవచ్చు లేదా గత ప్రయత్నాల నుండి మంచి లాభాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పై అధికారుల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ సామర్థ్యాలు పనిలో గుర్తింపు పొందవచ్చు. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో పరిచయం, కొత్త సంబంధాలు కెరీర్లో ముఖ్యమైన అవకాశాలకు దారితీయవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి మఖ నక్షత్రంలో గురు గ్రహ సంచారం అదృష్టం, పురోగతి పరంగా సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. గురు గ్రహం మీ రాశి నుండి తొమ్మిదో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నందున ధార్మిక పనులు, ఉన్నత విద్య, సుదూర ప్రయాణాలకు సంబంధించిన విషయాలలో అనుకూలమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగం మారడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశం లభించి వారి వృత్తి జీవితంలో ఒక కొత్త మార్గం తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు, భాగస్వామ్యాలు, వ్యాపార విస్తరణ అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో, ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి మఖ నక్షత్రంలో గురు గ్రహ సంచారం ఆర్థిక, సామాజిక జీవితంలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. గురు గ్రహం మీ రాశి నుండి పదకొండో ఇంట్లో సంచరిస్తోంది. ఇది ఆదాయం, లాభం, కోరికల నెరవేర్పు, స్నేహితులు, అన్నదమ్ములకు సంబంధించినది. మీ చిరకాల కోరికలను నెరవేర్చుకునే దిశగా మీ ప్రయత్నాలు ఫలించవచ్చు. మీకు అన్నదమ్ముల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. వారితో మీ సంబంధం మరింత మెరుగుపడవచ్చు. ఈ కాలంలో ఆర్థికంగా పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడవచ్చు లేదా గత ప్రయత్నాల నుండి మంచి లాభాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పై అధికారుల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది, మీ సామర్థ్యాలు పనిలో గుర్తింపు పొందవచ్చు.