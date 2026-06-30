జులైలో గజకేసరి యోగంతో ఈ రాశులవారికి గోల్డెన్ డేస్.. జీవితాల్లో పెద్ద మలుపు!
జులైలో ఏర్పడుతున్న గజకేసరి యోగం 5 రాశుల వారి జీవితాల్లో ఆర్థిక పురోగతి, సంతోషం, శాంతి, శ్రేయస్సును తీసుకువస్తుంది. ఆ రాశులు ఏంటో చూడండి.
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహ సంచారాలు, సంయోగాలు మానవ జీవితాన్ని అనేక విధాలుగా ప్రభావితం చేస్తాయి. శుభ, అశుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. ఇప్పుడు జులై 14న శుభప్రదమైన గజకేసరి యోగం ఏర్పడనుంది. కర్కాటక రాశిలో గురు గ్రహం, బుద్ధికి అధిపతి అయిన చంద్రుని ప్రత్యేక సంయోగం కారణంగా ఈ గొప్ప యోగం ఏర్పడుతోంది. వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో గజకేసరి యోగాన్ని అత్యంత శక్తివంతమైన, శుభప్రదమైన యోగంగా పరిగణిస్తారు. ఈ శుభ యోగం ఫలితంగా ధనుస్సు రాశితో సహా మొత్తం ఐదు రాశుల వారి జీవితాలలో ఒక స్వర్ణయుగం ప్రారంభమవుతుంది. అపారమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
మేషరాశి
ఈ యోగం మేష రాశి వారికి అపారమైన భౌతిక ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని అందిస్తుంది. కొత్త ఆస్తి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ కలలు నెరవేరుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి నెలకొంటాయి. మీరు ఆర్థికంగా ఎదుర్కొంటున్న అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోయి, ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి
ఈ శుభ యోగం కర్కాటక రాశిలో ఏర్పడుతున్నందున, ఈ రాశి వారికి ఇది చాలా లాభదాయకమైన, శుభ సమయం. మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీరు చేపట్టే ప్రతి కొత్త పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగులు కార్యాలయంలో ఉన్నత హోదాను పొందుతారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది.
వృశ్చికం
ఈ యోగం అద్భుత ప్రభావం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారి అదృష్టం పూర్తిగా కలిసి వస్తుంది. మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ అదృష్టం మీకు సంపూర్ణంగా సహకరిస్తుంది. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని చేసిన పెట్టుబడులు భారీ లాభాలను అందిస్తాయి. పని లేదా వ్యాపారం నిమిత్తం చేసే సుదూర ప్రయాణాలు మీకు శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి
గజకేసరి యోగం ధనుస్సు రాశి వారి జీవితాల్లో కొత్త ఆశను తీసుకువస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి అనూహ్యంగా మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు, జీతాల పెంపు వంటి శుభవార్తలు అందుతాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఊపందుకుంటాయి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి గజకేసరి యోగం వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులను తెస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడం ద్వారా భారీ లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక భద్రత పెరుగుతుంది, మీ పాత అప్పుల సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. మీరు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని పొందుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More