అక్టోబర్ 31 తర్వాత ఈ 4 రాశుల జాతకం మారబోతోంది - ఆర్థిక లబ్ధి, పదోన్నతులు…!
2026 అక్టోబర్ 31న బృహస్పతి రాశి మార్పుతో మేష, సింహ, తుల, ధనుస్సు రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగాలు పట్టనున్నాయి. కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక రంగాల్లో బృహత్ పురోగతి సాధ్యం కానుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభ గ్రహంగా భావించే బృహస్పతి (గురుడు) రాశి మార్పుతో పలు రాశుల వారి జీవితాల్లో కొత్త కాంతులు నిండబోతున్నాయి. 2026 అక్టోబర్ 31న గురు గోచరం పూర్తయిన వెంటనే కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల జాతకులు కెరీర్, ఆర్థికం, వ్యక్తిగత విషయాలలో బృహత్తర ప్రయోజనాలను అందుకోనున్నారు. సుదీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు తొలగిపోయి, పురోగతికి కొత్త ద్వారాలు తెరుచుకోనున్నాయి. ముఖ్యంగా సింహ, ధనుస్సు రాశుల వారికి ఈ సంచారం అత్యంత ఫలప్రదంగా మారనుంది.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఈ గురు గోచరం వృత్తి, వ్యాపార రంగాల్లో తిరుగులేని విజయాన్ని అందించనుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ కోసం లేదా కొత్త బాధ్యతల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు దక్కడంతో పాటు మీ మాటలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది.
ఉద్యోగం మారాలనే ఆలోచనలో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఇక వ్యాపారవేత్తలు నూతన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూల సమయం. పాత పరిచయాల ద్వారా ఊహించని లాభాలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా బలపడటంతో పాటు కుటుంబంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కష్టపడి పనిచేసే తత్వమే మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి:
సుదీర్ఘకాలంగా పనులు ముందుకు సాగక, శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభించక ఇబ్బంది పడుతున్న ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ సంచారం గొప్ప ఊరటనిస్తుంది. అడ్డంకులు తొలగిపోయి నిలిచిపోయిన పనులన్నీ వేగవంతమవుతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో మెరుగైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.
ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభించడంతో మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. కోర్టు కేసులు లేదా పాత వివాదాలు సర్దుమణిగి పరిష్కారం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో కొనసాగుతున్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై దృష్టి సారించడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అయితే, ఏ విషయంలోనూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఆలోచించి అడుగులు వేయడం మంచిది.
మేష రాశి :
మేష రాశి జాతకులకు ఈ గురు మార్పు కెరీర్, ఆర్థిక విషయాలలో శుభ సంకేతాలను ఇస్తోంది. ఉద్యోగులు తమ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరును గుర్తించి కొత్త బాధ్యతలను అప్పగించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు కొత్త భాగస్వామ్యాలు, పరిచయాలు ఏర్పడి వ్యాపారాన్ని విస్తరించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరిగి ధన ప్రవాహం మెరుగవుతుంది. అయితే ఆర్థిక విషయాల్లో తొందరపడకుండా బడ్జెట్ను పక్కాగా ప్రణాళిక చేసుకోవడం ముఖ్యం. సరైన వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తే గరిష్ట లాభాలను పొందవచ్చు.
తులారాశి :
తులారాశి వారికి గురు గోచరం ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి సంపూర్ణ ఉపశమనం లభిస్తుంది. రాబడి పెరిగే మార్గాలు సుగమమవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన ప్రయోజనాలు అందుతాయి. వ్యాపారులకు కొత్త ఆర్డర్లు రావడం, పాత క్లయింట్ల ద్వారా లాభాలు సమకూరడం జరుగుతుంది.
చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఆర్థిక ప్రణాళికలు మళ్లీ పట్టాలెక్కి సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి. పొదుపు పెంచుకోవడానికి, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ధనాన్ని సమకూర్చుకోవడానికి ఇది అనుకూల సమయం. కుటుంబ సౌకర్యాల కోసం ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ, ఆదాయం మరియు వ్యయాల మధ్య సమతుల్యతను పాటించడం అవసరం.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More