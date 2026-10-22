గురు గోచారంతో ఈ రాశుల జీవితాల్లో కీలక మార్పులు.. 2027 జనవరి వరకు ఎలా ఉండబోతోందంటే!
హిందూ జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దేవగురు బృహస్పతిని జ్ఞానం, విద్య, సంతానం, వివాహం, ధనం, అదృష్టానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. ఈ కథనం ప్రకారం, గురు భగవానుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సూర్యుడి ఆధిపత్యంలోని సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించి, 2027 జనవరి 24 వరకు అక్కడే సంచరించనున్నారు.
హిందూ జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో జ్ఞానం, సంతానం, వివాహం, ధనం, అదృష్టం మరియు విద్యకు కారకుడిగా దేవగురు బృహస్పతిని భావిస్తారు. ఆకాశంలో తన మిత్ర రాశి సంచారంలో భాగంగా, త్వరలో గురు భగవానుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సూర్యుడి ఆధిపత్యం ఉన్న సింహ రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
ఈ రాశి మార్పు తర్వాత, వచ్చే 2027 జనవరి 24 వరకు గురుడు ఇదే స్థానంలో సంచరించనున్నారు. ఈ గోచారంతో చంద్రుడు, కేతువుల ప్రభావం నుంచి గురుడు విముక్తుడవుతున్నారు. విద్యార్థులకు, ఉద్యోగస్తులకు ఈ కాలం అత్యంత కీలకమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జాతకంలో గురుని ప్రభావం.. సానుకూలత, ప్రతికూలతలు
జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఒకరి జన్మ లగ్న కుండలిలో గురుడు శుభ స్థానంలో ఉంటే అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి. ఒకవేళ గురుడు నీచ స్థానంలో ఉన్నా లేదా పాప గ్రహాలైన కుజుడు, రాహువు, కేతువు, శనిల కలయికలో ఉన్నా కొన్నిసార్లు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురుకావచ్చు.
ఆరో, మొదటి లేదా పన్నెండో స్థానాల్లో గురుని సంచారం ఉన్నప్పుడు వ్యక్తిగత జీవితంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం ముఖ్యం. పెద్దలను, గురువులను గౌరవిస్తూ, కృతజ్ఞతా భావంతో ఉంటే గురుబలం పెరుగుతుందని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
12 రాశులపై గురు గోచార ప్రభావం
మేష రాశి: ఈ రాశి వారు వివాహ విషయాల్లో కాస్త ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. అలాగే ఆరోగ్యపరమైన చిన్నచిన్న సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి తగు జాగ్రత్తలు అవసరం.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి జాతకులకు సంతాన ప్రాప్తికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మిథున రాశి: మిథున రాశి వారికి ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. విద్యా రంగంలో విద్యార్థులు అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరుస్తారు.
కర్కాటక రాశి: కుటుంబంలో ఇప్పటివరకు వేధిస్తున్న సమస్యలు క్రమంగా తొలగిపోయి, అందరి మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి: స్వరాశిలోకి గురుని ప్రవేశం వల్ల ఈ రాశి వారికి సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. విజ్ఞాన రంగంలో రాణించడంతో పాటు విద్యార్థులకు అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కుతాయి.
కన్యా రాశి: ఈ సమయంలో దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం చాలావరకు కుదుటపడి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
తులా రాశి: ప్రయాణాల ద్వారా విశేషమైన లాభాలను ఆర్జిస్తారు. కుటుంబ విషయాలు సర్దుమమణుగుతాయి. రచయితలు, కళాకారులకు ఈ కాలం సువర్ణావకాశం.
వృశ్చిక రాశి: గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. సంతానం ద్వారా శుభవార్తలు వింటారు, ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి: మీ మాటతీరుతో చుట్టూ ఉన్నవారిని ఆకట్టుకుంటారు. మీ ఆలోచన విధానం పట్ల ఇతరులు ప్రభావితమవుతారు.
మకర రాశి: జీవితంలో పరిస్థితులు గతంతో పోలిస్తే మెరుగ్గా మారుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు, ఇంటా బయటా సానుకూలత ఉంటుంది.
కుంభ రాశి: కేతువు, గురుల సంయోగ ప్రభావంతో అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలుగుతుంది. మిత్రుల సహకారం లభిస్తుంది. అయితే వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురుకావచ్చు కాబట్టి సమన్వయంతో వ్యవహరించాలి.
మీన రాశి: సమయం అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం, గుర్తింపు లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More