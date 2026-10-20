అక్టోబర్ 31 వరకు గురు అనుగ్రహం.. ఈ 5 రాశులకు ధనలాభం, ఉద్యోగ యోగం!
వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం దేవగురు బృహస్పతి అశ్లేష నక్షత్రంలో సంచరించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలగనున్నాయి. అక్టోబర్ 31 వరకు కొనసాగనున్న ఈ నక్షత్ర సంచారం మేషం, కన్య, తుల, వృశ్చికం, మీన రాశుల వారికి సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుందని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దేవగురు బృహస్పతి (గురువు) స్థానానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. జ్యూపిటర్ తన గమనాన్ని మార్చుకున్న ప్రతీసారీ దాని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై తీవ్రంగా పడుతుంది. ఈ గ్రహ మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆటంకాలు ఎదురైతే, మరికొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
ఇటీవల గురు భగవానుడు అశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించారు. ఈ నెల అక్టోబర్ 31 వరకు గురుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచరించనున్నారు. అంటే సరిగ్గా ఈ కొద్ది రోజుల పాటు కొన్ని రాశుల జాతకం పూర్తిగా మారబోతోంది.
గురుని ఈ నక్షత్ర సంచారం వల్ల మేషం, కన్య, తుల, వృశ్చికం మరియు మీన రాశుల వారికి ఈ అక్టోబర్ చివరి వరకు అనేక లాభాలు అందనున్నాయి. ఆయా రాశులపై దీని ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుందో వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
గురుని నక్షత్ర మార్పు ప్రభావంతో మేష రాశి వారికి వృత్తి జీవితంలో ఎదురవుతున్న ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో ఎవరైతే ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారో వారికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.
ఆఫీసులో పై అధికారుల పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. సొంత వ్యాపారం నిర్వహించే వారికి కీలకమైన డీల్స్ ద్వారా భారీ లాభాలు వస్తాయి. ఇక జీవిత భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడటంతో పాటు, చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వస్తే ఇట్టే సర్దుమనుగుతాయి.
కన్య రాశి
కన్య రాశి జాతకులకు గురు గోచరం జీవితంలో సరికొత్త వెలుగులను నింపుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. మరికొందరికి ప్రముఖ కంపెనీల నుంచి కొత్త ఉద్యోగ ఆఫర్లు వస్తాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం ఇనుమడించడంతో చేసే ప్రతీ పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు.
అయితే ఈ సమయంలో మీ ఖర్చులపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టడం అవసరం. రాబడికి, ఖర్చులకు మధ్య సరైన బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ముందుకు సాగితే భవిష్యత్తులో ఆర్థికంగా బలపడతారు.
తులా రాశి
బృహస్పతి నక్షత్ర సంచారం తుల రాశి వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను తెచ్చిపెడుతోంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు ఈ కాలం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనుకోని మార్గాల ద్వారా ధనలాభం కలుగుతుంది.
గతంలో చేసిన పెట్టుబడులు ఇప్పుడు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితం మరియు వృత్తి జీవితంలో ప్రతీ అంశం సానుకూలంగా మారుతుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి గురుని ఈ గమనం మానసిక ప్రశాంతతను, గొప్ప ఊరటను ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో నెలకొన్న అస్థిరత తొలగిపోయి స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబ జీవితంలో తరచూ వేధించే సమస్యలు సమసిపోతాయి. కెరీర్లో ఎదుగుదల స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఎప్పటినుంచో ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచించే వారికి మంచి అవకాశం తలుపు తట్టే సూచనలున్నాయి. ఏ నిర్ణయమైనా ఆచితూచి సరైన రీతిలో తీసుకుంటే అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించవచ్చు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి గురు గోచరం ద్వారా జీవితంలో ఎన్నో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. వ్యక్తిగత సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. భాగస్వామితో అవగాహన మెరుగవుతుంది.
కుటుంబ సభ్యులతో ఎక్కువ సమయం గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతారు. ఈ కాలంలో నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశం లభించడమే కాకుండా, పాత ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి సైతం సంతోషకరమైన వార్తలు అందుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More