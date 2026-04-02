    Hanuman Jayanthi Remedies: ఆంజనేయుని అనుగ్రహం కలగాలంటే ఏ రాశి వారు ఏం చెయ్యాలి? 12 రాశుల వారి కోసం సులువైన పరిహారాలు!

    ఈ రోజున హనుమంతుడిని పూజించడం శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ ప్రత్యేక రోజున నిజమైన హృదయంతో భగవంతుణ్ణి ఆరాధించే వారి జీవితం నుండి అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. మరోవైపు, రాశుల ప్రకారం ఈ పరిహారాలను పాటిస్తే జీవితంలో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. కోరికలను కూడా నెరవేర్చుతాడు.  

    Published on: Apr 02, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హనుమాన్ జయంతి ఏప్రిల్ 2న అనగా ఈరోజు వచ్చింది. ఈ రోజున హనుమంతుడిని పూజించడం శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ ప్రత్యేక రోజున నిజమైన హృదయంతో భగవంతుణ్ణి ఆరాధించే వారి జీవితం నుండి అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. మరోవైపు, రాశుల ప్రకారం ఈ పరిహారాలను పాటిస్తే జీవితంలో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. కోరికలను కూడా నెరవేర్చుతాడు. కాబట్టి ఈ హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా మేష రాశి నుండి మీన రాశి వరకు ప్రజలు ఏ ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

    హనుమాన్ జయంతి వేళ పన్నెండు రాశుల వారు పాటించాల్సిన పరిహారాలు

    మేష రాశి:

    హనుమాన్ జయంతి రోజున మేష రాశి వారు దేవునికి కుంకుమ, కుంకుమపువ్వు మరియు లడ్డూలను సమర్పించాలి. అలాగే ఈ రోజున హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం జీవితంలో సరైన శక్తిని తెస్తుంది. దీంతో జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులు అంతం కావడం ప్రారంభమవుతుంది.

    వృషభ రాశి:

    ఈ ప్రత్యేక రోజున వృషభ రాశి ప్రజలు హనుమంతుడికి కొబ్బరికాయను కొట్టి పూజించాలి. ఇది కాకుండా స్వీట్లు అందించడం కూడా శుభప్రదం. హనుమాన్ జయంతి ప్రత్యేక సందర్భంగా రామాయణం యొక్క బాలఖండాన్ని పఠించండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంటికి సుఖం, శ్రేయస్సు వస్తాయి.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారు హనుమాన్ జయంతి రోజున దేవునికి శనగలు సమర్పించాలి. అలాగే సాయంత్రం పూజ సమయంలో దేవునికి నెయ్యి దీపం వెలిగించండి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఆగిపోయిన పనులన్నీ పూర్తవుతాయి మరియు జీవితంలో సానుకూల శక్తి ప్రసారం అవుతుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ రాశి వారు హనుమాన్ జయంతి రోజున తెల్ల స్వీట్లు సమర్పించాలి. ఈ రోజున హనుమాన్ చాలీసాను కూడా పఠించండి. ఇలా చేయడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది మరియు మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండటం ప్రారంభమవుతుంది.

    సింహ రాశి:

    హనుమాన్ జయంతి రోజున దేవునికి పసుపు స్వీట్లు సమర్పించాలి. ఇది కాకుండా పూజ తర్వాత రాముడి నామాన్ని జపించడం ఈ రాశిచక్రానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

    కన్య రాశి:

    ఈ రాశి వారు హనుమాన్ జయంతి రోజున హనుమంతుడిని భక్తితో ఆరాధించండి. ఈ ఒక్క రెమెడీ మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అలాగే ప్రతికూల ఆలోచనలు మీ నుండి దూరంగా ఉంటాయి.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి ప్రజలు హనుమాన్ జయంతి నాడు అప్పాలను సమర్పించాలి. అలాగే ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో దేవునికి వస్త్రాన్ని సమర్పించండి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి మరియు ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ఈ వ్యక్తులు దేవునికి ఖీర్ సమర్పించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల జీవితం నుంచి అనవసర భయం తొలగిపోతుంది మరియు జీవితంలోని అడ్డంకులు కూడా తొలగిపోతాయి. ఈ రోజున హనుమాన్ చాలీసాను కూడా పఠించండి.

    ధనుస్సు రాశి:

    హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా స్వీట్స్ సమర్పించండి. ఇది కాకుండా హనుమాన్ చాలీసాను 7 సార్లు పఠించండి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఆగిపోయిన పనులన్నీ ప్రారంభమవుతాయి మరియు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    మకర రాశి:

    ఈ రాశిచక్ర ప్రజలు హనుమంతుడికి గులాబ్ జామున్‌ను సమర్పించాలి. అలాగే హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ అష్టకాన్ని పఠించండి. ఇలా చేయడం ద్వారా కెరీర్ పురోగతి మరియు జీవితంలో స్థిరత్వం పొందుతారు.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారు హనుమాన్ జయంతి రోజున బజరంగబలి కోసం ఆవ నూనె దీపం వెలిగించాలి. అలాగే ఈ రోజున నిజమైన మరియు ప్రశాంతమైన మనస్సుతో సుందరకాండను పఠించండి. ఇలా చేయడం ద్వారా అన్ని చెడు విషయాలు క్రమేపీ జీవితం నుండి దూరం కావడం ప్రారంభిస్తాయి.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి ప్రజలు హనుమాన్ జయంతి రోజున లడ్డూలతో పాటు అరటిపండ్లను దేవునికి సమర్పించాలి. అలాగే హనుమంతుడి 108 నామాలను జపించండి. ఇలా చేయడం ద్వారా జీవితంలో సానుకూల విషయాలు జరుగుతాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/Hanuman Jayanthi Remedies: ఆంజనేయుని అనుగ్రహం కలగాలంటే ఏ రాశి వారు ఏం చెయ్యాలి? 12 రాశుల వారి కోసం సులువైన పరిహారాలు!
