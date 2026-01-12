Edit Profile
    ఇళ్ళు, కార్లు, విలాసవంతమైన జీవితం.. ఈ రాశులకు రాబోయే 11 నెలల్లో కలలు నెరవేరుతాయి, సంపద పెరుగుతుంది!

    జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం 2026లో కొన్ని రాశుల వారికి చాలా బాగా కలిసి రాబోతోంది. కొత్త ఇల్లు, కార్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశుల వారికి 2026 బాగుంటుంది. అన్నింటికీ ఈ సంవత్సరం అనుకూలంగా ఉంటుంది. సంతోషంగా జీవిస్తారు. పేరు, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే కూడా బాగా లాభాలు వస్తాయి.

    Published on: Jan 12, 2026 8:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాల సంచారంలో మార్పును బట్టి మన జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. 2026 మాత్రం కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. సరైన నిర్ణయాలను గ్రహాలు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటే శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం 2026లో కొన్ని రాశుల వారికి చాలా బాగా కలిసి రాబోతోంది. కొత్త ఇల్లు, కార్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.

    ఇళ్ళు, కార్లు, విలాసవంతమైన జీవితం.. ఈ రాశులకు రాబోయే 11 నెలల్లో కలలు నెరవేరుతాయి (pinterest)
    ఈ రాశుల వారికి 2026 బాగుంటుంది. అన్నింటికీ ఈ సంవత్సరం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మరింత సంతోషంగా జీవిస్తారు. పేరు, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే కూడా బాగా లాభాలు వస్తాయి. గురువు, శని, రాహు, కేతువుల స్థానాలను బట్టి ఏ రాశి వారికి ఈ ఏడాది కలిసి రాబోతుందో తెలుసుకుందాం.

    ఈ రాశులకు గురువు, శని, రాహువు, కేతువుల అనుగ్రహంతో ఈ ఏడాది అంతా గోల్డెన్ డేస్

    1.సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఈ కొత్త సంవత్సరం రానున్న 11 నెలలు కూడా బాగా కలిసి రాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు కారును కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. కేతువు సింహ రాశిలో ఉండడంతో ఏడాది మొత్తం మీరు అనుకున్నవన్నీ జరుగుతాయి. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. ఫిబ్రవరి నుంచి ఆగస్టు వరకు మరింత అద్భుతంగా ఉండబోతోంది.

    2.కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి మంచి అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. గురువు కర్కాటక రాశిలో సంచారం చేయడంతో మీకు బాగుంటుంది. కొత్త ఇల్లు, ఫ్లాట్లు లేదా పూర్వీకుల ఆస్తులను పొందే అవకాశం ఉంది. ఎప్పటినుంచో పూర్తికాని సమస్యల్ని కూడా ఈ సమయంలో పూర్తి చేస్తారు. సంతోషం, ప్రశాంతత ఎక్కువ అవుతాయి. జూలై నుంచి డిసెంబర్ వరకు మీకు మరింత అద్భుతంగా ఉండబోతోంది.

    3.మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి కూడా 2026 బాగుంటుంది. మిథున రాశి వారు కొత్త వాహనాలను కొనుగోలు చేస్తారు. రానున్న 11 నెలలు కూడా మీకు కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ట్రావెల్, కమ్యూనికేషన్ రంగాల వారికి కూడా బాగుంటుంది. మీ మొదటి కారును కూడా ఈ ఏడాది మీరు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. హోమ్ లోన్ కూడా అప్రూవల్ కావచ్చు. జనవరి నుంచి జూన్ వరకు మీకు అద్భుతంగా ఉంటుంది.

    4.మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి ఈ ఏడాది బాగుంటుంది. కొత్త ప్రాపర్టీలను కొనుగోలు చేస్తారు. రాహువు మకర రాశిలోకి ఈ ఏడాది ప్రవేశించడంతో ఊహించని మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది. ఇల్లు, ప్లాట్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. పాత ప్రాపర్టీలను కూడా పొందవచ్చు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు మీకు బాగా కలిసి వస్తుంది.

    5.మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి 2026 బాగుంటుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే బాగా కలిసి వస్తుంది. శని మీన రాశిలో ఏడాది మొత్తం ఉండడంతో మీకు అద్భుతంగా ఉంటుంది. భూములు వంటి వాటిపై ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేస్తే కూడా కలిసి వస్తాయి. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాన్ని చూస్తారు. మార్చి నుంచి నవంబర్ వరకు బాగుంటుంది.

