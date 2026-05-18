కుజ దోషం పోయేందుకు మంగళవారం రోజున ఇవి దానం చేయండి!
మంగళవారాల్లో కొన్ని వస్తువులను భక్తిశ్రద్ధలతో దానం చేయడం వల్ల ఆంజనేయ స్వామి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. జాతకంలోని దోషాలు తొలగిపోయి, జీవితంలో శాంతి, విజయం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయి.
హిందూమతంలో మంగళవారానికి చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ రోజును ఆంజనేయ స్వామికి, కుజుడికి అంకితం చేశారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జాతకంలో కుజుడు బలంగా ఉంటే, ఆ వ్యక్తికి అపారమైన ధైర్యం, బలం, నాయకత్వ లక్షణాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా కుజుడు బలహీనంగా ఉన్నా లేదా కుజ దోషం ఉన్నా, రక్త సంబంధిత వ్యాధులు, అప్పులు, వివాహం ఆలస్యం కావడం, అనవసరమైన కోపం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
మంగళవారం నాడు ఆంజనేయునికి బెల్లం, శనగలు సమర్పించి.. దానిని పేదలకు లేదా వానరాలకు ఇవ్వడం చాలా శుభప్రదం. దీనివల్ల రుణభారం తొలగిపోయి, శత్రువులు దూరమవుతారు. అలాగే ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి బయటపడి, సంపదను పొందడానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.
కుజుడికి ఎరుపు రంగు అత్యంత ప్రియమైనది. అందువల్ల మంగళవారం నాడు ఎరుపు రంగు దుస్తులు, ఎరుపు రంగు పండ్లు (ఆపిల్, దానిమ్మ) లేదా ఎరుపు రంగు పువ్వులను దానం చేయడం శుభప్రదం. ఇది జాతకంలో కుజుడి బలాన్ని పెంచి, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కందిపప్పును కుజ గ్రహంతో సంబంధం ఉన్న ధాన్యంగా పరిగణిస్తారు. మంగళవారాల్లో ఈ ధాన్యాన్ని పేదలకు దానం చేయడం వల్ల కుజ దోషం ప్రతికూల ప్రభావాలు తగ్గుతాయని నమ్మకం. వివాహంలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులను అధిగమించడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన పరిహారం.
మంగళవారం నాడు దేవాలయానికి లేదా పేదలకు రాగి పాత్రలను దానం చేయడం శుభప్రదమని నమ్ముతారు. దీనివల్ల స్థిరాస్తి లేదా భూమికి సంబంధించిన లావాదేవీలలో లాభాలు చేకూరుతాయి. మీ వృత్తిలోని అడ్డంకులు తొలగిపోయి విజయం లభిస్తుంది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.