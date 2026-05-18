Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కుజ దోషం పోయేందుకు మంగళవారం రోజున ఇవి దానం చేయండి!

    మంగళవారాల్లో కొన్ని వస్తువులను భక్తిశ్రద్ధలతో దానం చేయడం వల్ల ఆంజనేయ స్వామి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. జాతకంలోని దోషాలు తొలగిపోయి, జీవితంలో శాంతి, విజయం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయి.

    Published on: May 18, 2026 3:10 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    హిందూమతంలో మంగళవారానికి చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ రోజును ఆంజనేయ స్వామికి, కుజుడికి అంకితం చేశారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జాతకంలో కుజుడు బలంగా ఉంటే, ఆ వ్యక్తికి అపారమైన ధైర్యం, బలం, నాయకత్వ లక్షణాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా కుజుడు బలహీనంగా ఉన్నా లేదా కుజ దోషం ఉన్నా, రక్త సంబంధిత వ్యాధులు, అప్పులు, వివాహం ఆలస్యం కావడం, అనవసరమైన కోపం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి.

    మంగళవారం ఏం దానం చేయాలి?
    మంగళవారం ఏం దానం చేయాలి?

    మంగళవారం నాడు ఆంజనేయునికి బెల్లం, శనగలు సమర్పించి.. దానిని పేదలకు లేదా వానరాలకు ఇవ్వడం చాలా శుభప్రదం. దీనివల్ల రుణభారం తొలగిపోయి, శత్రువులు దూరమవుతారు. అలాగే ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి బయటపడి, సంపదను పొందడానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.

    కుజుడికి ఎరుపు రంగు అత్యంత ప్రియమైనది. అందువల్ల మంగళవారం నాడు ఎరుపు రంగు దుస్తులు, ఎరుపు రంగు పండ్లు (ఆపిల్, దానిమ్మ) లేదా ఎరుపు రంగు పువ్వులను దానం చేయడం శుభప్రదం. ఇది జాతకంలో కుజుడి బలాన్ని పెంచి, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కందిపప్పును కుజ గ్రహంతో సంబంధం ఉన్న ధాన్యంగా పరిగణిస్తారు. మంగళవారాల్లో ఈ ధాన్యాన్ని పేదలకు దానం చేయడం వల్ల కుజ దోషం ప్రతికూల ప్రభావాలు తగ్గుతాయని నమ్మకం. వివాహంలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులను అధిగమించడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన పరిహారం.

    మంగళవారం నాడు దేవాలయానికి లేదా పేదలకు రాగి పాత్రలను దానం చేయడం శుభప్రదమని నమ్ముతారు. దీనివల్ల స్థిరాస్తి లేదా భూమికి సంబంధించిన లావాదేవీలలో లాభాలు చేకూరుతాయి. మీ వృత్తిలోని అడ్డంకులు తొలగిపోయి విజయం లభిస్తుంది.

    మంగళవారాల్లో పైన చెప్పిన వస్తువులను భక్తిశ్రద్ధలతో దానం చేయడం వల్ల ఆంజనేయ స్వామి ఆశీస్సులు దొరుకుతాయి. జాతకంలోని దోషాలు తొలగిపోయి, జీవితంలో శాంతి, విజయం, శ్రేయస్సు వస్తుందని నమ్మకం.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/కుజ దోషం పోయేందుకు మంగళవారం రోజున ఇవి దానం చేయండి!
    Home/Rasi Phalalu/కుజ దోషం పోయేందుకు మంగళవారం రోజున ఇవి దానం చేయండి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes