    Nazar Dosh : పిల్లలకు, పెద్దలకు, ఇంటికి దిష్టి పోవడానికి పరిహారాలు.. నజర్ దోష నివారణ చిట్కాలు

    Nazar Dosh : చెడు దృష్టితో చాలా సమస్యలు వస్తాయని నమ్ముతారు. పిల్లలు, పెద్దలు, ఇంటిపై దిష్టి పోవడానికి పెద్దలు కొన్ని పరిహారాలు ఫాలో అయ్యేవారు. ఇప్పటికీ వాటిని చాలా ఇళ్లలో పాటిస్తుంటారు.

    Published on: May 11, 2026 3:23 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    తెలుగు సంస్కృతిలో ప్రాచీన కాలం నుండి 'దిష్టి' లేదా 'నజర్' తగులుతుందనే నమ్మకం బలంగా ఉంది. ఒక వ్యక్తి ఎదుగుదల చూసి ఇతరులు అసూయపడటం వల్ల లేదా మితిమీరిన ప్రేమతో చూడటం వల్ల కలిగే ప్రతికూల ప్రభావాన్ని దిష్టి అంటారు. దీనిని తొలగించడానికి పాటించే కొన్ని ముఖ్యమైన పరిహారాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    చెడు దిష్టి పోయేందుకు చిట్కాలు
    పసిపిల్లలకు దిష్టి పరిహారాలు

    చిన్న పిల్లల బుగ్గ మీద లేదా చెవి వెనుక నల్లని కాటుక చుక్క పెట్టడం వల్ల ఇతరుల చూపు నేరుగా పిల్లల మీద పడకుండా ఆ చుక్క మీద పడి దిష్టి తగలదని నమ్ముతారు.

    మూడు ఎండు మిరపకాయలు, కొంచెం ఉప్పు కలిపి పిల్లల చుట్టూ మూడు సార్లు తిప్పి నిప్పుల్లో వేస్తారు. ఆ మిరపకాయలు ఘాటు రాకపోతే దిష్టి గట్టిగా తగిలిందని భావిస్తారు.

    పెద్దలకు, ఇంటికి

    స్నానం చేసే నీళ్లలో కొంచెం కల్లు ఉప్పు వేసుకుని స్నానం చేయడం వల్ల శరీరానికి ఉన్న ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది.

    ఇంటి గుమ్మానికి లేదా వాహనాలకు ఏడు పచ్చిమిరపకాయలు, ఒక నిమ్మకాయను కట్టడం సర్వసాధారణం. ఇది ప్రతికూల ఆలోచనలను ఇంటి లోపలికి రానివ్వదు.

    కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు చెడు చూపు పడకుండా ఇంటి ముందు 'దిష్టి బొమ్మ'ను లేదా గుమ్మడికాయను కడతారు.

    ఇతర సాధారణ పద్ధతులు

    ఇంటికి ఎవరైనా అతిథులు వచ్చి వెళ్లిన తర్వాత లేదా శుభకార్యాల తర్వాత కర్పూరంతో దిష్టి తీసి బయట పారబోయడం వల్ల నెగటివిటీ పోతుంది.

    ఆవాలు, ఉప్పు కలిపి గుప్పెట్లో పట్టుకుని తల చుట్టూ తిప్పి బయట పారవేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని నమ్ముతారు.

    ఈ పరిహారాలన్నీ నమ్మకం మీద ఆధారపడి తరం నుండి తరానికి అందుతున్న ఆచారాలు. దిష్టి వల్ల కలిగే మానసిక ఆందోళనను, భయాన్ని తగ్గించడానికి ఇవి ఒక రకమైన సైకలాజికల్ ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. అయితే అనారోగ్యం కలిగినప్పుడు కేవలం దిష్టి పరిహారాల మీద ఆధారపడకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం.

    వివిధ రకాల దిష్టిలు - వాటి ప్రభావాలు

    మన పెద్దల మాట ప్రకారం దిష్టి మూడు రకాలుగా ఉంటుంది:

    నరుని దిష్టి: మనుషుల అసూయ వల్ల కలిగేది. అందుకే "నరుని దిష్టి తగిలితే నాపరాయి కూడా పగులుతుంది" అనే సామెత పుట్టింది.

    నీటి దిష్టి: స్నానం చేసేటప్పుడు లేదా నీటి దగ్గర తగిలేది.

    పక్షి దిష్టి: ఆకాశంలో పక్షులు వెళ్తున్నప్పుడు వాటి నీడ పడటం వల్ల కలిగేది (ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలకు).

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/Nazar Dosh : పిల్లలకు, పెద్దలకు, ఇంటికి దిష్టి పోవడానికి పరిహారాలు.. నజర్ దోష నివారణ చిట్కాలు
