Nazar Dosh : పిల్లలకు, పెద్దలకు, ఇంటికి దిష్టి పోవడానికి పరిహారాలు.. నజర్ దోష నివారణ చిట్కాలు
Nazar Dosh : చెడు దృష్టితో చాలా సమస్యలు వస్తాయని నమ్ముతారు. పిల్లలు, పెద్దలు, ఇంటిపై దిష్టి పోవడానికి పెద్దలు కొన్ని పరిహారాలు ఫాలో అయ్యేవారు. ఇప్పటికీ వాటిని చాలా ఇళ్లలో పాటిస్తుంటారు.
తెలుగు సంస్కృతిలో ప్రాచీన కాలం నుండి 'దిష్టి' లేదా 'నజర్' తగులుతుందనే నమ్మకం బలంగా ఉంది. ఒక వ్యక్తి ఎదుగుదల చూసి ఇతరులు అసూయపడటం వల్ల లేదా మితిమీరిన ప్రేమతో చూడటం వల్ల కలిగే ప్రతికూల ప్రభావాన్ని దిష్టి అంటారు. దీనిని తొలగించడానికి పాటించే కొన్ని ముఖ్యమైన పరిహారాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
పసిపిల్లలకు దిష్టి పరిహారాలు
చిన్న పిల్లల బుగ్గ మీద లేదా చెవి వెనుక నల్లని కాటుక చుక్క పెట్టడం వల్ల ఇతరుల చూపు నేరుగా పిల్లల మీద పడకుండా ఆ చుక్క మీద పడి దిష్టి తగలదని నమ్ముతారు.
మూడు ఎండు మిరపకాయలు, కొంచెం ఉప్పు కలిపి పిల్లల చుట్టూ మూడు సార్లు తిప్పి నిప్పుల్లో వేస్తారు. ఆ మిరపకాయలు ఘాటు రాకపోతే దిష్టి గట్టిగా తగిలిందని భావిస్తారు.
పెద్దలకు, ఇంటికి
స్నానం చేసే నీళ్లలో కొంచెం కల్లు ఉప్పు వేసుకుని స్నానం చేయడం వల్ల శరీరానికి ఉన్న ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది.
ఇంటి గుమ్మానికి లేదా వాహనాలకు ఏడు పచ్చిమిరపకాయలు, ఒక నిమ్మకాయను కట్టడం సర్వసాధారణం. ఇది ప్రతికూల ఆలోచనలను ఇంటి లోపలికి రానివ్వదు.
కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు చెడు చూపు పడకుండా ఇంటి ముందు 'దిష్టి బొమ్మ'ను లేదా గుమ్మడికాయను కడతారు.
ఇతర సాధారణ పద్ధతులు
ఇంటికి ఎవరైనా అతిథులు వచ్చి వెళ్లిన తర్వాత లేదా శుభకార్యాల తర్వాత కర్పూరంతో దిష్టి తీసి బయట పారబోయడం వల్ల నెగటివిటీ పోతుంది.
ఆవాలు, ఉప్పు కలిపి గుప్పెట్లో పట్టుకుని తల చుట్టూ తిప్పి బయట పారవేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని నమ్ముతారు.
ఈ పరిహారాలన్నీ నమ్మకం మీద ఆధారపడి తరం నుండి తరానికి అందుతున్న ఆచారాలు. దిష్టి వల్ల కలిగే మానసిక ఆందోళనను, భయాన్ని తగ్గించడానికి ఇవి ఒక రకమైన సైకలాజికల్ ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. అయితే అనారోగ్యం కలిగినప్పుడు కేవలం దిష్టి పరిహారాల మీద ఆధారపడకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం.
వివిధ రకాల దిష్టిలు - వాటి ప్రభావాలు
మన పెద్దల మాట ప్రకారం దిష్టి మూడు రకాలుగా ఉంటుంది:
నరుని దిష్టి: మనుషుల అసూయ వల్ల కలిగేది. అందుకే "నరుని దిష్టి తగిలితే నాపరాయి కూడా పగులుతుంది" అనే సామెత పుట్టింది.
నీటి దిష్టి: స్నానం చేసేటప్పుడు లేదా నీటి దగ్గర తగిలేది.
పక్షి దిష్టి: ఆకాశంలో పక్షులు వెళ్తున్నప్పుడు వాటి నీడ పడటం వల్ల కలిగేది (ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలకు).
