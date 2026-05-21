Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అధిక మాసంలో రాజయోగాలు.. జూన్ 15వ తేదీ వరకు వీరికి అదృష్టం.. జీవితంలో పెద్ద మార్పు!

    అధిక మాసంలో ఏర్పడే కొన్ని రాజయోగాలు కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం తీసుకువస్తుంది. విష్ణుమూర్తికి అంకితమైన ఈ ప్రత్యేక మాసంలో అనేక అరుదైన, శుభప్రదమైన రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి.

    Published on: May 21, 2026 11:38 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మతపరంగా అత్యంత పవిత్రమైన సమయంగా భావించే అధిక మాసంలో విష్ణువును పూజించడం, దానధర్మాలు చేయడం, జపించడం, తపస్సు, ఉపవాసం చేయడం ద్వారా ప్రత్యేక ఫలాలను పొందవచ్చు. విష్ణుమూర్తికి అంకితమైన ఈ ప్రత్యేక మాసంలో అనేక అరుదైన, శుభప్రదమైన రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో గొప్ప సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలవు. 2026లో అధికమాసం మే 17న ప్రారంభమై జూన్ 15 వరకు కొనసాగుతుంది.

    అధికమాసంలో రాజయోగాలు
    అధికమాసంలో రాజయోగాలు

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, జూన్ 15న అధికమాసం ముగిసేలోపు, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా భావించే గురు పుష్య యోగం రెండుసార్లు ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం కొత్త ప్రారంభాలకు, పెట్టుబడులకు, కొనుగోళ్లకు, ధార్మిక పనులకు చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. అదేవిధంగా ఈ సమయంలో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం కూడా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ యోగం ఆర్థిక పరిస్థితిని బలపరుస్తుందని, కొత్త ఆదాయ మార్గాలను తెరుస్తుంది. ఈ కాలంలో ఏర్పడే గజకేసరి యోగానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ శుభ యోగం వ్యక్తికి సంపద, గౌరవం, కీర్తి మరియు వృత్తిలో విజయాన్ని అందిస్తుందని జ్యోతిష్యం చెబుతుంది. హంస మహాపురుష రాజయోగం, పుష్కర యోగం కూడా కొన్ని రాశులకు కలిసి వస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి

    అధిక మాసం కర్కాటక రాశి వారికి ఉపశమనం, శాంతి, సానుకూల మార్పుల సమయంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ఆర్థిక సమస్యలు నెమ్మదిగా తగ్గుతాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి పొందే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో మీరు మనశ్శాంతిని పొందవచ్చు. కుటుంబంలో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ఉద్రిక్తతలు, విభేదాలు క్రమంగా పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో వాతావరణం ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా మారుతుంది. మీ ప్రియమైన వారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడటంతో మీ మానసిక ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

    తులారాశి

    అధికమాసం 2026 తులారాశి వారికి శుభప్రదమైన, అనుకూలమైన సమయం. ఈ కాలంలో ఏర్పడే శక్తివంతమైన రాజ యోగాలు మీ జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలవు. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడం ప్రారంభం కావచ్చు. ఇది మనశ్శాంతిని కలిగించి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబంలో అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి ఆరోగ్యం మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఇంటి వాతావరణంలో సంతోషం, శాంతి పెరగవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా మీకు ఉపశమనం లభిస్తుందని సూచనలు ఉన్నాయి.

    మీరు పెద్ద అప్పు లేదా ఆర్థిక ఒత్తిడి లేకుండా అవసరమైన పనులను పూర్తి చేయగలుగుతారు. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మీ కష్టానికి మంచి ప్రతిఫలం లభించవచ్చు. మీకు గౌరవం, ఉన్నతికి అవకాశాలు కూడా లభించవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి 2026 అధికమాసం చాలా అనుకూలమైన, ఫలవంతమైన కాలం. ఈ సమయంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయని సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు, ఒత్తిళ్లు నెమ్మదిగా తగ్గుతాయి. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గడంతో మీరు మీ పని, లక్ష్యాలపై మరింత దృష్టి పెట్టగలుగుతారు. ఇది మీ వృత్తిలో కూడా మంచి పురోగతి సాధించే అవకాశాలను పెంచుతుంది.

    ఈ కాలం కుటుంబ జీవితం, వృత్తి రెండింటిలోనూ శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందని సూచనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో హంస మహాపురుష రాజయోగం, పుష్కర యోగం ఏర్పడటం మీ వృత్తి, వ్యాపారం, వైవాహిక జీవితంపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు, కొత్త అవకాశాలు, అదృష్టకరమైన మద్దతు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/అధిక మాసంలో రాజయోగాలు.. జూన్ 15వ తేదీ వరకు వీరికి అదృష్టం.. జీవితంలో పెద్ద మార్పు!
    Home/Rasi Phalalu/అధిక మాసంలో రాజయోగాలు.. జూన్ 15వ తేదీ వరకు వీరికి అదృష్టం.. జీవితంలో పెద్ద మార్పు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes