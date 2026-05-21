అధిక మాసంలో రాజయోగాలు.. జూన్ 15వ తేదీ వరకు వీరికి అదృష్టం.. జీవితంలో పెద్ద మార్పు!
అధిక మాసంలో ఏర్పడే కొన్ని రాజయోగాలు కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం తీసుకువస్తుంది. విష్ణుమూర్తికి అంకితమైన ఈ ప్రత్యేక మాసంలో అనేక అరుదైన, శుభప్రదమైన రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి.
మతపరంగా అత్యంత పవిత్రమైన సమయంగా భావించే అధిక మాసంలో విష్ణువును పూజించడం, దానధర్మాలు చేయడం, జపించడం, తపస్సు, ఉపవాసం చేయడం ద్వారా ప్రత్యేక ఫలాలను పొందవచ్చు. విష్ణుమూర్తికి అంకితమైన ఈ ప్రత్యేక మాసంలో అనేక అరుదైన, శుభప్రదమైన రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో గొప్ప సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలవు. 2026లో అధికమాసం మే 17న ప్రారంభమై జూన్ 15 వరకు కొనసాగుతుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, జూన్ 15న అధికమాసం ముగిసేలోపు, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా భావించే గురు పుష్య యోగం రెండుసార్లు ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం కొత్త ప్రారంభాలకు, పెట్టుబడులకు, కొనుగోళ్లకు, ధార్మిక పనులకు చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. అదేవిధంగా ఈ సమయంలో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం కూడా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ యోగం ఆర్థిక పరిస్థితిని బలపరుస్తుందని, కొత్త ఆదాయ మార్గాలను తెరుస్తుంది. ఈ కాలంలో ఏర్పడే గజకేసరి యోగానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ శుభ యోగం వ్యక్తికి సంపద, గౌరవం, కీర్తి మరియు వృత్తిలో విజయాన్ని అందిస్తుందని జ్యోతిష్యం చెబుతుంది. హంస మహాపురుష రాజయోగం, పుష్కర యోగం కూడా కొన్ని రాశులకు కలిసి వస్తుంది.
కర్కాటక రాశి
అధిక మాసం కర్కాటక రాశి వారికి ఉపశమనం, శాంతి, సానుకూల మార్పుల సమయంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ఆర్థిక సమస్యలు నెమ్మదిగా తగ్గుతాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి పొందే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో మీరు మనశ్శాంతిని పొందవచ్చు. కుటుంబంలో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ఉద్రిక్తతలు, విభేదాలు క్రమంగా పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో వాతావరణం ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా మారుతుంది. మీ ప్రియమైన వారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడటంతో మీ మానసిక ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.
తులారాశి
అధికమాసం 2026 తులారాశి వారికి శుభప్రదమైన, అనుకూలమైన సమయం. ఈ కాలంలో ఏర్పడే శక్తివంతమైన రాజ యోగాలు మీ జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలవు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడం ప్రారంభం కావచ్చు. ఇది మనశ్శాంతిని కలిగించి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబంలో అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి ఆరోగ్యం మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఇంటి వాతావరణంలో సంతోషం, శాంతి పెరగవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా మీకు ఉపశమనం లభిస్తుందని సూచనలు ఉన్నాయి.
మీరు పెద్ద అప్పు లేదా ఆర్థిక ఒత్తిడి లేకుండా అవసరమైన పనులను పూర్తి చేయగలుగుతారు. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మీ కష్టానికి మంచి ప్రతిఫలం లభించవచ్చు. మీకు గౌరవం, ఉన్నతికి అవకాశాలు కూడా లభించవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి 2026 అధికమాసం చాలా అనుకూలమైన, ఫలవంతమైన కాలం. ఈ సమయంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయని సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు, ఒత్తిళ్లు నెమ్మదిగా తగ్గుతాయి. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గడంతో మీరు మీ పని, లక్ష్యాలపై మరింత దృష్టి పెట్టగలుగుతారు. ఇది మీ వృత్తిలో కూడా మంచి పురోగతి సాధించే అవకాశాలను పెంచుతుంది.
ఈ కాలం కుటుంబ జీవితం, వృత్తి రెండింటిలోనూ శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందని సూచనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో హంస మహాపురుష రాజయోగం, పుష్కర యోగం ఏర్పడటం మీ వృత్తి, వ్యాపారం, వైవాహిక జీవితంపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు, కొత్త అవకాశాలు, అదృష్టకరమైన మద్దతు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.