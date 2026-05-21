    Today Horoscope: ఈరోజు వారికి ఆర్థిక లాభం, కెరీర్‌లో కొత్త గుర్తింపు.. ప్రేమ పరంగా అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారు!

    Today Horoscope: మే 21, గురువారం నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.  ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది? ఎవరికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి? మేషం నుంచి మీనం వరకు మీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉందో ఇప్పుడే తెలుసుకోండి. ఈరోజు వారికి ఆర్థిక లాభం, కెరీర్‌లో కొత్త గుర్తింపు.

    Published on: May 21, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. గురువారం విష్ణుమూర్తికి అంకితం చేయబడింది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, గురువారం విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో ఆనందం, శాంతి మరియు శ్రేయస్సు వస్తుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, మే 21, గురువారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని రాశిచక్రాలు సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మే 21న ఏ రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఏ రాశిచక్ర రాశి వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకుందాం.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి

    మేషరాశి వారికి ఇబ్బందికరమైన రోజు కావచ్చు. కుటుంబం మరియు ఆర్థిక జీవితంలో ఆటంకాలు ఏర్పడతాయి. పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోండి. అయితే, రోజు ముగిసే సమయానికి మీరు ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు. వ్యాపార పరిస్థితి మిశ్రమంగా ఉండబోతోంది.

    వృషభ రాశి

    ఈ రోజు వృషభ రాశి వారికి ఆర్థికంగా లాభం. ప్రేమ పరంగా మీరు అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారు. మీ ప్రసంగం ద్వారా ప్రజలు ఆకర్షితులవుతారు. సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. మీ కెరీర్‌లో కొత్త గుర్తింపును సృష్టించే అవకాశాన్ని మీరు పొందుతారు.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు గొప్ప రోజు. ప్రేమ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. మీరు సానుకూల శక్తిని అనుభూతి చెందుతారు. మీరు మీ పనిలో విజయం సాధిస్తారు. అయితే, భావోద్వేగ రీతిలో ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు.

    కర్కాటక రాశి

    ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారికి కొంచెం సవాలుగా ఉంటుంది. కొన్ని విషయాల్లో జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు ఉండవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం బలహీనంగా ఉండే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి దెబ్బతింటుంది. వృత్తిపరంగా పరిస్థితి సాధారణ స్థితిలో ఉంటుంది.

    సింహ రాశి

    ఈ రోజు సింహ రాశి ప్రజలకు గొప్ప రోజు. మీరు మీ చుట్టూ సానుకూల వాతావరణాన్ని అనుభవిస్తారు. సామాజిక సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఏవైనా పాత విభేదాలు ఉంటే కూడా పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీరు మీ ప్రియమైనవారి మద్దతును పొందుతారు.

    కన్య రాశి

    ఈ రోజు కన్య రాశికి కష్టమైన రోజు. ఆర్థిక మరియు వ్యాపార పరిస్థితి మీకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు అనిపించదు. మానసిక ఒత్తిడి వచ్చే అవకాశం ఉంది. సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. భవిష్యత్తును మెరుగుపర్చడానికి మీరు పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు.

    తులా రాశి

    ఈ రోజు తులా రాశి వారికి శుభదినం. క్రొత్త వ్యక్తులను కలవడం సాధ్యమవుతుంది. మీ కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. పాత పెట్టుబడి మంచి రాబడిని పొందుతుంది. మీరు కుటుంబంతో సమయం గడపడానికి అవకాశం పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    నేడు వృశ్చిక రాశి వ్యక్తుల జీవితంలో హెచ్చు తగ్గులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీరు ప్రతికూల శక్తితో చుట్టుముట్టబడతారు. మీ ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గిపోతుంది. కుటుంబ సభ్యుడితో విభేదాలు ఉండవచ్చు, కాబట్టి తెలివిగా మాట్లాడండి. ఆర్థికంగా పరిస్థితి బలహీనంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు ఆధిపత్యం చెలాయించవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి

    ఈ రోజు ధనుస్సు రాశికి సంతోషకరమైన రోజు. అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. ఇది కొన్ని ముఖ్యమైన పనులకు దారితీస్తుంది. ఇంటి అల్లకల్లోల వాతావరణం మీకు మానసిక ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. యోగాతో రోజును ప్రారంభించడం వల్ల సానుకూల శక్తి లభిస్తుంది. వ్యాపార పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగుపడవచ్చు.

    మకర రాశి

    ఈ రోజు మకర రాశి వారికి గొప్ప రోజు. ఆర్థికంగా లాభాలు పొందుతారు. పనిప్రాంతంలో మీ లక్ష్యాలను సాధించడంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. అయితే, పిల్లలకు సంబంధించిన ఏదైనా ఆందోళన మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంది. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారు ఈ రోజు కొత్త శక్తిని పొందుతారు. మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రతికూల శక్తి పోతుంది. కుటుంబంలో సంతోషం ఉంటుంది. మీరు కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. ఆర్థిక, వ్యాపార పరిస్థితుల్లో మెరుగుదల సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.

    మీన రాశి

    మీనం రాశి వారు రోజును జాగ్రత్తగా గడపాల్సి ఉంటుంది. వాహన వాడకంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. లేనిపక్షంలో మీరు గాయపడవచ్చు. చిన్న కుటుంబ సమస్యలు పెద్ద రూపాన్ని సంతరించుకోవచ్చు. అయితే, మీరు పనిప్రాంతంలో మీ సవాళ్లను అధిగమిస్తారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

