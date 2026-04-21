వేసవిలో మీరు ఇంటికి మట్టి కుండను తెస్తే.. వాస్తు ప్రకారం ఏ దిశలో పెట్టాలి?
Clay Pot Vastu Tips : కొన్ని వాస్తు చిట్కాలు ఇంట్లో ప్రశాంతతను తెస్తాయని నమ్ముతారు. వేసవిలో తెచ్చే మట్టి కుండ కూడా వాస్తు ప్రకారం పెడితే అదృష్టం తీసుకువస్తుంది.
వేసవిలో మట్టి కుండ నీటిని చల్లబరచడమే కాకుండా మీ ఇంటి వాస్తును కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కుండను ఉంచడానికి సరైన దిశను, వాస్తు నియమాలను తెలుసుకోండి. ఇది మీ ఇంటికి ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సును తీసుకువచ్చి, ఆర్థిక ఇబ్బందులను తగ్గిస్తుంది.
వాస్తు శాస్త్రంలో దిశలకు, పంచభూతాలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. వేసవి కాలం ప్రారంభంతో, ఇళ్లలో మట్టి కుండల వాడకం పెరుగుతుంది. అయితే ఈ సాధారణ మట్టి కుండ నీటిని చల్లబరచడానికే కాకుండా, వాస్తు ప్రకారం.. మీ ఇంట్లో నిద్రాణంగా ఉన్న అదృష్టాన్ని కూడా మేల్కొల్పగలదని మీకు తెలుసా? మట్టిని భూతత్వానికి చిహ్నంగా, నీటిని జల తత్వానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ రెండూ సరైన దిశలో కలిసినప్పుడు, సానుకూల శక్తి ఇంట్లోకి ప్రవహిస్తుంది.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం , నీటితో నింపిన మట్టి కుండను ఉంచడానికి ఉత్తర దిశ ఉత్తమమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఉత్తర దిశను జల దిశగా, సంపదకు అధిపతి అయిన కుబేరుని దిశగా భావిస్తారు. ఈ దిశలో నీటిని ఉంచడం వల్ల ఇంటికి ఆనందం, శ్రేయస్సు చేకూరుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. ఒకవేళ ఉత్తర దిశలో స్థలం లేకపోతే, దానిని ఈశాన్యంలో కూడా ఉంచవచ్చు.
కుండ ఎప్పుడూ ఖాళీగా ఉండకుండా చూసుకోండి. రాత్రిపూట కూడా దానిని నీటితో నింపి ఉంచండి. నిండుగా ఉన్న కుండ ఇంటిని సంపదతో నింపుతుందని నమ్ముతారు.
మట్టి కుండలోని నీటిని తాగడం వల్ల మంచి ఆరోగ్యం చేకూరడమే కాకుండా, జాతకంలో చంద్రుని స్థానం కూడా బలపడుతుందని చెబుతారు. చంద్రుడు మనస్సుకు ప్రతీక, కాబట్టి మట్టి కుండలోని నీటిని తాగడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి ఏకాగ్రత మెరుగుపడుతుంది. వాస్తు ప్రకారం, సాయంత్రం మట్టి కుండ దగ్గర దీపం వెలిగించడం వరుణ దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకుంటుంది. ఇది కుటుంబానికి సంభవించగల ఎలాంటి కష్టాలనైనా నివారిస్తుంది.
కుండను ఎప్పుడూ దక్షిణ దిశలో ఉంచవద్దు, ఎందుకంటే ఇది అగ్ని దిశగా పరిగణిస్తారు. ఇక్కడ నీటిని నిల్వ చేయడం వాస్తు దోషాన్ని సృష్టిస్తుంది. కుండ ఏ విధంగానూ పగలకూడదు లేదా విరగకూడదు. పగిలిన పాత్ర ఇంట్లోకి ప్రతికూలతను తెస్తుంది. కుండలోని నీటిని క్రమం తప్పకుండా మార్చండి. వాస్తు ప్రకారం, నిల్వ ఉన్న లేదా మురికి నీరు అశుభం.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.