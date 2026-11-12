కష్టాలన్నీ తొలగిపోవాలనుకుంటే కార్తీక సోమవారం నాడు ఈ ఒక్క పని చేయండి
Karthika Masam : కార్తీక మాసం చాలా పవిత్రమైనది. శివుడిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తే.. కష్టాలు తొలగిపోతాయి. కార్తీక సోమవారాల్లో ఒక పని చేస్తే.. మీకు సమస్యలు దూరమవుతాయి.
కార్తీక మాసాన్ని దేవతల మాసం అని పిలుస్తారు. కార్తీక మాసంలోని ప్రతి సోమవారం శివ భక్తులకు ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు. సంవత్సరం పొడవునా శివుడిని పూజించిన పుణ్యఫలాలు, కేవలం కార్తీక మాసంలోని సోమవారాల్లో భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా మాత్రమే లభిస్తాయని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మీ జీవితంలో మీరు ఎంత పెద్ద కష్టాలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, వాటిని అధిగమించడానికి కార్తీక సోమవారం నాడు చేసే ఒక చిన్న పని అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.
ఒక వ్యక్తి ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ కలహాలు, అనారోగ్యం లేదా మానసిక అశాంతిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు నిస్సహాయంగా ఫీలవుతారు. బయటపడటానికి మార్గం కనిపించదు. అటువంటి సమయాల్లో శివుడిని మెుక్కితే.. భక్తుల కోరికలను తక్షణమే తీరుస్తాడు. కార్తీక సోమవారం నాడు చేసే ప్రార్థనలు, పరిహారాలు త్వరితగతిన ఫలితాలను ఇస్తాయి. మీ జీవితంలోని అన్ని కష్టాల నుండి బయటపడి మీరు కోరుకున్నవన్నీ పొందడానికి చేయాల్సిన ఒక్క పని ఏంటో తెలుసుకోండి.
కార్తీక సోమవారం నాడు మీరు చేయవలసిన అతి ముఖ్యమైన పని దీపారాధన. శివునికి దీపాలు అంటే చాలా ఇష్టం. కార్తీక మాసంలోని సోమవారం నాడు ఉదయాన్నే నిద్రలేచి, స్నానం చేయండి. శివుడిని స్మరిస్తూ ఉండండి. ఇక ప్రదోష సమయంలో సమీపంలోని శివాలయాన్ని సందర్శించండి. అక్కడ శివలింగం ముందు, ఒక మట్టి పాత్రలో ఆవు నెయ్యి వేసి దీపం వెలిగించండి. వీలైతే శివునికి ప్రియమైన బిల్వ పత్రాన్ని, కొంత భస్మాన్ని దీపంతో పాటు సమర్పించండి. దీపం వెలిగించిన తర్వాత శివలింగం ముందు కూర్చుని ఓం నమః శివాయ అనే పంచాక్షర మంత్రాన్ని కనీసం 108 సార్లు జపించండి.
ఈ చిన్న కార్యం చూడటానికి సాధారణంగా అనిపించవచ్చు, కానీ దాని ప్రభావం అపారమైనది. కార్తీక సోమవారం ప్రదోష కాలంలో నెయ్యి దీపాన్ని వెలిగించడం ద్వారా మన జీవితాలను ఆవరించిన చీకటి తొలగిపోయి, జ్ఞానం, ఆనందం అనే కాంతి ఉదయిస్తుంది. దీపం జ్వాల పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ, మన జీవితాలు కూడా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటాయి. మీరు గుడికి వెళ్లలేకపోతే ఇంట్లోని పూజా గదిలో ఉన్న శివుడి ఫోటో ముందు భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ దీపాన్ని వెలిగించవచ్చు.
దీపం వెలిగించిన తర్వాత రెండు చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకుని, మీ మనసులోని కోరికలు లేదా మీరు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు తొలగిపోవాలని ప్రార్థించండి. అప్పు, ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు, శత్రు దాడులు లేదా వివాహంలో జాప్యం వంటి ఎలాంటి సమస్య అయినా, శివుడు దయతో దానిని పరిష్కరిస్తాడు. ఈ దీప పూజ మీ జాతకంలోని అనేక దోషాలను తొలగించి, మానసిక ప్రశాంతతను చేకూరుస్తుంది.
వీలైతే కార్తీక సోమవారం రోజంతా ఉపవాసం ఉండి, రాత్రిపూట దీపం వెలిగించి శివ దర్శనం చేసుకుని, సాత్విక భోజనం చేయడం ఇంకా ఉత్తమం. ఉపవాసం శరీరాన్ని, మనస్సును శుద్ధి చేసి, పూజపై ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది. శివుడు ఆడంబరమైన పూజలను గానీ, ఖరీదైన నైవేద్యాలను గానీ కోరుకునే దేవుడు కాదు. భక్తుల కోరికలు నెరవేరడానికి కేవలం ఒక నెయ్యి దీపం, ఒక బిల్వ పత్రం సమర్పించడం చాలు. కార్తీక సోమవారం నాడు ఈ చిన్న పనిని పూర్తి భక్తిశ్రద్ధలతో చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More