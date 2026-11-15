డిసెంబర్లో 4 ప్రధాన గ్రహాలు ఈ రాశిచక్ర గుర్తుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడతాయి!
డిసెంబర్లో 4 ప్రధాన గ్రహాలు సంచారం చేయనున్నాయి. దీంతో కొన్ని రాశిచక్ర గుర్తుల వారికి అదృష్టం వస్తుంది. మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం దృష్ట్యా డిసెంబర్ 2026 ఒక ముఖ్యమైన నెల. ఈ కాలంలో ప్రధాన గ్రహాలైన రాహు-కేతువులు, శని, గురుడు, సూర్యుడు తమ స్థానాలను లేదా గమనాన్ని మార్చుకుంటాయి. గ్రహాలలో జరిగే ఈ భారీ మార్పు పన్నెండు రాశుల వారి జీవితాలపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
డిసెంబర్ ప్రారంభంలో అంటే 5వ తేదీన రాహువు, కేతువులు తమ రాశులను మార్చుకుంటాయి. దీని తరువాత కర్మ ప్రదాత అయిన శని డిసెంబర్ 11న తిరోగమనం నుండి బయటపడతాడు. అదేవిధంగా గురుడు డిసెంబర్ 13న వక్రగతిలోకి వెళితే, డిసెంబర్ 16న సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ గ్రహ సంచారాల పరంపర కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు తమ వృత్తిలో అపూర్వమైన పురోగతిని, ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు, కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉండగా, వ్యాపారవేత్తలు కొత్త కాంట్రాక్టుల ద్వారా భారీ లాభాలను పొందుతారు. కొన్ని రాశుల వారు ఆర్థిక, ఆరోగ్య విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండటం అత్యవసరం.
మేష రాశి
ఈ నెల మేషరాశి వారికి తమ కెరీర్లో కొత్త అడుగు వేయడానికి మంచి అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఉద్యోగం మారడానికి మీరు చాలా కాలంగా చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించి, మీ పై అధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు. అయితే పెట్టుబడులు, ముఖ్యమైన ఒప్పందాల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
వృషభ రాశి
ఈ కాలంలో వృషభ రాశి వారు తమ కష్టానికి మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. వృత్తి, వ్యాపారంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది, కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో చాలా కాలంగా ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్టను మరింత పెంచే ఒక అందమైన యోగం ఉంది.
మిథున రాశి
ఈ గ్రహాల సంచారం మిథున రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభం పొందడానికి మీరు మామూలు కంటే ఎక్కువగా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించడానికి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం, కుటుంబ పెద్దల సలహాలను గౌరవించడం మంచిది.
ఇతర రాశిచక్ర గుర్తుల వారికి కూడా ఈ గ్రహ మార్పు జీవితంలోని వివిధ రంగాలలో ప్రధాన ప్రభావాలను చూపుతుంది. ఈ గ్రహ మార్పు కొంతమంది వ్యక్తులకు కొత్త ఆదాయ మార్గాలను తెరిచేటప్పుడు, ఇతరులు తమ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. డిసెంబర్ నెల ప్రతిఒక్కరికీ కొత్త పాఠాలను, ముందుకు సాగడానికి అనేక అవకాశాలను అందిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More