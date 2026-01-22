ఫిబ్రవరి నెలలో నాలుగు ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పుతో ఐదు శక్తివంతమైన రాజయోగాలు.. ఈ రాశుల వారి పంట పండినట్టే!
ఫిబ్రవరి నెలలో చూసినట్లయితే, కొన్ని ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పు జరగబోతోంది. కొన్ని గ్రహాలు వాటి రాశులను మార్చబోతున్నాయి. దీంతో ఐదు శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 2026లో కొన్ని రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, శుక్రుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు.
ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పు
ఫిబ్రవరి 3న గ్రహాలకు యువరాజైన బుధుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అక్కడ రాహువుతో సంయోగం చెందుతాడు. ఆ తర్వాత శుక్రుడు ఫిబ్రవరి 6న కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు ఫిబ్రవరి 13న కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కుజుడు ఫిబ్రవరి 23న కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో లక్ష్మీనారాయణ యోగం, శుక్రాదిత్య రాజయోగం, సూర్య కుజ రాజయోగం, బుధాదిత్య రాజయోగం, చతుర్గ్రాహి రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి ఐదు రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతాలను తీసుకురాబోతున్నాయి.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ప్రమోషన్లు పొందుతారు. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. ఎర్రటి దానిమ్మలను దానంగా ఇచ్చి, మంగళవారం నాడు హనుమాన్ చాలీసాను పఠిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఫిబ్రవరి 17న ఈ రాశి వారికి చాలా బాగా కలిసి వస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. వ్యాపారస్తులకు బాగా కలిసి వస్తుంది. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారు శనివారం నాడు ఆహారాన్ని దానం చేస్తే బాగా కలిసి వస్తుంది.
మిథున రాశి
ఫిబ్రవరి నెల ఈ రాశి వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎప్పటి నుంచో పూర్తి కాని పనులను ఈ సమయంలో పూర్తి చేస్తారు. ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే బాగా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మర్చిపోలేని ట్రిప్ వేస్తారు.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి ఆర్థికపరంగా బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. విజయాలను అందుకుంటారు. ఉద్యోగస్తులకు కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. రిలేషన్షిప్లో కూడా బాగుంటుంది. అన్ని విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఇది మంచి సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఈ నెలలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేసే వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. ఫిబ్రవరిలో ఈ రాశి వారు ఆర్థికపరంగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. సక్సెస్ను అందుకుంటారు.