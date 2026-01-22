Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 22 జనవరి 2026: ఈరోజు 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది, మీ రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!

    రాశి ఫలాలు 22 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 22 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 22, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 22 జనవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 22 జనవరి 2026

    మేష రాశి:

    ఈ రోజు సానుకూల రోజు. ఉద్యోగ మార్పులకు అవకాశాలు ఉండవచ్చు. పురోగతికి అవకాశాలు ఉన్నాయి, కానీ స్థానం యొక్క మార్పు కూడా ఉండవచ్చు. క్రమశిక్షణ మరియు నియమాలను పాటించడం ద్వారా మీరు పురోగతి సాధిస్తారు.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారు అనవసరమైన కోపానికి దూరంగా ఉంటారు. సంభాషణలో కూడా సమతుల్యంగా ఉండండి. మీరు మీ తండ్రి, కుటుంబంలోని పెద్దవారి నుండి డబ్బు పొందవచ్చు. స్నేహితులు మరియు సన్నిహితుల మద్దతు ఉంటుంది. మీరు వివిధ ప్రయత్నాలలో స్థిరత్వాన్ని పాటిస్తారు.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారు విద్యా రంగంలో విజయం సాధిస్తారు. మీ కుటుంబ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. కెరీర్, వ్యాపార సంబంధిత విషయాలు మెరుగవుతాయి. లాభం, ఎదుగుదలకు ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ రోజు శుభదినం. పురోగతి ప్రయత్నాలు సజావుగా కొనసాగుతాయి. వ్యాపార విషయాల్లో మీ పనితీరు మెరుగ్గా ఉంటుంది. నాయకత్వ సామర్థ్యం బలంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సానుకూల దృక్పథం ఉంటుంది. మీరు రంగాల్లో విజయం సాధిస్తారు.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారు నియంత్రణను బలోపేతం చేస్తారు. లాభాలను పెంచడంపై దృష్టి పెడతారు. మిత్రులపై మీ నమ్మకం పెరుగుతుంది. మీరు వృత్తిపరమైన జీవితంలో సానుకూల ఫలితాలను పొందుతారు. మీరు పని, వ్యాపారంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతారు.

    కన్య రాశి:

    ఈ రోజు కెరీర్ మరియు వ్యాపారంలో ముఖ్యమైన అవకాశాలను తెస్తారు. శక్తి స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మీరు వృత్తిపరమైన లక్ష్యాలను కనుగొంటారు మరియు నిర్లక్ష్యాన్ని నివారిస్తారు. మీరు సంబంధాల్లో వినయంగా ఉంటారు. లాభంపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు మరియు మీరు వ్యక్తిగత విషయాలలో సౌకర్యవంతంగా ఉంటారు.

    తులా రాశి:

    ఈ రోజు అదృష్టం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రతిచోటా పురోగతికి అవకాశాలు ఉంటాయి. మీరు పనిని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. మీరు వ్యూహం, నియమాలు, విచక్షణతో ముందుకు సాగతారు.

    వృశ్చిక రాశి:

    మీ సహోద్యోగులు మీకు మద్దతు ఇస్తారు. మీరు విలువలు, సంప్రదాయాలను సమర్థిస్తారు. ఈరోజు లాభం, ఎదుగుదలపై మీ ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది. స్నేహితులు, సన్నిహితుల మద్దతు కొనసాగుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    మీరు సహనం, సమగ్రతతో ముందుకు సాగతారు. సంబంధాల్లో సమతుల్యత ఉంటుంది. మీ దృష్టి కుటుంబంపై ఉంటుంది.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి వారు వ్యాపార అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. కార్యాచరణ ప్రణాళికలు విజయవంతమవుతాయి. మీరు మీ లక్ష్యాల విషయంలో రాజీ పడరు. మీ సామర్థ్యాలు అప్రయత్నంగా ప్రదర్శించబడతాయి. ప్రణాళికలలో మెరుగుదలకు అవకాశం ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి:

    ఈరోజు మంచి రోజు. మీ మనస్సు స్థిరంగా ఉంటుంది. సమావేశాలు లేదా ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంది. వృత్తిపరంగా సహనం, ఆత్మవిశ్వాసంతో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. మీరు పని, వ్యాపారంలో చురుకుగా ఉంటారు.

    మీన రాశి:

    పని, వ్యాపారంలో సామరస్యం, సమన్వయంతో ముందుకు సాగుతారు. వ్యక్తిగత విషయాల్లో మీ శక్తి సహజంగా నిర్వహించబడుతుంది.

