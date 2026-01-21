Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 21 జనవరి 2026: ఈరోజు ఈ 4 రాశులకు ఇబ్బందికరమైన రోజు, సంపాదనలో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి!

    రాశి ఫలాలు 21 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 21 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 21, 2026 7:35 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, జనవరి 21న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. జనవరి 21, 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 21 జనవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 21 జనవరి 2026

    మేష రాశి

    ఆదాయంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. ప్రయాణం చికాకు కలిగిస్తుంది. మనసు కాస్త విషాదంగా ఉంటుంది. మీరు కొన్ని వివాదాస్పదమైన లేదా ప్రతికూల వార్తలను పొందవచ్చు. ప్రేమ, సంతానం మితంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం బాగానే ఉంది. నల్ల వస్తువును దానం చేయండి.

    వృషభ రాశి

    ఆదాయంలో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతాయి. కోర్టు వ్యవహారాల్లో కాస్త దారుణమైన పరిస్థితి ఉంటుంది. కొంతమంది అధికారులతో వివాదాలు కలగవచ్చు. ప్రేమ మరియు పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంది, కానీ ఛాతి సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు. ఎరుపు వస్తువును దానం చేయండి.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి కొంత అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, గౌరవంపై చిన్న దెబ్బ తగలవచ్చు. ప్రయాణంలో స్వల్ప నష్టం ఉండవచ్చు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ప్రేమ, సంతానం పరిస్థితి దాదాపుగా బాగుంది. వ్యాపారం బాగానే ఉంది. నల్లటి వస్తువును దానం చేయడం శుభప్రదం.

    కర్కాటక రాశి

    పరిస్థితులు అననుకూలంగా ఉంటాయి. గాయాలు కావచ్చు. ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం కూడా బాగుంటుంది. ఎరుపు వస్తువును దగ్గరగా ఉంచండి.

    సింహ రాశి

    నేడు సింహ రాశి వారికి జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు కొంత గందరగోళంగా ఉంటాయి. వారి ఆరోగ్యం కూడా ఇబ్బందిలో ఉండచ్చు. మీ స్వంత ఆరోగ్యం కూడా కొంత బలహీనంగా అనిపిస్తుంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బానే ఉంటుంది. వ్యాపారం బాగుంటుంది. ఉద్యోగంలో పరిస్థితి అంతగా అనుకూలంగా లేదు. నల్ల వస్తువును దానం చేయండి.

    కన్య రాశి

    శత్రువులు ఆధిపత్యం చెలాయించే పరిస్థితి ఉంటుంది, అల్లకల్లోలం ఏర్పడవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం కూడా బాగుంటుంది. శని దేవుడికి నమస్కరించడం మంగళప్రదం.

    తుల రాశి

    పిల్లల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. ప్రేమ విషయాల్లో జాగ్రత్త. విద్యార్థులు కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడం మంచిది. ప్రేమ, సంతానం బానే ఉంటుంది. ఆరోగ్యం దెబ్బతింటాయి. వ్యాపారం బాగానే ఉంది. శని దేవుడికి నమస్కరించడం మంగళప్రదం.

    వృశ్చిక రాశి

    వైవాహిక సంతోషాలకు విఘాతం కలగవచ్చు. భూమి, భవనాలు, వాహనాల కొనుగోళ్లు వివాదాస్పదంగా మారవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం కూడా మీ ఆధీనంలో ఉంటుంది. నల్ల వస్తువును దానం చేయండి.

    ధనుస్సు రాశి

    ముక్కు, చెవులు, గొంతు సంబంధిత సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఇప్పుడేమీ పెద్ద ఫలితం కనిపించకపోయినా, భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితం పొందుతారు. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా బాగుంటుంది, కానీ ముక్కు, చెవులు, గొంతు సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త అవసరం.

    మకర రాశి

    డబ్బు నష్టపోయే సూచనలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టకండి. అసభ్య పదజాలాన్ని ఉపయోగించవద్దు. ఆరోగ్యం బానే ఉంటుంది; నోటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం కూడా బాగుంటుంది. నల్లని వస్తువును దానం చేసి కాళీదేవికి నమస్కరించడం శుభప్రదం.

    కుంభ రాశి

    మానసిక అశాంతి, అలసట, వ్యతిరేక శక్తి అనుభవించవచ్చు. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం బాగానే ఉంటుంది, కానీ మానసిక చంచలత వల్ల నష్టం కలగకుండా నియంత్రణ అవసరం. శని దేవుడికి నమస్కరించడం మంగళప్రదం.

    మీన రాశి

    తలనొప్పి, కంటి నొప్పి ఉండవచ్చు. పిల్లల గురించి మనస్సు ఇబ్బంది పడుతుంది. ప్రేమలో కొంత వ్యతిరేక శక్తి ఉంటుంది. అధిక ఖర్చులు రుణ పరిస్థితికి దారితీయవచ్చు. స్వల్ప మానసిక ఇబ్బంది, శారీరక అసౌకర్యం ఉండచ్చు.

    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 21 జనవరి 2026: ఈరోజు ఈ 4 రాశులకు ఇబ్బందికరమైన రోజు, సంపాదనలో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి!
    © 2026 HindustanTimes