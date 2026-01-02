Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బుధ నక్షత్ర సంచారంతో ఈ నాలుగు రాశులు ధనవంతులు అవ్వచ్చు, అందమైన వైవాహిక జీవితంతో పాటు ఎన్నో!

    బుధుడు కాలానుగుణంగా తన రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తాడు. బుధుడు తెలివితేటలు మొదలైన వాటికి కారకుడు. బుధ నక్షత్ర సంచారం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. కొన్ని రాశుల వారు బుధ సంచారంతో ఆర్థికపరంగా లాభాలను పొందుతారు. ఏ రాశుల వారు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు?

    Published on: Jan 02, 2026 10:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంవత్సరంలో మార్పు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. మరి కొన్ని రోజుల్లో గ్రహాల రాకుమారుడు బుధుడు తన సంచారంలో మార్పు చేయబోతున్నాడు. బుధ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. బుధుడు జనవరి న ప్రారంభంలో ఉత్తరాషాడ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. బుధుడు కాలానుగుణంగా తన రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తాడు.

    బుధ నక్షత్ర సంచారంతో.. ఈ రాశుల వారికి అనేక లాభాలు
    బుధ నక్షత్ర సంచారంతో.. ఈ రాశుల వారికి అనేక లాభాలు

    బుధ నక్షత్ర సంచారం

    బుధుడు తెలివితేటలు మొదలైన వాటికి కారకుడు. బుధ నక్షత్ర సంచారం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. కొన్ని రాశుల వారు బుధ సంచారంతో ఆర్థికపరంగా లాభాలను పొందుతారు. ప్రేమ జీవితంలో కూడా ఆనందం ఉంటుంది. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. మరి బుధ నక్షత్ర సంచారం ఏ రాశుల వారికి కలిసి రాబోతోంది? ఏ రాశుల వారు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    బుధ నక్షత్ర సంచారంతో.. ఈ రాశుల వారికి అనేక లాభాలు

    1.వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి బుధ నక్షత్ర సంచారం బాగా కలిసి రాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. సానుకూల మార్పులు కనపడతాయి. ఈ సంచారంతో ఈ రాశి వారి ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండడానికి వీలవుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో కూడా సానుకూల మార్పులను చూస్తారు.

    2.మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి బుధ నక్షత్ర సంచారం అనేక లాభాలను తెస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు వివిధ లాభాలను పొందుతారు. సామాజిక పేరు, ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. టెన్షన్ తొలగిపోతుంది. ఒంటరిగా ఉంటున్న వారి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. పాత ప్లాన్లు బాగా వర్క్ అవుట్ అవుతాయి.

    3.తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి బుధ నక్షత్ర సంచారం బాగా కలిసి రాబోతోంది. బుధుడు ఉత్తరాషాడ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడంతో ఈ రాశి వారికి ఆనంద సమయం మొదలుకాబోతోంది. ఈ సమయంలో కాస్త ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ప్రేమ జీవితంలో కూడా సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. కొత్త రిలేషన్‌షిప్‌ను ప్రారంభించడానికి కూడా ఇది మంచి సమయం. మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే బాగా కలిసి వస్తుంది.

    4.మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి ఈ సంచారం అద్భుతమైన లాభాలను కలిగిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. టెన్షన్ తొలగిపోతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా ఉంటారు. మానసిక ఒత్తిడి కూడా తగ్గిపోతుంది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/బుధ నక్షత్ర సంచారంతో ఈ నాలుగు రాశులు ధనవంతులు అవ్వచ్చు, అందమైన వైవాహిక జీవితంతో పాటు ఎన్నో!
    News/Rasi Phalalu/బుధ నక్షత్ర సంచారంతో ఈ నాలుగు రాశులు ధనవంతులు అవ్వచ్చు, అందమైన వైవాహిక జీవితంతో పాటు ఎన్నో!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes