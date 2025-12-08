Edit Profile
    మరి కొన్ని రోజుల్లో శని ధన రాజయోగం, ఈ రాశుల వారి జీవితంలో వెలుగులు.. డబ్బు, అదృష్టంతో పాటు ఎన్నో

    Published on: Dec 08, 2025 5:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మీన రాశిలో శని సంచారం: గ్రహాలు కాలానుగుణంగా వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది అన్ని రాశులపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. శని సంచారం వల్ల అనేక రాశుల వారికి ప్రయోజనం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం శని మీనంలో ఉంది. 2026లో శని కూడా మీనంలో తిరోగమనం చెందుతాడు, అంతకు ముందు శని ఉదయిస్తాడు, అస్తమిస్తాడు.

    మీన రాశిలో శని సంచారం

    శని ఉదయించినప్పుడు, శని సంపద రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తాడు, ఇది అనేక రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనాలను సృష్టిస్తుంది. ఈ బలమైన రాజయోగం అన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకు వస్తుంది. ఈ రాజయోగం లేదా శుభ యోగం చాలా శక్తివంతమైనది, అది మీ జాతకం యొక్క అన్ని దురదృష్టాలను నాశనం చేస్తుంది.

    శని సంచారంతో శక్తివంతమైన రాజయోగం

    శని మార్చి 13, 2026 న అస్తమించి ఏప్రిల్ 22, 2026న ఉదయిస్తాడు. శని ఉదయించే సమయంలో, ధన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది అనేక రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అనేక రాశిచక్రాలు ఈ యోగం ద్వారా ఆనందాన్ని పొందుతారు. శని సృష్టించే ఈ రాజయోగంతో ఏ రాశి చక్రాలు మంచి సమయాన్ని గడుపుతాయో తెలుసుకుందాం.

    1.వృషభ రాశి

    2026 లో శని గ్రహం ఉదయిస్తే, ఈ రాశిచక్రానికి సమీపంలో ఆర్థిక లాభాల అవకాశాలు రావడం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ రాశి రాశి వ్యక్తులు వ్యాపారం నుండి ఉద్యోగం వరకు శుభప్రదమైన ఫలితాలను పొందడం ప్రారంభిస్తారు. ఈ రాశి వారు ఆదాయంతో కొత్త ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసే ప్రయోజనాన్ని కూడా పొందుతారు. మీ కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు వస్తుంది. కష్టపడి పని చేయాలనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి.

    2.మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారు ముందుకు సాగాల్సిన సమయం ఇది. ఈ సమయంలో మీరు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. మీకు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి అవకాశం ఉంటుంది, అది మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది, కానీ మీరు ఎవరితోనూ తప్పు చేసి ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం లేదు. మిథున రాశి యొక్క అదృష్టం మీతో ఉంటుంది, మీరు సరైన ప్రదేశంలో డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టగలుగుతారు.

    3.మకర రాశి

    మకర రాశి వారు చట్టపరమైన కేసులో గెలిచే అవకాశం ఉంది, మీరు చాలా కాలం పాటు కోల్పోయిన వాటిని పొందుతారు. మీ ప్రయత్నాలలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. మీరు మీ స్వంతంగా చాలా సాధించగలుగుతారు. మీరు సమాజంలో కూడా గౌరవాన్ని పొందుతారు.

    శని ఎప్పుడు ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది?

    శని బృహస్పతి మరియు శుక్రుడితో కలిసినప్పుడు లాభాలను పొందవచ్చు. ఇది కాకుండా, శని మీనం రాశిలో ఉంటే కూడా మంచిదే. ఒకవేళ శని జన్మ రాశిలో మూడవ, ఆరవ మరియు 11వ ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే, ఆ వ్యక్తి చాలా శక్తివంతుడు.

