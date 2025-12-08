రాశి ఫలాలు 8 డిసెంబర్ 2025: ఓ రాశి వారు భాగస్వామితో మాట్లాడి అపార్థాలను తొలగిస్తే మంచిది, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది!
రేపు రాశిఫలం 8 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 8, 2025 న ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు ప్రయోజనం పొందుతాయో మరియు ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి-
రాశి ఫలాలు 8 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక ద్వారా జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 8 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. డిసెంబర్ 8, 2025 న ఏ రాశికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశి వారికి ఇబ్బందులు వస్తాయో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి - ఈరోజు పురోగతి మరియు ఆత్మవిశ్వాసంతో నిండిన రోజు. పనిలో మీ పనితీరు అద్భుతంగా ఉంటుంది. సీనియర్లు కూడా మీ కృషిని ప్రశంసిస్తారు. ఒక కొత్త అవకాశం వస్తుంది. ప్రేమ సంబంధాలలో మంచి సామరస్యం ఉంటుంది. భాగస్వాములు మీకు పూర్తి మద్దతు ఇస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బలంగా ఉంటుంది, అయినప్పటికీ ఖర్చులపై కొంత నియంత్రణ అవసరం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, అయితే పని యొక్క హడావిడిలో విశ్రాంతి తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.
వృషభ రాశి- ఈ రోజు మీరు సంబంధాలలో సహనం మరియు అవగాహనను చూపించాలి. ఆఫీసులో సవాళ్లు పెరగవచ్చు, అయితే మీ ప్రవర్తన మరియు కష్టపడి పనిచేయడం ద్వారా మీరు పరిస్థితిని హ్యాండిల్ చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్న విభేదాలను పరిష్కరించుకోవచ్చు. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనవసర ఖర్చులు ఎక్కువవుతాయి. ప్రేమ జీవితం మామూలుగా ఉంటుంది. తేలికపాటి అలసట లేదా తలనొప్పి సంభవించవచ్చు, కాబట్టి ఎక్కువ నీరు త్రాగండి మరియు విశ్రాంతి తీసుకోండి.
మిథున రాశి - ఈ రోజు మిథున రాశి వారికి కొత్త అవకాశాల ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. ప్రేమ జీవితంలో, భాగస్వాములు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారు మరియు సంబంధం బలంగా ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా ఉపశమనం ఉంటుంది. ఏదైనా రావాల్సిన డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, కానీ ఎక్కువసేపు స్క్రీన్లను చూడటం మానుకోండి. ఈ రోజు విద్యార్థులకు కూడా చాలా అనుకూలమైన రోజు.
కర్కాటక రాశి- ఇంట్లో సంతోషం మరియు శాంతి వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త అంచనాలు తలెత్తుతాయి. మీ పనికి సానుకూల అభిప్రాయం లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థికంగా లాభపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గ్యాస్ లేదా తలనొప్పి వంటి ఆరోగ్యంలో చిన్న అవకతవకలు ఉండవచ్చు, కానీ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ సమయంలో మీ దినచర్యను క్రమబద్ధంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి.
సింహ రాశి - ఈ రోజు మీరు మీ మాటలు మరియు నిర్ణయాల్లో సంయమనం పాటించాలి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి ఎందుకంటే చిన్న విషయాలు పెద్దవిగా మారతాయి. మీ ఆలోచనలు కార్యాలయంలో ముఖ్యమైనవిగా రుజువు చేయబడతాయి, అందువల్ల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కొనసాగించండి. ప్రేమ సంబంధాలలో ఓపికగా ఉండండి, మీ భాగస్వామితో మాట్లాడండి మరియు అపార్థాలను తొలగించండి. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తెలివిగా తీసుకోండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోండి.
కన్య రాశి - ఈ రోజు మీపై బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, కానీ మీరు వాటిని బాగా నెరవేరుస్తారు. ప్రేమ సంబంధాలలో ప్రేమ, నమ్మకం పెరుగుతాయి. డబ్బు విషయంలో కాస్తంత జాగ్రత్తగా ఉండండి, హటాత్తుగా ఖర్చులు రావచ్చు. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి ఉంటుంది, అయితే మీ ప్రశాంతమైన స్వభావంతో పనులను హ్యాండిల్ చేస్తారు. మీ ఆరోగ్యం గురించి నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి. తగినంత నిద్ర చాలా ముఖ్యం.
తులా రాశి - ఈ రోజు, పెండింగ్ పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. మీరు పనిలో కొత్త దిశ లేదా కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు. ప్రేమ జీవితం మెరుగుపడుతుంది. మీ భాగస్వామి మీకు మరింత మద్దతు ఇస్తారు. మీరు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతారు, కానీ పెట్టుబడిలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీరు ఏదైనా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్య నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. మిమ్మల్ని మీరు మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ధ్యానం లేదా నడక మంచిది.
వృశ్చిక రాశి - ఈరోజు వృశ్చిక రాశి వారి కెరీర్ కు కి చాలా మంచి రోజు. మీరు కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా ఆఫర్ పొందవచ్చు. ప్రేమ జీవితం కూడా సానుకూలంగా ఉంటుంది మరియు మీ భాగస్వామి మీకు మద్దతు ఇస్తారు. ఆర్థిక లాభాల సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. మిత్రుల సాయంతో, ఏ పని అయినా పూర్తవుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ అధిక పనికి దూరంగా ఉండండి.
ధనుస్సు రాశి- ఈ రోజు సంబంధాలకు మంచి రోజు. మీ భాగస్వామితో అవగాహన మరియు ప్రేమ పెరుగుతుంది. ఆఫీసులో మీ కృషి ప్రశంసించబడుతుంది మరియు మీరు కొత్త ప్రాజెక్ట్ యొక్క బాధ్యతను కూడా పొందవచ్చు. డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలు క్రమేపీ తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఒత్తిడిని నివారించడానికి ప్రకృతిలో కొంత సమయం గడపండి.
మకర రాశి - ఈ రోజు మకర రాశి వారు కొంచెం భావోద్వేగానికి గురవుతారు, కానీ మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోండి. మీరు పనిప్రాంతంలో కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. మీ సామర్థ్యం ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. మీ భాగస్వామి మీకు మద్దతు ఇస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా మామూలుగా ఉంటుంది, కానీ పుష్కలంగా నీరు త్రాగాలి. సకాలంలో ఆహారం తినండి.
కుంభ రాశి- ఈ రోజు చాలా విషయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ప్రేమ జీవితంలో సానుకూలత పెరుగుతుంది. మీ భాగస్వామితో సమయం గడుపుతారు. ఆఫీసులో పెద్ద సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. డబ్బు పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఏదైనా పాత పెట్టుబడి లాభాలను ఇస్తుంది. ఆరోగ్యం అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీరు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటారు.
మీన రాశి - ఈ రోజు మీ సృజనాత్మకత గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది. పనిలో మీ పనితీరు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలలో అవగాహన మరియు ప్రేమ వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఖర్చులు తగ్గుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికత పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది.