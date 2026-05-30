    ఇంటికి దగ్గరగా చింత చెట్టు పెంచుకోవచ్చా? శుభమా? అశుభమా? చూడండి

    చింత చెట్టు మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. చింతపండు లేకుండా ఏ ఇల్లు ఉండదేమో. అలా అని చింత చెట్టును ఇంట్లో పెంచుకోలేరు. ఇంటి బాగా దగ్గరగా చింత చెట్టు ఉండటం మంచిదేనా?

    Updated on: May 30, 2026 10:18 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    శాస్త్రాల ప్రకారం, మనం మన ఇంట్లో నాటిన మొక్కలు, చెట్లు లేదా కొన్నిసార్లు అక్కడ పెరిగేవి కూడా ఆ ఇంట్లో నివసించే వారిని ప్రభావితం చేస్తాయి. కొన్ని మొక్కలు, చెట్లు ప్రతికూల ప్రభావాన్ని కలిగి ఉండగా.. మరికొన్ని అనుకూల ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కొన్ని మొక్కలు, చెట్లు ఇంటికి సంపదను, శ్రేయస్సును కూడా ఆహ్వానిస్తాయి. అలాంటి ఒక మొక్క లేదా చెట్టు చింత చెట్టు. ఇంట్లో చింత చెట్టును నాటడం లేదా ఇంటి చుట్టూ ఉంచడం అశుభమని నమ్ముతారు.

    ఇంట్లో చింతచెట్టును పెంచుకోవచ్చా?

    శాస్త్రాలు, మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఇంట్లో చింత మొక్కను ఉంచడం వల్ల ప్రతికూల శక్తి పెరుగుతుంది. ఇంట్లో లేదా ఇంటి పరిసరాల్లో చింత చెట్టు ఉంటే.. అది ఇంట్లో సమస్యలను పెంచుతుంది. అందువల్ల ఇంట్లో చింత మొక్కను ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు.

    హిందూ మతం, శాస్త్రాల ప్రకారం మొక్కలు, చెట్లకు ప్రత్యేక శక్తులు ఉన్నాయి. అనేక మొక్కలు ఇంటికి సంతోషం, శాంతి, శ్రేయస్సును తెస్తాయని నమ్ముతారు. అందుకే జనాలు తులసి, మనీ ప్లాంట్, అశోక మొక్క వంటి మొక్కలను నాటుతారు. అయితే ఇంట్లో చింత మొక్క వంటి వాటిని నాటడం లేదా ఉంచడం ప్రతికూల శక్తుల ప్రభావాన్ని పెంచుతుంది.

    శాస్త్రాల ప్రకారం, ఇంట్లో చింత చెట్టు లేదా మొక్కను ఉంచడం అశుభం. ఇంట్లో చింత మొక్కను నాటడం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉద్రిక్తత, కలహాలు పెరుగుతాయని నమ్ముతారు. ఇంట్లోనే కాకుండా ఇంటి పరిసరాల్లో కూడా చింత చెట్టు ఉండటం అశుభంగా పరిగణిస్తారు. చింత మొక్క లేదా చెట్టు దగ్గర నివసించే వ్యక్తి ఆరోగ్య సమస్యలు, మానసిక ఒత్తిడి, ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటాడని నమ్ముతారు. దీనివల్ల వ్యాపారం, లావాదేవీలు, గృహ సమస్యలలో ఆటంకాలు పెరుగుతాయని అంటారు.

    శాస్త్రాల ప్రకారం, ఇంట్లో ఖర్జూరపు చెట్టును నాటడం కూడా అశుభంగా చెబుతారు. ఇది ఆర్థిక ఖర్చులను పెంచుతుందని నమ్ముతారు. అటువంటి ఇళ్లలో డబ్బు నిలవదని, ఆర్థిక అస్థిరత ఉంటుందని అంటారు. అందువల్ల హిందూ శాస్త్రం ప్రకారం.. దానిని ఇంటి లోపల లేదా ఉదయాన్నే మొదటగా కనిపించే ప్రదేశంలో నాటడం మానుకోవాలి.

    ఇంట్లో బోరేజ్ పండ్ల మొక్కను ఉంచడం ప్రతికూలతను పెంచుతుంది. ఈ చెట్టును అశుభంగా పరిగణిస్తారు. ఈ మొక్క ప్రతికూల శక్తిని ప్రోత్సహించి, ఇంటికి పేదరికాన్ని తెస్తుందని నమ్ముతారు. ఇంటి చుట్టూ బెర్రీ చెట్టు ఉంటే.. కుటుంబ సభ్యులు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని అంటారు.

    ఇంటికి కాస్త దూరంగా చింతచెట్టు పెంచుకోవచ్చని చెబుతారు. మరి దగ్గరగా ఉండటం మంచిది కాదని అంటారు. ఒకవేళ చెట్టు కూలిపోయినా.. ఇంటి మీద పడకుండా ఉండేంత దూరంలో చింతచెట్టును పెంచుకోవచ్చని అంటారు.

    గమనిక : ఇది కేవలం నమ్మకాల మీద ఆధారపడిన కథనం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

