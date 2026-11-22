ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
జాతకమే కాదు.. పెళ్లి డేట్ కూడా ముఖ్యమే.. ఈ తేదీల్లో పెళ్లి చేసుకుంటే మనశ్శాంతి కాస్త కష్టం!
దంపతుల మధ్య ప్రేమ, పరస్పర అవగాహన ఉంటే, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే మనసు ఉంటే ఎలాంటి గ్రహ కదలికల పని చేయవు. సంతోషకరమైన కుటుంబ జీవితాన్ని గడపవచ్చు. కానీ న్యూమరాలజీ ప్రకారం.. కొన్ని నెంబర్ల తేదీల్లో పెళ్లి చేసుకుంటే కాస్త ఇబ్బందులు తప్పవట.
వివాహం అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయం. సంతోషకరమైన వైవాహిక జీవితాన్ని గడపాలని జాతకం, నక్షత్రాలు, శుభ సమయాలను చూసి పెళ్లి తేదీని నిర్ణయించుకుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం లాగే సంఖ్యాశాస్త్రంలో కూడా సంఖ్యలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. న్యూమరాలజీ నిపుణులు చెప్పేది ఏంటంటే.. పుట్టిన తేదీ లాగే, వివాహం చేసుకునే తేదీ రాడిక్స్ సంఖ్య కూడా వైవాహిక జీవితం, ప్రేమ, అనుకూలతలోని ఒడిదుడుకులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అంటే నెంబర్లు కలిపితే వచ్చే సంఖ్య అన్నట్టు. ఉదాహరణకు 28 అంటే 2 ప్లస్ 8 కలిపితే పది అవుతంది. 1 ప్లస్ 0 వన్ అవుతుంది.
రాడిక్స్ సంఖ్య 1 (తేదీలు 1, 10, 19, 28)
ఈ తేదీలలో వివాహం చేసుకునే వారిపై సూర్యుని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సూర్యుడు నాయకత్వానికి, ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక కాబట్టి దంపతులిద్దరూ తమ సొంత అభిప్రాయాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల అహంభావాలు అడ్డురావడం, చిన్న చిన్న విషయాలపై కూడా అభిప్రాయ భేదాలు రావడం జరగవచ్చు. ఇక్కడ పరస్పర సహనం, సంభాషణ మాత్రమే ఒక వివాహ బంధాన్ని కాపాడగలవు.
రాడిక్స్ సంఖ్య 2 (తేదీలు 2, 11, 20, 29)
చంద్రునితో పాలించే ఈ తేదీలలో వివాహం చేసుకున్న వారి దాంపత్యం చాలా సామరస్యంగా, ప్రేమగా ఉంటుంది. చంద్రుడు భావోద్వేగాలకు ప్రతీక కాబట్టి భార్యాభర్తల మధ్య పరస్పర శ్రద్ధ, నమ్మకం, గౌరవం అధికంగా ఉంటాయి. వారు ఎలాంటి కష్టమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఇద్దరూ కలిసి నిలబడి సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటారు.
రాడిక్స్ సంఖ్య 3 (తేదీలు 3, 12, 21, 30)
బృహస్పతి గ్రహం ప్రభావం వల్ల ఈ తేదీలలో జరిగే వివాహాలు జీవితంలో క్రమశిక్షణ, పురోగతి, సమతుల్యతను తీసుకువస్తాయి. ఈ రాశిలో వివాహం చేసుకున్నవారు మరింత బాధ్యతాయుతంగా ఉంటారు, ఒకరినొకరు ఎక్కువగా గౌరవించుకుంటారు. వారు కుటుంబ సంతోషానికి, శాంతికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. వారి వైవాహిక జీవితం సజావుగా సాగుతుంది.
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, రాహువు (4, 13, 22, 31), శని (8, 17, 26) ప్రభావం ఉన్న తేదీలలో వివాహం చేసుకోవడం వైవాహిక జీవితంలో సవాళ్లను తీసుకురావచ్చు. ఈ తేదీలలో వివాహం చేసుకోవడం వల్ల భార్యాభర్తల మధ్య అనవసరమైన వాదనలు, మొండితనం లేదా భావోద్వేగ దూరం ఏర్పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
న్యూమరాలజీ ప్రకారం బుధుడు (5, 14, 23), శుక్రుడు (6, 15, 24) పాలించే తేదీలలో వివాహం చేసుకునే జంటలకు ప్రేమ, విలాసవంతమైన జీవితం, పరస్పర అనుకూలత ఉంటాయి. కేతువు (7, 16, 25), కుజుడు (9, 18, 27) పాలించే తేదీలలో వివాహం చేసుకునే జంటలు భావోద్వేగ సంభాషణపై మరింత దృష్టి పెట్టాలి.
గమనిక : ఇది కేవలం నమ్మకాల మీద ఆధారపడిన కథనం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.