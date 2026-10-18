Weekly Numerology : సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం.. అక్టోబర్ 19 నుంచి 25 వరకు మీకు ఎలా ఉంటుంది?
Weekly Numerology : న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ వారం మీకు ఏ రోజులు శుభప్రదమైనవి. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం.. ఎలా ఉంటుందో చూడండి.
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం 2026 అక్టోబర్ 19 నుండి 25 వరకు ఉన్న వారం మొత్తం 1 నుండి 9 వరకు సంఖ్యలు గల వ్యక్తుల జీవితాలపై విభిన్న ప్రభావాలను చూపుతుంది. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి విధి, స్వభావం, వ్యక్తిత్వం వారి పుట్టిన సంఖ్య ద్వారా నిర్ణయిస్తారు. ఉదాహరణకు ఎవరైనా 18వ తేదీన జన్మిస్తే వారి సంఖ్య 1+8=9 అవుతుంది. ఇది కాకుండా గ్రహాల ప్రభావం కారణంగా ఈ వారం ప్రతి పుట్టిన సంఖ్యకు విభిన్న అనుభవాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. శుభ దినాలు కొందరికి విజయం, ఆనందాన్ని తీసుకువస్తుండగా, మరికొందరు ఆర్థిక విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండవలసి ఉంటుంది. 1 నుండి 9 వరకు సంఖ్యలు గల వ్యక్తులకు ఈ వారం ఎలా ఉంటుంది?
నెంబర్ 1
ఈ వారం మీరు పురోగతి సాధిస్తున్నప్పుడు, మీ నిర్ణయాలను పునఃపరిశీలించుకోవడం ముఖ్యం. ఏదైనా పని నెమ్మదిగా సాగుతుంటే తొందరపడకుండా, సమస్యకు కారణాన్ని అర్థం చేసుకుని, పరిష్కారాన్ని కనుగొనండి. పాత ప్రాజెక్టులను తిరిగి పరిశీలించడం, అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తుల నుండి సలహాలు తీసుకోవడం ద్వారా పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. పనిలో ఓపికతో ముందుకు సాగండి. పాత ప్రణాళికలలోని లోపాలను సరిదిద్దుకోవడం మరింత పురోగతికి సహాయపడుతుంది.
నెంబర్ 2
ఈ వారం భావోద్వేగాలకు, హేతుబద్ధతకు మధ్య సమతుల్యతను పాటించడం ముఖ్యం. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపడకండి. ఇతరుల సలహాలను అంగీకరించే ముందు వాటి వెనక ఉన్న వాస్తవాలను సరిచూసుకోండి. ప్రశాంతమైన మనసుతో ఆలోచించడం సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్టును ప్రారంభించే ముందు దాని లాభనష్టాలను సరిచూసుకోండి. కేవలం ఇతరుల మాటలపై ఆధారపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.
నెంబర్ 3
ఈ వారం మీ సృజనాత్మక ఆలోచనలు, సంభాషణ నైపుణ్యాలు మీకు బాగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి. రచన, బోధన, కన్సల్టింగ్ వృత్తులలో ఉన్నవారికి, ఇప్పటికే ఉన్న ప్రాజెక్టులను మెరుగుపరచుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం లభించవచ్చు. కొత్త ఆలోచనలను అమలు చేయడంతో పాటు పాత పనులను పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. మీ ఆలోచనలను స్పష్టంగా వ్యక్తపరచడం పనిలో మెరుగైన ఫలితాలకు దారితీస్తుంది. పాత ప్రాజెక్టులను మరింత సమర్థవంతంగా రూపొందించడానికి ఇది మంచి సమయం.
నెంబర్ 4
4వ సంఖ్య వారికి ఈ వారం తమ పనిని క్రమబద్ధీకరించుకోవడానికి, పాత తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. ఇతరులు గమనించలేని తప్పులను గుర్తించగల మీ సామర్థ్యం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కానీ ప్రతిదీ పరిపూర్ణంగా చేయాలని ఒత్తిడికి లోనవకండి. పని, విశ్రాంతి మధ్య సమతుల్యతను పాటించండి. మీ పని పద్ధతులను సమీక్షించుకుని, అవసరమైన మార్పులు చేసుకోండి. పత్రాలు, ప్రణాళికలలోని తప్పులను సరిదిద్దుకోవడం భవిష్యత్ పనిని సులభతరం చేస్తుంది.
నెంబర్ 5
ఈ వారం మీ మనసులో చాలా కొత్త ఆలోచనలు రావచ్చు. కానీ అన్ని అవకాశాల వెంట ఒకేసారి పరుగెత్తే బదులు, మీ లక్ష్యాలకు అత్యంత అనుగుణంగా ఉండే అవకాశాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది. మీరు స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే మీ సమయాన్ని, శ్రమను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. కొత్త అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు వాటి ప్రయోజనాలను పరిశీలించండి. ఒకేసారి అనేక పనులను చేపట్టే బదులు అత్యంత ముఖ్యమైన పనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. శరీరానికి విశ్రాంతి అవసరమైనప్పటికీ, మనసు చురుకుగా ఉండవచ్చు.
నెంబర్ 6
సంబంధాలకు సమయం కేటాయించండి, మీ కోరికలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఈ వారం మీ వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సమతుల్యతను సాధించడం ముఖ్యం. ఇతరుల అంచనాలను నెరవేర్చే తొందరలో మీరు మీ సొంత కోరికలను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారేమో ఆలోచించండి. మీ అవసరాలకు సమయం కేటాయించినప్పుడు మీరు జీవితంలో మరింత శాంతిని పొందగలరు. పని బాధ్యతలను నెరవేర్చడంతో పాటు వ్యక్తిగత లక్ష్యాలకు కూడా సమయం కేటాయించండి. అన్ని బాధ్యతలను ఒంటరిగా మోయడానికి ప్రయత్నించవద్దు.
నెంబర్ 7
ఈ వారం చదవడానికి, నేర్చుకోవడానికి, భవిష్యత్ ప్రణాళికలు వేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. మీ ఆలోచనలను పరిశీలించుకోవడానికి కొంత సమయం ఏకాంతంగా గడపడం మంచిది. అందరికీ దూరంగా ఉండటం మానుకోండి. సన్నిహితులతో సమయం గడపడం కూడా మనశ్శాంతిని అందిస్తుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, భవిష్యత్ ప్రణాళికలు వేసుకోవడానికి సమయం కేటాయించండి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తగినంత సమాచారాన్ని సేకరించండి.
నెంబర్ 8
8 సంఖ్య మీ కష్టపడి పనిచేయడం పురోగతికి సహాయపడుతుంది. అయితే ఈ వారం మీరు ఇప్పటికే చేసుకున్న ప్రణాళికలు, ఆర్థిక ఏర్పాట్లను పునఃపరిశీలించడం మంచిది. వ్యాపారం లేదా వృత్తిపరమైన పనులలో నిమగ్నమైన వారు పత్రాలు, ఖాతాలు, ఆర్థిక వివరాలను జాగ్రత్తగా సమీక్షించాలి. ఆర్థిక రికార్డులను తనిఖీ చేయండి, ఏ వ్యాపారంలోనూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. అతి చిన్న వివరాలపై కూడా శ్రద్ధ పెట్టడం ముఖ్యం. పని కోసం విశ్రాంతిని త్యాగం చేయవద్దు. నిరంతర పని శారీరక అలసటకు దారితీస్తుంది. పని మధ్యలో విరామం తీసుకోండి.
నెంబర్ 9
ఈ వారం మీ సంకల్పం ముఖ్యమైన లక్ష్యాల వైపు ముందుకు సాగడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. కానీ కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించే ముందు, అవి మీ లక్ష్యాలకు ఎలా అనుకూలంగా ఉన్నాయో చూసుకోండి. పనులన్నీ మీరే చేసుకోవడానికి బదులుగా మీ సమయాన్ని, శక్తిని ముఖ్యమైన విషయాలకు కేటాయించండి. కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించేటప్పుడు వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను బేరీజు వేసుకోండి. మీ లక్ష్యాలకు సంబంధించిన పనులకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. తీరికలేని జీవనశైలి శారీరక, మానసిక అలసటకు కారణమవుతుంది. పుష్కలంగా విశ్రాంతి తీసుకోండి. మీ మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More