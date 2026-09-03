జన్మాష్టమి 2026: 12 రాశులపై రాజయోగాల ప్రభావం.. ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టమే అదృష్టం!
ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 4న శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా అరుదైన గ్రహస్థితులు, శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కర్కాటకంలో గురువు హంస రాజయోగం, తులాలో శుక్రుడు మాలవ్య రాజయోగం, సింహంలో సూర్యుడు-బుధుల కలయికతో బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
ఈ ఏడాది శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేళ అత్యంత అరుదైన రాజయోగాల కలయిక ఏర్పడింది. ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ప్రత్యేక గ్రహస్థితుల కారణంగా మేషం నుంచి మీనం వరకు ఉన్న 12 రాశులపై పడే ప్రభావం, అలాగే ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
భారతీయ సనాతన ధర్మంలో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పర్వదినానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. లడ్డు గోపాలుడి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా వేడుకలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. అయితే ఈసరి జన్మాష్టమి కేవలం పండుగ వేడుకగానే కాకుండా, ఆకాశంలో అరుదైన గ్రహాల కదలికల పరంగానూ ఎంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఈ పర్వదినాన అనేక శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడుతుండటంతో కొన్ని రాశుల వారి జాతకం పూర్తిగా మారిపోనుంది.
ఆకాశంలో అద్భుతమైన గ్రహాల కలయిక
ఈ ఏడాది జన్మాష్టమి రోజున ప్రధాన గ్రహాల స్థితిగతులు అత్యంత శుభప్రదంగా ఉన్నాయి. కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్న గురు భగవానుడు 'హంస రాజయోగం' ఏర్పరుస్తున్నారు. అలాగే చంద్రుడు తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన వృషభంలో సంచరిస్తుండగా, శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన తులా రాశిలో 'మాలవ్య రాజయోగం' కలిగిస్తున్నాడు. మరోవైపు సింహ రాశిలో సూర్య, బుధుల కలయికతో 'బుధాదిత్య రాజయోగం' సిద్ధించింది. మిథునంలో కుజుడు, మీనంలో శని, కుంభంలో రాహువు, సింహంలో కేతువు సంచారం వల్ల ఈ జన్మాష్టమి నాడు అసాధారణ ఫలితాలు రానున్నాయి.
మేష రాశి: జన్మాష్టమి వేళ మీకు ధనలాభం కలుగుతుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందడంతో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది.
వృషభ రాశి: ఈ రోజు మీలో నూతన ఉత్సాహం ఉరకలేస్తుంది. సానుకూల శక్తితో ప్రతి పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
మిథున రాశి: ఖర్చులు కొద్దిగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అవాంఛిత ఖర్చుల వల్ల మనసులో కాస్త ఆందోళన కలిగినా, క్రమంగా సర్దుకుంటుంది.
కర్కాటక రాశి: వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన విజయాలు దక్కుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుని ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తారు.
సింహ రాశి: అదృష్టం పూర్తిగా మీ వెంటే ఉంటుంది. కోర్టు వివాదాలు లేదా లీగల్ ఇష్యూస్లో మీకు అనుకూలంగా తీర్పులు వచ్చే సూచనలున్నాయి.
కన్యా రాశి: ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు మీ అదృష్టం బాగుండటం వల్ల తలపెట్టిన పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.
తులా రాశి: ఈ రోజు మీకు కొంత ప్రతికూల సమయం నడుస్తోంది. ఏ విషయంలోనైనా ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. వాహనం నడిపేటప్పుడు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి: జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభించి మంచి వాతావరణం ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి: శత్రువులు మీపై కుట్రలు పన్నినా వారి ఆటలు సాగవు. మీ ఆధిపత్యం, ప్రభావం సమాజంలో మరింత పెరుగుతుంది.
మకర రాశి: రచనలు, చదువు లేదా మేధోపరమైన రంగాల వారికి అద్భుత సమయం. అయితే ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి: స్థిరాస్తుల కొనుగోలుకు ఇది సరైన సమయం. ఇల్లు, భూమి లేదా నూతన వాహనం కొనుగోలు చేసే బలమైన యోగాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మీన రాశి: వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. మీ పరాక్రమం, కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కి కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More