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జన్మాష్టమికి శుభ సంయోగం.. సర్వార్థ సిద్ధి యోగం + రోహిణీ నక్షత్రం.. పూజా ముహూర్తం, ఉపవాస నియమాలతో పాటు పూర్తి వివరాలు!

2026లో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సెప్టెంబర్ 4న జరుపుకోనున్నారు. ఈసారి జన్మాష్టమి రోజున సర్వార్థ సిద్ధి యోగం, రోహిణీ నక్షత్రం వంటి శుభసంయోగాలు ఏర్పడటం ప్రత్యేకతగా పేర్కొంటున్నారు. శ్రీకృష్ణుడి జన్మకాలంతో పోలిక ఉండటంతో ఈ రోజున చేసే పూజలు, వ్రతాలకు విశేష ప్రాధాన్యత ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు.

Published on: Sep 1, 2026, 14:01:03 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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భారతీయ సనాతన ధర్మంలో అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండుగల్లో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఒకటి. దేశవ్యాప్తంగా గోకులాష్టమి వేడుకల కోసం భక్తులు ఏడాది పొడవునా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ఈ ఏడాది శ్రీకృష్ణుడి జన్మోత్సవాన్ని సెప్టెంబర్ 4, 2026 న జరుపుకోనున్నారు. ఈ పర్వదినం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఈసారి అరుదైన మరియు అత్యంత శుభప్రదమైన యోగాలు ఒకేసారి కలిసి వస్తున్నాయి.

జన్మాష్టమికి శుభ సంయోగం.. సర్వార్థ సిద్ధి యోగం + రోహిణీ నక్షత్రం.. పూజా ముహూర్తం, ఉపవాస నియమాలతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
జన్మాష్టమికి శుభ సంయోగం.. సర్వార్థ సిద్ధి యోగం + రోహిణీ నక్షత్రం.. పూజా ముహూర్తం, ఉపవాస నియమాలతో పాటు పూర్తి వివరాలు!

అరుదైన యోగాల కలయిక

వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈసారి జన్మాష్టమి నాడు సర్వార్థ సిద్ధి యోగంతో పాటు పవిత్రమైన రోహిణీ నక్షత్రం అద్భుతమైన సంయోగం ఏర్పడుతోంది. హిందూ పౌరాణిక నమ్మకాల ప్రకారం, ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు జన్మించిన సమయంలో కూడా రోహిణీ నక్షత్రం మరియు అర్ధరాత్రి సమయమే ఉంది. సరిగ్గా అదే తరహా గ్రహ స్థితి ఈసారూ పునరావృతం కావడం భక్తులకు మహాభాగ్యంగా భావిస్తున్నారు. ఈ శుభయోగాల వల్ల పూజా ఫలితం రెట్టింపు అవుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

నిషిత కాల పూజా ముహూర్తం

కృష్ణాష్టమి పూజలో అర్ధరాత్రి వేళ జరిగే పూజకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. నవాడా పరిసర ప్రాంతాల వారికి నిశిత కాల పూజా సమయం సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ రాత్రి 11:58 నిమిషాల నుంచి సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ రాత్రి 12:44 నిమిషాల వరకు ఖరారైంది. అంటే భక్తులకు బాల్ గోపాల్ పూజ కోసం సరిగ్గా 46 నిమిషాల అత్యంత పవిత్రమైన సమయం లభిస్తోంది. సరిగ్గా ఇదే ముహూర్తంలో బాలకృష్ణుడికి ఘనంగా అభిషేకం నిర్వహించి జన్మదిన వేడుకలు జరుపుతారు.

ఉపవాస నియమాలు - పూజా విధానం

జన్మాష్టమి రోజున ఉపవాసం ఉండాలని భావించేవారు ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి, శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి.

ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణుడిని మనసులో తలచుకుంటూ వ్రత సంకల్పం చేయాలి.

రోజంతా పండ్లు లేదా ఫలహారాలతో ఉపవాసాన్ని కొనసాగించవచ్చు.

ఇంటి పూజా మందిరంలో బాలగోపాల్ విగ్రహాన్ని సుందరమైన ఉయ్యాలలో కూర్చోబెట్టి అలంకరించాలి.

రాత్రి వేళ నిశిత ముహూర్తంలో బాలకృష్ణుడికి పాలు, పెరుగు, తేనె మరియు గంగాజలంతో అభిషేకం చేయాలి. ఆ తర్వాత స్వామికి నూతన వస్త్రాలు, తులసి మాల, అలంకరణ సామగ్రి సమర్పించి హారతి ఇవ్వాలి.

నైవేద్యం సమర్పించిన అనంతరం ప్రసాదాన్ని అందరికీ పంపిణీ చేయాలి. వ్రతం ఆచరించిన వారు మరుసటి రోజు శుభ ముహూర్తంలో ఉపవాసం విరమించాలి.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/జన్మాష్టమికి శుభ సంయోగం.. సర్వార్థ సిద్ధి యోగం + రోహిణీ నక్షత్రం.. పూజా ముహూర్తం, ఉపవాస నియమాలతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
Home/Rasi Phalalu/జన్మాష్టమికి శుభ సంయోగం.. సర్వార్థ సిద్ధి యోగం + రోహిణీ నక్షత్రం.. పూజా ముహూర్తం, ఉపవాస నియమాలతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
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