Job Remedies: ఉద్యోగం లేదా ప్రొమోషన్ల ఇబ్బందా? గ్రహాలకు సంబంధించిన లోపాలు అడ్డంకిగా మారవచ్చు, ఈ పరిహారాలను పాటిస్తే సరి
Job Remedies: ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఆశించిన ఉద్యోగం రావడం లేదా? ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లి విఫలమవుతున్నారా? మీ జాతక చక్రంలోని గ్రహ దోషాలే ఇందుకు కారణం కావచ్చు. కెరీర్లో ఎదురయ్యే ఆటంకాలను తొలగించుకునేందుకు జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్న అద్భుత మార్గాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
Job Remedies: నేటి పోటీ ప్రపంచంలో అర్హత ఉన్నప్పటికీ చాలామంది నిరుద్యోగులు సరైన ఉద్యోగం దొరకక సతమతమవుతున్నారు. మరికొందరు ఉన్న ఉద్యోగం మారదామని ప్రయత్నించినా అడుగు ముందుకు పడదు. వాస్తవానికి, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మన వృత్తిగత జీవితాన్ని సూర్యుడు, శని, గురు గ్రహాల కదలికలే ప్రధానంగా శాసిస్తాయి.
ఈ గ్రహాలు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు లేదా పాప గ్రహాల ప్రభావం ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగ ప్రాప్తిలో జాప్యం జరుగుతుంది. అయితే, మన సంప్రదాయంలో ఈ దోషాల నివారణకు అత్యంత సులభమైన, ప్రభావవంతమైన పరిహారాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిని క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే కెరీర్లో సానుకూల మార్పులు వస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు కీలకం
జాతక చక్రంలో సూర్యుడు 'ఆత్మ'కు, అలాగే ప్రభుత్వ అధికారానికి కారకుడు. సూర్య గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించవు, పైగా సమాజంలో గౌరవం కూడా తగ్గుతుంది. ఈ దోష నివారణకు ప్రతిరోజూ ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో రాగి పాత్రలో నీటిని తీసుకుని, అందులో కాస్త కుంకుమ కలిపి సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి.
దీనితో పాటుగా "ఓం భాస్కరాయ విద్మహే మహాద్యుతికరాయ ధీమహి తన్నః ఆదిత్యః ప్రచోదయాత్" అనే సూర్య గాయత్రీ మంత్రాన్ని 11 లేదా 21 సార్లు జపించండి. ఈ ప్రక్రియ వల్ల సూర్యుడు బలవంతుడై, ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి.
శివార్చనతో శని, రాహు దోషాల నివారణ
ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లేకపోవడం లేదా ఆకస్మిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటే దానికి శని, రాహు-కేతువుల ప్రభావమే కారణం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పరమశివుడిని ఆశ్రయించడం ఉత్తమ మార్గం. కనీసం 40 రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ శివలింగానికి పాలు, తేనె, గంగాజలం మరియు బిల్వ పత్రాలతో అభిషేకం చేయండి. అభిషేకం చేస్తున్నప్పుడు "ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టి వర్ధనం.. ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ ముక్షీయ మామృతాత్" అనే మహా మృత్యుంజయ మంత్రాన్ని పఠించాలి. ఇది గ్రహ బాధలను తగ్గించి, మీ కెరీర్ మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుంది.
గురు బలం - పదోన్నతులకు మార్గం
గురు గ్రహం (బృహస్పతి) అనుగ్రహం ఉంటేనే జీవితంలో పురోభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. గురు బలం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎంత కష్టపడినా గుర్తింపు రాదు. ప్రతి గురువారం ఆవుకు బెల్లం, శనగ పప్పును తినిపించండి. వీలైతే పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించి "ఓం బృం బృహస్పతయే నమః" అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి. ఈ పరిహారం వల్ల భాగ్యం వరిస్తుంది, తద్వారా మీరు కోరుకున్న ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లభిస్తాయి.
అమ్మవారి పూజ, ఇంటర్వ్యూ చిట్కాలు
వరుస అపజయాలతో కృంగిపోతున్న వారు దుర్గాదేవిని ఆశ్రయించడం మేలు. ప్రతిరోజూ అమ్మవారికి తాజా ఎర్ర మందార పూలను సమర్పించి, 'దుర్గా స్తోత్రం' పఠించండి. ఇది మనసులో ధైర్యాన్ని నింపి, శత్రువుల మీద విజయాన్ని కలిగిస్తుంది.
ఇక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లే ముందు తప్పనిసరిగా మీ ఇంట్లోని పెద్దల మరియు తండ్రి ఆశీర్వాదం తీసుకోండి. "పెద్దల దీవెనలు ఏ గ్రహ దోషానైనా పటాపంచలు చేస్తాయి,"బయలుదేరే ముందు పెరుగు-చక్కెరతో పాటు కొద్దిగా యాలకులు, సోంపు తింటే ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
గుర్తుంచుకోండి, దైవ బలం తోడవ్వాలంటే మీ వంతు కృషి కూడా అంతే అవసరం. పరిహారాలతో పాటు సరైన ప్రణాళికతో కష్టపడితే విజయం మీ సొంతమవుతుంది. మీ జాతకంలోని గ్రహాల స్థితిని బట్టి మరిన్ని ఖచ్చితమైన వివరాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్కులను సంప్రదించడం మంచిది.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More