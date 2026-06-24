అదృష్ట రాశులు: వీరికి కుబేరుని అనుగ్రహం, హఠాత్తుగా ధనవంతులు అయ్యే యోగం!
జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలు, వాటి స్థానభ్రంశాలు ప్రతి వ్యక్తి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. మేధస్సు, సంభాషణ, వ్యాపారం, తార్కిక ఆలోచనలకు అధిపతి అయిన బుధుడు జూన్ 29న కర్కాటక రాశిలో వక్రగతిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల తిరోగమనం చాలా ముఖ్యమైనది. పన్నెండు రాశులలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకువస్తుంది. బుధ గ్రహ తిరోగమనం కొన్ని రాశులకు సవాళ్లను విసిరే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, మిథున రాశితో సహా ఆరు ప్రధాన రాశుల జాతకాలకు ఇది చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. జూన్ 29 నుంచి ఈ కాలంలో ఈ రాశుల వారి ఆర్థిక పరిస్థితి అపూర్వంగా మెరుగుపడుతుంది. వృత్తి జీవితంలో విజయం లభిస్తుంది. ఆ అదృష్టకరమైన 6 రాశుల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
వృషభ రాశి
బుధ గ్రహ సంచారం ఈ రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. చాలా కాలంగా వారిని వేధిస్తున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్న యువతకు త్వరలో మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయనడానికి స్పష్టమైన సూచనలు ఉన్నాయి.
మిథునం
బుధుడు మిథున రాశికి అధిపతి కాబట్టి, ఈ సంచారం మీకు భారీ ఆర్థిక లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. వ్యాపార, వాణిజ్య రంగంలో ఉన్నవారికి ఇది నిజంగా ఒక సువర్ణావకాశం. ఊహించని మార్గాల నుండి డబ్బు వస్తుంది, పాత పెట్టుబడుల నుండి మీరు మంచి రాబడిని ఆశించవచ్చు. మీ వృత్తిలో కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి, మీ పై అధికారుల నుండి మీరు ప్రశంసలు పొందుతారు.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి అద్భుతమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల ఆశిస్తున్న వారికి తప్పకుండా శుభవార్త అందుతుంది. వ్యాపారవేత్తలకు భవిష్యత్తులో కొత్త కాంట్రాక్టులు చాలా లాభదాయకంగా ఉంటాయి.
కన్యారాశి
కన్యారాశికి అధిపతి బుధుడు కూడా కావడం వల్ల, ఈ మార్పు మీకు అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి భారీ ఆర్థిక లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు విద్యా రంగంలో అపారమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు.
తులారాశి
బుధ గ్రహ సంచారం శుభ ప్రభావం వల్ల, చాలా రోజులుగా ఆలస్యమైన మీ ముఖ్యమైన పనులన్నీ ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా సజావుగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబ జీవితంలో శాంతి నెలకొంటుంది, కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
మకర రాశి
ఈ శుభ సమయంలో మీరు చేసే ప్రతి ఆర్థిక పెట్టుబడి భవిష్యత్తులో రెట్టింపు రాబడిని తెస్తుంది. బ్యాంకింగ్, స్టాక్ మార్కెట్, విద్య, ఆర్థిక రంగాలలో పనిచేసే వారికి ఇది చాలా శుభ సమయం.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More