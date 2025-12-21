గురువు సంచారం 2026: గురువు సంచారంతో 6 రాశుల అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది, అనేక మార్గాల ద్వారా డబ్బు చేతికి వస్తుంది!
గురువు కాలానుగుణంగా తన రాశిని మారుస్తూ ఉంటాడు. అలాగే గురువు నక్షత్రాన్ని కూడా కాలానుగుణంగా మార్చడం జరుగుతుంది. జనవరి 2026లో గురువు పునర్వసు నక్షత్రం రెండవ పాదంలోకి అడుగు పెడతాడు. కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది. గురువు నక్షత్ర సంచారంతో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. గురువు కూడా కాలానుగుణంగా తన రాశిని మారుస్తూ ఉంటాడు. అలాగే గురువు నక్షత్రాన్ని కూడా కాలానుగుణంగా మార్చడం జరుగుతుంది.
జనవరి 2026లో గురువు పునర్వసు నక్షత్రం రెండవ పాదంలోకి అడుగు పెడతాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది. గురువు నక్షత్ర సంచారంతో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి? ఏ రాశుల వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఎదురవుతాయి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గురువు నక్షత్ర సంచారం
గురువు జనవరి 4న సాయంత్రం 5:49కి పునర్వసు నక్షత్రంలోకి అడుగు పెడతాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. అదృష్టం కూడా ఎక్కువవుతుంది. ఇలా ఒకటి కాదు, రెండు కాదు అనేక లాభాలను పొందడానికి వీలవుతుంది.
గురువు సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
గురువు నక్షత్ర సంచారం జరిగినప్పుడు కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతాలు జరుగుతాయి. అదృష్టం పెరుగుతుంది. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. ప్రమోషన్లు కూడా రావచ్చు. ఆర్థిక స్థితిలో కూడా అనేక మార్పులను చూస్తారు.
గురువు నక్షత్ర సంచారంలో మార్పుతో, ఈ రాశుల వారికి బోలెడు లాభాలు
1.కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి గురువు సంచారంలో మార్పు శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో ఆనందంగా ఉంటారు. అదృష్టం ఎక్కువవుతుంది. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తారు. అవకాశాలు కూడా మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. పాత ప్లాన్లు ఈ సమయంలో ఫలిస్తాయి. ఇలా అన్ని విధాలుగా ఈ రాశి వారికి లాభాలు కలుగుతాయి.
2.తులా రాశి
తులా రాశి వారికి గురువు నక్షత్ర సంచారం శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. కెరీర్లో కొత్త మార్పులు వస్తాయి. పురోగతిని చూస్తారు.
3.ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశి వారికి గురువు నక్షత్ర సంచారం అనేక లాభాలను తీసుకొస్తుంది. ప్రేమ పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. సక్సెస్ను అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో కూడా అనేక లాభాలు వస్తాయి. రిలేషన్షిప్లో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
4.కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ సంచారం అనేక లాభాలను తీసుకు వస్తుంది. ఈ రాశి వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. తెలివితేటలు, క్రియేటివిటీ పెరుగుతాయి. పెళ్లిళ్లు వంటి శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. పిల్లల నుంచి శుభవార్తలను వింటారు. పాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ల నుంచి ఎక్కువ లాభాలను పొందడానికి కూడా వీలవుతుంది.