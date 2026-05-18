Jupiter Transit: 12 ఏళ్ల తర్వాత కర్కాటకంలోకి గురువు.. ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేదు!
దేవగురువు బృహస్పతి తన ఉచ్చరాశి అయిన కర్కాటకంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. 12 ఏళ్ల తర్వాత ఏర్పడుతున్న ఈ అరుదైన 'హంస రాజయోగం' వల్ల ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తుందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నవగ్రహాలన్నింటిలో దేవగురువు బృహస్పతిని అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ధర్మం, జ్ఞానం, వివాహం, సంతానం, అదృష్టం, సంపదలకు కారకుడైన బృహస్పతి.. జాతకంలో ఏ భావంపై దృష్టి సారించినా ఆ భావ ఫలితాలను అద్భుతంగా పెంచుతారు. ఇప్పుడు దాదాపు 12 ఏళ్ల తర్వాత ఒక అద్భుతమైన జ్యోతిష్య పరిణామం సంభవిస్తోంది. గురుడు తన ఉచ్చరాశి అయిన కర్కాటకంలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు.
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, జూన్ 2వ తేదీ అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత (అంటే జూన్ 3 తెల్లవారుజామున) 2 గంటల 25 నిమిషాలకు గురువు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. అక్టోబర్ 31 మధ్యాహ్నం 12 గంటల 50 నిమిషాల వరకు అక్కడే ఉండి, ఆ తర్వాత సూర్యుని రాశి అయిన సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. కర్కాటకంలో గురువు ఉండటం వల్ల 'హంస రాజయోగం' ఏర్పడుతుంది.
ఇది పంచ మహాపురుష యోగాలలో ఒకటి. ఈసారి గురువు 'అతిచారి' అంటే అత్యంత వేగంగా సంచరించబోతున్నారు. దీని అర్థం జీవితంలో వచ్చే మార్పులు చాలా వేగంగా, తీవ్రంగా ఉంటాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. వివాహం, సంతానం, ఉన్నత విద్య, వ్యాపారం, ఆస్తి కొనుగోలు మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలకు ఈ సమయం ఎంతో కీలకం.
గురువు సంచారంలో మార్పు.. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం
మేష రాశి
గురువు మీ రాశికి నాలుగో ఇంట్లో సంచరించడం వల్ల గృహ సుఖాలు పెరుగుతాయి. తల్లిగారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఆస్తిపాస్తులు వృద్ధి చెందుతాయి. కొత్త ఇల్లు కొనాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి
మూడో ఇంట్లో గురు సంచారం వల్ల మీ పరాక్రమం పెరుగుతుంది. మీడియా, రచన మరియు కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. ప్రయాణాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. అయితే తోబుట్టువులతో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మిథున రాశి
రెండో ఇంట్లో గురువు ఉండటం వల్ల ధన వృద్ధి కలుగుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. మీ మాట తీరుతో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు. ఈ ఏడాది ద్వితీయార్థంలో ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది.
కర్కాటక రాశి
మీ రాశిలోనే గురువు సంచరిస్తుండటం వల్ల ఇది మీకు 'స్వర్ణ యుగం' అని చెప్పవచ్చు. గత జన్మల పుణ్యఫలం ఇప్పుడు దక్కుతుంది. వివాహం, వ్యాపారం, సంతానం మరియు ఆరోగ్య విషయాల్లో ఊహించని ప్రగతి ఉంటుంది. మీ వ్యక్తిత్వం సమాజంలో వెలుగుతుంది.
సింహ రాశి
గురువు మీ రాశికి వ్యయ భావంలో ఉండటం వల్ల ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ఖర్చులు శుభకార్యాల కోసమే అవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. విదేశీ ప్రయాణాలకు లేదా విదేశాల్లో స్థిరపడాలనుకునే వారికి ఈ కాలం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
కన్యా రాశి
పదకొండో ఇంట్లో గురు సంచారం వల్ల మీ చిరకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఆర్థికంగా భారీ లాభాలు ఉంటాయి. వివాహం కాని వారికి సంబంధాలు కుదురుతాయి. ఏడాది ద్వితీయార్థం మీకు అన్ని విధాలా మేలు చేస్తుంది.
తులా రాశి
దశమ భావంలో గురువు ఉండటం వల్ల కెరీర్లో పెద్ద మార్పులు వస్తాయి. గౌరవ మర్యాదలు, పదోన్నతులు పొందుతారు. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది మంచి సమయం. రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి విశేషమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
తొమ్మిదో ఇంట్లో గురు సంచారం మీకు అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. భాగ్యోదయం కలుగుతుంది. తండ్రి నుండి ఆస్తి కలిసి వస్తుంది. విదేశీ ప్రయాణ యోగం ఉంది. మీ జీవితంలోనే ఇది అత్యుత్తమ కాలంగా నిలిచిపోతుంది.
ధనుస్సు రాశి
ఎనిమిదో ఇంట్లో గురువు ఉన్నప్పటికీ, మీ రాశి అధిపతి కావడంతో సంతానం, తెలివితేటలు మరియు అదృష్టం మెరుగుపడతాయి. ఇన్సూరెన్స్ లేదా వారసత్వ ఆస్తుల ద్వారా లాభం చేకూరుతుంది. ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఉన్నవారికి సిద్ధి కలుగుతుంది.
మకర రాశి
ఏడో ఇంట్లో గురు సంచారం వల్ల వివాహ శుభయోగాలు ఉన్నాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం బలపడుతుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు వస్తాయి. సామాజిక సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి.
కుంభ రాశి
ఆరో ఇంట్లో గురువు ఉండటం వల్ల పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. రుణ విముక్తి కలుగుతుంది. కోర్టు కేసులు లేదా అనారోగ్య సమస్యల నుండి బయటపడతారు. అయితే ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
మీన రాశి
మీ రాశి అధిపతి గురువు ఐదో ఇంట్లో ఉండటం వల్ల 'గజకేసరి' వంటి అద్భుత యోగం ఏర్పడుతుంది. సంతాన ప్రాప్తి, ప్రేమ వ్యవహారాల్లో విజయం మరియు ఉన్నత విద్యలో రాణిస్తారు. పెట్టుబడుల ద్వారా భారీ లాభాలు గడిస్తారు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.