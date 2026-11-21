పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
కాలసర్ప దోషం ఉంటే 42 ఏళ్ల వరకు కష్టాలేనా? జ్యోతిషశాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
జ్యోతిషశాస్త్రంలో కాల సర్ప దోషం గురించి అనేక నమ్మకాలు ఉన్నాయి. జాతకంలోని సూర్యుడు, చంద్రుడు, కుజుడు, బుధుడు, గురువు, శుక్రుడు, శని అనే ఏడు గ్రహాలు రాహు, కేతువుల మధ్య ఒకే వైపు ఉన్నప్పుడు కాల సర్ప దోషం ఏర్పడుతుంది.
జ్యోతిషశాస్త్రంలో కాల సర్ప దోషం గురించి ఎన్నో చర్చలు నడుస్తుంటాయి. ఈ దోషం వల్ల కష్టానికి తగ్గ ఫలితం ఆలస్యంగా వస్తుందని, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబంలో ఒత్తిళ్లు తలెత్తుతాయని చాలా మంది నమ్ముతారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జాతక చక్రాలను పరిశీలించేటప్పుడు జ్యోతిష పండితులు ఈ అంశాన్ని తరచుగా ప్రస్తావిస్తుంటారు. అసలు కాల సర్ప దోషం అంటే ఏమిటి, ఇది 42 ఏళ్ల వరకు ఉంటుందా అనే సందేహాలు చాలా మందిలో ఉన్నాయి. గ్రహాల స్థితిగతులు, కుండలిలోని ఇతర యోగాలను బట్టి దీని తీవ్రత మారుతూ ఉంటుంది.
జాతకంలో కాల సర్ప దోషం ఎలా ఏర్పడుతుంది?
సూర్యుడు, చంద్రుడు, కుజుడు, బుధుడు, గురువు, శుక్రుడు, శని అనే ఏడు ప్రధాన గ్రహాలు రాహువు, కేతువుల మధ్య ఒకే వైపు చేరినప్పుడు కాల సర్ప దోషం ఏర్పడుతుంది. రాహు-కేతువులను ఛాయా గ్రహాలుగా పిలుస్తారు. జాతకంలో అవి ఏ భావంలో ఉన్నాయి, మిగతా గ్రహాల దృష్టి ఎలా ఉందనేది పండితులు లెక్కలోకి తీసుకుంటారు. ఇందులో అనేక రకాలు ఉంటాయి. కేవలం రాహువు, కేతువు ఉన్నంత మాత్రాన దోషం ఉందని తొందరపడకూడదు.
"రాహు-కేతువుల స్థితిని బట్టి కొందరిలో 42 ఏళ్ల వరకు దీని ప్రభావం కనిపించినా, దశాంతర్దశలు, ఇతర గ్రహాల బలాన్ని బట్టి ఫలితాలు మారుతాయి," అని జ్యోతిష నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎలాంటి సంకేతాలు కనిపిస్తాయి?
ఈ దోష ప్రభావం ఉన్నవారికి వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయని, డబ్బు విషయంలో నిలకడ లోపిస్తుందని చెబుతారు. పెళ్లిళ్లు ఆలస్యం కావడం, సంతానం విషయంలో ఆందోళన, కారణం లేని భయం వంటివి కూడా ఇబ్బంది పెడతాయి. అయితే ఈ సమస్యలన్నీ కాల సర్ప దోషం వల్లే వస్తున్నాయని ఖచ్చితంగా చెప్పలేం. జాతకాన్ని పూర్తిగా చూపించుకుంటే తెలుసుకోవచ్చు.
కలలో పాములు కనిపిస్తే దోషమేనా?
కలలో పాములు కనిపిస్తే కాల సర్ప దోషం ఉందని చాలామంది భావిస్తారు. పాముల జంట కనిపించడం, పాము చుట్టుకోవడం, వెంటాడటం లేదా కాటు వేయడం వంటి కలలు వస్తే ఈ దోషంతో ముడిపెట్టి చూస్తారు. కానీ కలల్లో పాములు వచ్చినంత మాత్రాన జాతకంలో ఈ దోషం ఉన్నట్టు కాదు. జన్మకుండలిలోని గ్రహ స్థితులను పరిశీలించాకే ఒక అంచనాకు రావాలి.
42 ఏళ్ల వరకు కొనసాగుతుందా?
కొందరి జీవితంలో 42 ఏళ్ల వయసు వరకు కాల సర్ప దోష ప్రభావం ఉంటుందని జ్యోతిష నియమాలు చెబుతున్నాయి. కానీ ఇది అందరికీ వర్తించే స్థిరమైన నియమం కాదు. వయసు పెరిగేకొద్దీ గ్రహ దశలు మారుతుంటాయి. రాహువు పరిపక్వత చెందే సమయానికి దీని ప్రతికూల ప్రభావాలు నెమ్మదిగా తగ్గుముఖం పడతాయి. కాబట్టి జీవితాంతం ఇదే ఇబ్బంది ఉంటుందని భయపడాల్సిన పనిలేదు.
ఉపశమనం కోసం ఏం చేయాలి?
కాలసర్ప దోష తీవ్రత తగ్గడానికి శివారాధన ఎంతో శ్రేయస్కరంగా భావిస్తారు.
సోమవారం రోజున శివలింగానికి నీరు, పాలతో రుద్రాభిషేకం చేస్తారు.
మహామృత్యుంజయ మంత్రాన్ని భక్తితో పఠిస్తారు.
అలాగే 'ఓం రాం రాహవే నమః', 'ఓం స్రాం స్రీం స్రౌం సః కేతవే నమః' అనే బీజాక్షర మంత్రాలను జపించండి. ఏ పరిహారం పాటించినా ముందుగా అనుభవజ్ఞుడైన జ్యోతిష పండితుడిని సంప్రదించి జాతకం చూపించుకోవడం మంచిది.