400 ఏళ్ల తర్వాత మహా యోగం.. ఈ 5 రాశుల జీవితాల్లో అనూహ్య మార్పులు, ఆర్థిక పురోగతి!
వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మఖ నక్షత్రంలో కుజుడు, దేవగురు బృహస్పతి, కేతువు ఒకే కాలంలో సంచరించడం అరుదైన గ్రహ కలయికగా భావిస్తున్నారు. సుమారు 400 ఏళ్ల తర్వాత ఏర్పడుతున్న ఈ ప్రత్యేక యోగం ఐదు రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలను అందించనుందని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
సనాతన ధర్మంలో గ్రహాల గమనం, నక్షత్ర మార్పులు మానవ జీవితాలపై, దేశ విదేశాల ఆర్థిక పరిస్థితులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని నమ్ముతారు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, దాదాపు 400 సంవత్సరాల (40 దశాబ్దాల) దీర్ఘకాలిక విరామం తర్వాత మఖ నక్షత్రంలో కుజుడు, కేతువు మరియు దేవగురు బృహస్పతి ఒకే సమయంలో కలవడం అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అన్ని రాశులపై దీని ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల వారికి ఇది అపూర్వమైన ఫలితాలను ఇస్తోంది.
మఖ నక్షత్రంలో గ్రహాల సంచారం - ప్రత్యేకతలు
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, కుజుడు నవంబర్ 12, 2026 నాడు మఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించారు; డిసెంబర్ 19, 2026 వరకు ఇక్కడే సంచరిస్తారు. ఇక దేవగురువు బృహస్పతి అక్టోబర్ 31, 2026 నుంచే మఖ నక్షత్రంలో ఉంటూ జనవరి 24, 2027 వరకు ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతారు. మరోవైపు కేతువు డిసెంబర్ 5, 2026 వరకు మఖ నక్షత్రంలో సంచరించి, ఆ తర్వాత ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి మారుతారు.
కేతువు నక్షత్ర మార్పుతో ఈ త్రిగ్రహి యోగం ముగియనుంది. మఘ నక్షత్రానికి అధిపతి కేతువు కావడంతో, ఈ కాలంలో కుజుడు మరియు గురు గ్రహాలు కేతువు ప్రభావానికి లోనవుతున్నాయి. ఈ అరుదైన కలయిక వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం, అకస్మాత్తుగా కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించే అవకాశం లభిస్తోంది. కుజుడు ధైర్యాన్ని, శక్తిని ప్రసాదిస్తే.. గురు గ్రహం ఐశ్వర్యాన్ని, సిరిసంపదలను ఇస్తుంది. ఈ అదృష్ట యోగం ద్వారా ఏయే రాశులు ఎంతగా లబ్ధి పొందుతున్నాయో చూద్దాం.
1. మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ త్రిగ్రహి యోగం వల్ల అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. ఉద్యోగ రంగంలో పదోన్నతులు లభించడంతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు మీ భుజాన పడతాయి. పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే విద్యార్థులకు విజయ అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవ్వడంతో పాటు వ్యాపారంలో మంచి వృద్ధి కనిపిస్తుంది. కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా పుణ్యక్షేత్రాలు లేదా ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేసే సూచనలున్నాయి. అయితే కుజుడు క్రోధానికి కారకుడు కాబట్టి కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. నిత్యం హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం మరియు శివాలయంలో జలాభిషేకం చేయడం వల్ల శుభ ఫలితాలు మరింత పెరుగుతాయి.
2. వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు తొలగిపోయి ఊరట లభిస్తుంది. సుఖ సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ లాభాలు అందే సమయం ఇది. స్థిరాస్తులు, ఇల్లు లేదా నూతన వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో మీకు సరికొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి. ఇంట్లో ఏదైనా శుభవార్త వినడం వల్ల మనసు ఉల్లాసంగా మారుతుంది. మానసికంగా ఎంతో ప్రశాంతతను అనుభవిస్తారు. కుటుంబ సంబంధమైన విషయాలను సంయమనంతో, వినయంగా పరిష్కరించుకోండి. తల్లి ఆరోగ్యంపై తగిన శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది. ప్రతిరోజూ శ్రీమన్నారాయణుడు మరియు లక్ష్మీదేవి ఆర్చన చేయడం శ్రేయస్కరం.
3. తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ కాలంలో ఆదాయ మార్గాలు విశేషంగా విస్తరిస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు నూతన భాగస్వాములు లేదా కొత్త కాంటాక్ట్లు ఏర్పడటం వల్ల మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఇన్నాళ్లు నిలిచిపోయిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మీ దీర్ఘకాలిక కోరికలు లేదా స్వప్నాలు నెరవేరే సమయం ఆసన్నమైంది. మనసుకి నచ్చిన ప్రదేశాలకు విహారయాత్రలు వెళ్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల బంధాలు బలపడతాయి. ఉద్యోగంలో మరుసటి అడుగు వేయడానికి, ఉద్యోగ మార్పునకు ఇది సరైన తరుణం. నిత్యం దుర్గా చాలీసా పఠించడం ద్వారా శుభ ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి.
4. వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి కెరీర్లో సరికొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. వ్యాపారం ఊహించిన దానికంటే వేగంగా విస్తరిస్తుంది. మీ పరాక్రమం, ధైర్యం పెరుగుతాయి కాబట్టి ఎలాంటి సవాడినైనా సులువుగా ఎదుర్కొంటారు. పని ప్రదేశంలో మీరు తీసుకునే బాధ్యతలు భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. మీ చుట్టూ సానుకూల వాతావరణం నెలకొంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుతమైన విజయం సాధిస్తారు. అయితే గురు, కుజుల కలయిక కొన్నిసార్లు అహంకారాన్ని పెంచుతుంది కాబట్టి కోపాన్ని, గర్వాన్ని దరిచేరనీయకండి. కుటుంబ పెద్దల సలహాలు తీసుకుంటూ ముందుకు సాగండి. నిత్యం హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం ఎంతో ప్రయోజనకరం.
5. కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ గ్రహాల కలయిక ఎంతో అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులకు విజయం తథ్యం. ఉద్యోగ సంబంధమైన విషయాల్లో కీలకమైన ముందడుగు వేస్తారు. ఎప్పటినుంచో ఆగిపోయిన పాత బకాయిలు చేతికి అందడంతో ఆర్థికంగా బలపడతారు. మీ శారీరక శక్తి, ఉత్సాహం రెట్టింపు అవుతాయి. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అదృష్టం తోడు నిలవడంతో చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయాలు సొంతమవుతాయి. ఈ సమయంలో చురుగ్గా వ్యవహరించి పనులను పూర్తి చేయండి. శివుడిని ఆరాధించడం వల్ల విశేషమైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More