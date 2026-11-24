ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణమి వేళ లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం ఈ 5 పరిహారాలను పాటించండి.. సంపద రెట్టింపు అవుతుంది!
కార్తీక పౌర్ణమి రోజున లక్ష్మీదేవి, చంద్రభగవానుడిని పూజించడం ఎంతో విశేషంగా భావిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున శ్రీయంత్ర పూజ, పాయసం నైవేద్యం, లక్ష్మీ చాలీసా పారాయణం చేయడం శుభప్రదమని భక్తుల విశ్వాసం. అలాగే ఏకాక్షి కొబ్బరికాయను అమ్మవారికి సమర్పించడం బంగారం లేదా వెండి కొనుగోలు చేయడం వంటి ఆచారాలు పాటిస్తారు.
మంగళవారం కార్తీక మాస పౌర్ణమి వ్రతాన్ని భక్తులు శ్రద్ధగా ఆచరిస్తున్నారు. కార్తీక పౌర్ణమి రోజున లక్ష్మీదేవితో పాటు చంద్ర భగవానుడిని పూజించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. శాస్త్రోక్తంగా లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తే ఇంట్లో సిరిసంపదలు, సుఖశాంతులు పెరుగుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
ఈ పవిత్ర రోజున కొన్ని పరిహారాలు పాటిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి దారిద్ర్యం దూరమవుతుందని పండితులు చెబుతారు. పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు ఉదయ తిథిలో కార్తీక పౌర్ణమి వ్రతం, పూజ, స్నానం, దానాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కార్తీక పౌర్ణమి వేళ ఇళ్ల ముందు దీపాలు వెలిగించడం, తులసి కోట వద్ద పూజలు, పుణ్య నదుల్లో స్నానాలు చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. పంచాంగ నియమాలు, కుటుంబ సంప్రదాయాలను బట్టి పూజా పద్ధతుల్లో చిన్నపాటి మార్పులు కనిపిస్తాయి.
శ్రీయంత్ర పూజ, పాయస నైవేద్యం, లక్ష్మీ చాలీసా
కార్తీక పౌర్ణమి రోజున శ్రీయంత్రాన్ని నియమనిష్ఠలతో పూజించడం ఎంతో శ్రేయస్కరమని భావిస్తారు. ఈ పూజ వల్ల ఇంట్లో ధనధాన్యాలకు లోటు ఉండదని నమ్ముతారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి సాత్విక పాయసం నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. బాదం, కుంకుమపువ్వు, స్వచ్ఛమైన ఆవు పాలు లేదా మఖానాతో పాయసం తయారు చేసి నివేదించవచ్చు. ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గడానికి, లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి కార్తీక పౌర్ణమి ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో శ్రీ లక్ష్మీ చాలీసా పఠించాలి. భక్తితో చేసే ఈ పారాయణ మనసుకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
ఏకాక్షి కొబ్బరికాయ, బంగారు-వెండి కొనుగోలు
కార్తీక పౌర్ణమి నాడు లక్ష్మీదేవికి ఏకాక్షి కొబ్బరికాయ సమర్పిస్తే ఇంట్లో పేదరికం, ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని విశ్వసిస్తారు. ఉదయం లేదా సాయంత్రం పూజలో అమ్మవారికి ఏకాక్షి కొబ్బరికాయ అర్పించాలి. మరుసటి రోజు ఆ కొబ్బరికాయను బీరువాలో లేదా డబ్బు దాచే చోట ఉంచితే ఆర్థిక వృద్ధి కలుగుతుందని చెబుతారు.
కార్తీక పౌర్ణమి రాత్రి ఇంట్లో ఏ మూలనా చీకటి లేకుండా చూసుకోవాలి. ప్రధాన ద్వారానికి తప్పనిసరిగా దీపం వెలిగించాలి. పౌర్ణమి రాత్రంతా ఇంట్లో వెలుగు ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి. వీలుంటే ఈ రోజు బంగారం లేదా వెండి కొనుగోలు చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇలా చేస్తే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం, కుటుంబ శ్రేయస్సు పెరుగుతాయని నమ్ముతారు.
శక్తి మేరకు దానధర్మాలు
కార్తీక పౌర్ణమి వేళ పేదలు, అవసరంలో ఉన్నవారికి శక్తికి తగినట్లు దానం చేయాలి. అన్నదానం, మంచినీరు, వస్త్రాలు, ధనం, పండ్లు, నెయ్యి మొదలైనవి దానం చేస్తే పుణ్యం లభిస్తుందని పెద్దలు చెబుతారు.
పౌర్ణమి రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో లక్ష్మీదేవిని కొలుస్తూ, ఈ పరిహారాలను ఆచరిస్తే ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు నెలకొంటాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. విచక్షణ, దానగుణంతో ఈ పర్వదినాన్ని జరుపుకుంటే మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు