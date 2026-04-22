పాండవులకే దొరకని పరమశివుడు.. కేదార్నాథ్లో శివలింగం త్రిభుజాకారంలో ఎందుకు ఉంటుంది? చాలా మందికి తెలియని విషయాలు ఇవి!
kedarnath temple opening 2026: హిమాలయాల్లోని పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం కేదార్నాథ్ ఆలయ ద్వారాలు నేడు (ఏప్రిల్ 22) తెరుచుకున్నాయి. భక్తుల కోలాహలం, బాబా కేదార్ వైభవం, శివలింగం ఇక్కడ త్రిభుజాకారంలో ఎందుకు ఉంటుంది, కేదార్నాథ్ ఆలయం ఎందుకు 6 నెలలు మాత్రమే తెరుస్తారు, ఈ క్షేత్ర విశిష్టతపై ప్రత్యేక కథనం.
భక్తుల నిరీక్షణ ఫలించింది. మంచు పర్వతాల మధ్య కొలువై ఉన్న ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన కేదార్నాథ్ ఆలయ తలుపులు నేడు ఏప్రిల్ 22, 2026 ఉదయం వైభవంగా తెరుచుకున్నాయి. ఏటా చలికాలంలో మంచు తాకిడి వల్ల ఆరు నెలల పాటు మూసి ఉంచే ఈ ఆలయాన్ని, ఎండలు మొదలై దారులు క్లియర్ కావడంతో తిరిగి ప్రారంభించారు. శివనామస్మరణతో హిమాలయ లోయలు మారుమోగుతున్నాయి.
హరహర మహాదేవ.. ఉఖీమఠం నుంచి కేదార్నాథ్ వరకు
బాబా కేదార్నాథ్ కేవలం ఒక ఆలయం మాత్రమే కాదు, కోట్లాది మంది హిందువుల అచంచల విశ్వాసానికి కేంద్రం. చలికాలంలో ఆలయ ద్వారాలు మూసివేసినప్పుడు, శివుడి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని (చల్ విగ్రహ డోలి) ఉఖీమఠంలోని ఓంకారేశ్వర ఆలయానికి తరలిస్తారు. ఆరు నెలల పాటు అక్కడే పూజలు అందుకున్న స్వామివారు, వేసవి రాగానే తిరిగి కేదార్నాథ్ చేరుకుంటారు. నిన్న సాయంత్రమే బాబా వారి డోలి ధామ్కు చేరుకోవడంతో భక్తుల ఉత్సాహం మిన్నంటింది.
పురాణ గాథ: పాండవుల ప్రాయశ్చిత్తం
కేదార్నాథ్ ఆలయ చరిత్ర మహాభారత కాలంతో ముడిపడి ఉంది. కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత తమ దాయాదులను చంపిన పాపం నుంచి విముక్తి పొందాలని పాండవులు శివుడి కోసం వెతుకుతూ హిమాలయాలకు చేరుకున్నారు. అయితే, పాండవుల చర్యల పట్ల ఆగ్రహంతో ఉన్న పరమశివుడు వారికి దర్శనమివ్వడం ఇష్టం లేక 'వృషభం' (ఎద్దు) రూపం ధరించి భూమిలో సమాధి అయ్యారు.
"భీముడు శివుడిని గుర్తించి పట్టుకోబోగా, ఆ రూపం భూమిలోకి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు ఆ ఎద్దు వీపు భాగం (హైందవం) ఇక్కడే ఉండిపోయింది," అని పురాణాలు వివరిస్తున్నాయి.
ఆ వీపు భాగాన్నే నేడు మనం కేదార్నాథ్లో శివలింగంగా పూజిస్తున్నాం. భూమిలో సమాధి అయిన శివుడి మిగిలిన భాగాలు తుంగనాథ్, రుద్రనాథ్, మద్మహేశ్వర్, కల్పేశ్వర్లలో వెలిశాయి. వీటినే కలిపి 'పంచ కేదార్' అని పిలుస్తారు.
ఆది శంకరాచార్యుల పునర్నిర్మాణం
ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న ఈ భవ్యమైన ఆలయాన్ని 8వ శతాబ్దంలో ఆదిగురు శంకరాచార్యులు నిర్మించారు. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 11,755 అడుగుల ఎత్తులో, అత్యంత కఠినమైన వాతావరణంలో ఇంతటి భారీ శిలలతో ఆలయాన్ని ఎలా నిర్మించారనేది నేటికీ ఒక అద్భుతమే. 2013లో సంభవించిన భీభత్సమైన వరదల సమయంలో కేదార్నాథ్ పరిసరాలన్నీ ధ్వంసమైనా, ప్రధాన ఆలయం చెక్కుచెదరకుండా నిలవడం బాబా వారి మహిమకే నిదర్శనం.
కేదార్నాథ్ విశేషాలు
త్రిభుజాకార లింగం: మిగిలిన 11 జ్యోతిర్లింగాలకు భిన్నంగా ఇక్కడి శివలింగం గుండ్రంగా ఉండదు. సహజ సిద్ధమైన త్రిభుజాకారంలో (ఎద్దు వీపు భాగంలా) ఉంటుంది.
భౌగోళిక ఎత్తు: ఈ ఆలయం సముద్ర మట్టానికి సుమారు 3,584 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. ఇక్కడికి చేరుకోవడానికి గౌరీకుండ్ నుంచి దాదాపు 16 కిలోమీటర్ల కఠినమైన కొండ మార్గంలో ప్రయాణించాలి.
ప్రకృతి సౌందర్యం: లించోలి దాటిన తర్వాత కనిపించే మంచు పర్వతాల దృశ్యాలు భక్తులకు కైలాసంలో ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తాయి.
వరదల తర్వాత 'కేదార్పురి' పునర్నిర్మాణం అద్భుతంగా జరిగింది. భక్తుల కోసం మెరుగైన వసతులు, విశాలమైన మార్గాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు తరలి వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కేదార్నాథ్ ఆలయం ఎందుకు 6 నెలలు మాత్రమే తెరుస్తారు?
కేదార్నాథ్ హిమాలయాల్లో అత్యంత ఎత్తులో ఉంటుంది. చలికాలంలో ఇక్కడ భారీగా మంచు కురుస్తుంది. ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ డిగ్రీలకు పడిపోవడంతో పాటు దారులు పూర్తిగా మూసుకుపోతాయి. అందుకే ఏటా ఏప్రిల్/మే నుంచి అక్టోబర్/నవంబర్ వరకు మాత్రమే ఆలయం తెరుస్తారు.
2. శివలింగం ఇక్కడ త్రిభుజాకారంలో ఎందుకు ఉంటుంది?
పురాణాల ప్రకారం, శివుడు వృషభ రూపంలో భూమిలోకి వెళ్తున్నప్పుడు, ఆయన వీపు భాగం ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. అందుకే ఇక్కడ శివలింగం సహజంగానే త్రిభుజాకారంలో ఉంటుంది.
3. కేదార్నాథ్ యాత్రకు వెళ్లే ముందు ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్ అవసరమా?
అవును, ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం నిర్వహించే చార్ ధామ్ యాత్ర పోర్టల్లో భక్తులు ముందే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. దీనివల్ల యాత్ర సురక్షితంగా సాగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHOR
