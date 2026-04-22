    పాండవులకే దొరకని పరమశివుడు.. కేదార్‌నాథ్‌లో శివలింగం త్రిభుజాకారంలో ఎందుకు ఉంటుంది? చాలా మందికి తెలియని విషయాలు ఇవి!

    kedarnath temple opening 2026: హిమాలయాల్లోని పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం కేదార్‌నాథ్ ఆలయ ద్వారాలు నేడు (ఏప్రిల్ 22) తెరుచుకున్నాయి. భక్తుల కోలాహలం, బాబా కేదార్ వైభవం, శివలింగం ఇక్కడ త్రిభుజాకారంలో ఎందుకు ఉంటుంది,  కేదార్‌నాథ్ ఆలయం ఎందుకు 6 నెలలు మాత్రమే తెరుస్తారు, ఈ క్షేత్ర విశిష్టతపై ప్రత్యేక కథనం. 

    Published on: Apr 22, 2026 3:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    భక్తుల నిరీక్షణ ఫలించింది. మంచు పర్వతాల మధ్య కొలువై ఉన్న ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన కేదార్‌నాథ్ ఆలయ తలుపులు నేడు ఏప్రిల్ 22, 2026 ఉదయం వైభవంగా తెరుచుకున్నాయి. ఏటా చలికాలంలో మంచు తాకిడి వల్ల ఆరు నెలల పాటు మూసి ఉంచే ఈ ఆలయాన్ని, ఎండలు మొదలై దారులు క్లియర్ కావడంతో తిరిగి ప్రారంభించారు. శివనామస్మరణతో హిమాలయ లోయలు మారుమోగుతున్నాయి.

    పాండవులకే దొరకని పరమశివుడు.. కేదార్‌నాథ్‌లో శివలింగం త్రిభుజాకారంలో ఎందుకు ఉంటుంది?

    హరహర మహాదేవ.. ఉఖీమఠం నుంచి కేదార్‌నాథ్ వరకు

    బాబా కేదార్‌నాథ్ కేవలం ఒక ఆలయం మాత్రమే కాదు, కోట్లాది మంది హిందువుల అచంచల విశ్వాసానికి కేంద్రం. చలికాలంలో ఆలయ ద్వారాలు మూసివేసినప్పుడు, శివుడి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని (చల్ విగ్రహ డోలి) ఉఖీమఠంలోని ఓంకారేశ్వర ఆలయానికి తరలిస్తారు. ఆరు నెలల పాటు అక్కడే పూజలు అందుకున్న స్వామివారు, వేసవి రాగానే తిరిగి కేదార్‌నాథ్ చేరుకుంటారు. నిన్న సాయంత్రమే బాబా వారి డోలి ధామ్‌కు చేరుకోవడంతో భక్తుల ఉత్సాహం మిన్నంటింది.

    పురాణ గాథ: పాండవుల ప్రాయశ్చిత్తం

    కేదార్‌నాథ్ ఆలయ చరిత్ర మహాభారత కాలంతో ముడిపడి ఉంది. కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత తమ దాయాదులను చంపిన పాపం నుంచి విముక్తి పొందాలని పాండవులు శివుడి కోసం వెతుకుతూ హిమాలయాలకు చేరుకున్నారు. అయితే, పాండవుల చర్యల పట్ల ఆగ్రహంతో ఉన్న పరమశివుడు వారికి దర్శనమివ్వడం ఇష్టం లేక 'వృషభం' (ఎద్దు) రూపం ధరించి భూమిలో సమాధి అయ్యారు.

    "భీముడు శివుడిని గుర్తించి పట్టుకోబోగా, ఆ రూపం భూమిలోకి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు ఆ ఎద్దు వీపు భాగం (హైందవం) ఇక్కడే ఉండిపోయింది," అని పురాణాలు వివరిస్తున్నాయి.

    ఆ వీపు భాగాన్నే నేడు మనం కేదార్‌నాథ్‌లో శివలింగంగా పూజిస్తున్నాం. భూమిలో సమాధి అయిన శివుడి మిగిలిన భాగాలు తుంగనాథ్, రుద్రనాథ్, మద్మహేశ్వర్, కల్పేశ్వర్‌లలో వెలిశాయి. వీటినే కలిపి 'పంచ కేదార్' అని పిలుస్తారు.

    ఆది శంకరాచార్యుల పునర్నిర్మాణం

    ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న ఈ భవ్యమైన ఆలయాన్ని 8వ శతాబ్దంలో ఆదిగురు శంకరాచార్యులు నిర్మించారు. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 11,755 అడుగుల ఎత్తులో, అత్యంత కఠినమైన వాతావరణంలో ఇంతటి భారీ శిలలతో ఆలయాన్ని ఎలా నిర్మించారనేది నేటికీ ఒక అద్భుతమే. 2013లో సంభవించిన భీభత్సమైన వరదల సమయంలో కేదార్‌నాథ్ పరిసరాలన్నీ ధ్వంసమైనా, ప్రధాన ఆలయం చెక్కుచెదరకుండా నిలవడం బాబా వారి మహిమకే నిదర్శనం.

    కేదార్‌నాథ్ విశేషాలు

    త్రిభుజాకార లింగం: మిగిలిన 11 జ్యోతిర్లింగాలకు భిన్నంగా ఇక్కడి శివలింగం గుండ్రంగా ఉండదు. సహజ సిద్ధమైన త్రిభుజాకారంలో (ఎద్దు వీపు భాగంలా) ఉంటుంది.

    భౌగోళిక ఎత్తు: ఈ ఆలయం సముద్ర మట్టానికి సుమారు 3,584 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. ఇక్కడికి చేరుకోవడానికి గౌరీకుండ్ నుంచి దాదాపు 16 కిలోమీటర్ల కఠినమైన కొండ మార్గంలో ప్రయాణించాలి.

    ప్రకృతి సౌందర్యం: లించోలి దాటిన తర్వాత కనిపించే మంచు పర్వతాల దృశ్యాలు భక్తులకు కైలాసంలో ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తాయి.

    వరదల తర్వాత 'కేదార్‌పురి' పునర్నిర్మాణం అద్భుతంగా జరిగింది. భక్తుల కోసం మెరుగైన వసతులు, విశాలమైన మార్గాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు తరలి వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. కేదార్‌నాథ్ ఆలయం ఎందుకు 6 నెలలు మాత్రమే తెరుస్తారు?

    కేదార్‌నాథ్ హిమాలయాల్లో అత్యంత ఎత్తులో ఉంటుంది. చలికాలంలో ఇక్కడ భారీగా మంచు కురుస్తుంది. ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ డిగ్రీలకు పడిపోవడంతో పాటు దారులు పూర్తిగా మూసుకుపోతాయి. అందుకే ఏటా ఏప్రిల్/మే నుంచి అక్టోబర్/నవంబర్ వరకు మాత్రమే ఆలయం తెరుస్తారు.

    2. శివలింగం ఇక్కడ త్రిభుజాకారంలో ఎందుకు ఉంటుంది?

    పురాణాల ప్రకారం, శివుడు వృషభ రూపంలో భూమిలోకి వెళ్తున్నప్పుడు, ఆయన వీపు భాగం ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. అందుకే ఇక్కడ శివలింగం సహజంగానే త్రిభుజాకారంలో ఉంటుంది.

    3. కేదార్‌నాథ్ యాత్రకు వెళ్లే ముందు ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్ అవసరమా?

    అవును, ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం నిర్వహించే చార్ ధామ్ యాత్ర పోర్టల్‌లో భక్తులు ముందే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. దీనివల్ల యాత్ర సురక్షితంగా సాగుతుంది.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

