అక్టోబర్ 31 నుంచి గురు, కేతువులతో 5 రాశులకు కుబేరుడి ఆశీస్సులు.. వ్యాపారవేత్తలకు లాభాలు
అక్టోబర్ చివరిలో శుభ, అశుభ గ్రహాల కలయికతో ఒక అరుదైన యోగం ఏర్పడనుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. అక్టోబర్ నెలాఖరు నాటికి ఏ రాశుల వారికి భారీ ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉందో తెలుసుకోండి.
గురు గ్రహాన్ని అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. గురు గ్రహం ధనుస్సు, మీన రాశులకు అధిపతి. జాతకంలో గురు గ్రహం మంచి స్థానంలో ఉంటే, ఊహించని ఫలితాలు లభిస్తాయి. ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్న గురు గ్రహం, అక్టోబర్ 31న సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. జ్యోతిషశాస్త్రంలో ఛాయా గ్రహంగా పరిగణించే కేతువు ఇప్పటికే సింహ రాశిలో సంచరిస్తోంది. గురు, కేతువుల కలయిక వల్ల గురు ఆదిత్య యోగం ఏర్పడుతుంది. ఎల్లప్పుడూ వక్ర స్థానంలో సంచరించే కేతువు ఎక్కువగా అశుభ ఫలితాలను ఇస్తుందని అంటారు. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత గురు, కేతువులు సింహ రాశిలో కలిసి సంచరించడం ఒక అరుదైన సంఘటన. దీని ప్రభావం అన్ని రాశులపై ఉన్నప్పటికీ, ధనం, సంపద, పురోగతి, అదృష్టం కొన్ని రాశులను అనుసరిస్తాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి గురు, కేతువుల కలయిక అనేక శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం, శక్తి, నిర్ణయాత్మక నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి. మంచి ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి జీతంతో కూడిన కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించవచ్చు. కొందరికి కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. ఆర్థిక పరంగా, కొత్త ఆదాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తారు. పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తుల నుండి మీకు ఊహించని లాభాలు లభిస్తాయి. అలాగే పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. వీటిని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటే, మీరు ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవచ్చు.
మిథున రాశి
గురు-కేతువుల కలయిక మిథున రాశి వారికి అన్ని సౌకర్యాలను కలుగజేస్తుంది. అందువల్ల మీరు ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా పురోగతిని చూస్తారు. ఆదాయం కోసం చేసే పెట్టుబడుల నుండి ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కష్టపడి పనిచేసే వారికి వారి దీర్ఘకాల కృషి ఫలాలు లభిస్తాయి. పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆర్థిక జీవితంలో పురోగతి ఉంటుంది. మీ సొంత స్థానంలో ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కూడా సాధ్యమే. ఎలాంటి ఆర్థిక నిర్ణయాలైనా చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవడం ముఖ్యం. విదేశాలలో వ్యాపారం చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే విద్యార్థులలో చదువు పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
తులా రాశి
గురు -కేతువుల కలయిక తులారాశి వారికి అపూర్వమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఇది ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కాలం. వ్యాపారవేత్తలకు లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులను పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు కార్యాలయంలో పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపు గురించి శుభవార్త అందవచ్చు. చాలా కాలంగా పూర్తికాని పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మీరు సమాజంలోని ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల స్నేహాన్ని పొందుతారు. దీనితో మీలోని సంకోచ భావన తొలగిపోతుంది. మీరు ఆర్థికంగా చాలా అభివృద్ధిని చూస్తారు. మొత్తమ్మీద, గురు గ్రహపు ఆశీస్సులతో ఆర్థిక పరిస్థితిలో చాలా మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.
వృశ్చిక రాశి
గురు, కేతువుల కలయిక వృశ్చిక రాశి వారికి గొప్ప ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. అందువల్ల మీ అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది. మీరు ఆర్థిక పరిస్థితిలో మార్పును గమనిస్తారు. వృత్తిలో పురోగతికి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలకు ఊహించని ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ఇప్పటివరకు ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ గురు సంచారం తర్వాత ధన వర్షం కురుస్తుంది. వారు చేసే పనిలో ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. గతంలో చేసిన పనికి రెట్టింపు లాభాలు వస్తాయి. మీకు ప్రశాంతమైన జీవితం లభిస్తుంది. మీకు ఆర్థికంగా చాలా శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడే సమయం ఇది. చిరకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి.
వృషభ రాశి
గురు, కేతువుల కలయిక వృషభ రాశి వారికి చాలా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. దీని కారణంగా మీకు కొత్త ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. మీరు ఊహించని కొత్త మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు జీతం పెంపుతో పాటు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు పొందే అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. పనిలో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం మీకు లభిస్తుంది. గతంలో చేసిన కష్టానికి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. అదృష్టం ఇంట్లో శాంతిని చేకూరుస్తుంది. అలాగే కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి అధిక జీతంతో కోరుకున్న ఉద్యోగం పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More