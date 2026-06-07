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    మృగశిర కార్తె రోజున శాకాహారులు కచ్చితంగా తినాల్సిన పవర్‌ఫుల్ ఆహారాలు ఏంటి?

    mrigasira karthi Veg Foods : ఆధ్యాత్మిక కారణాల వల్ల లేదా అలవాటు లేక చేపలు తినని శాకాహారులు మృగశిర రోజున ప్రత్యామ్నాయంగా కొన్ని సాంప్రదాయ నియమాలను పాటిస్తారు. వాటిని పాటించడం వలన మీ ఆరోగ్యానికి మంచిది.

    Published on: Jun 07, 2026 8:08 PM IST
    By Anand Sai
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    మృగశిర కార్తె ప్రవేశంతో వాతావరణంలో మార్పులు ఉంటాయి. ఈ ఆకస్మిక మార్పు వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గి, కఫం, జలుబు, శ్వాసకోశ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. ఈ కాలంలో శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచడానికి, ఇన్‌ఫెక్షన్ల నుండి రక్షించుకోవడానికి చాలా మంది చేపలను తింటారు. అయితే ఆధ్యాత్మిక కారణాల వల్ల లేదా అలవాటు లేకపోవడం వల్ల చేపలు తినని శాకాహారులు మృగశిర రోజున కచ్చితంగా కొన్ని ప్రత్యామ్నాయ ఆహారాలను తీసుకోవాలని ఆయుర్వేద నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    అల్లం / శొంఠి, బెల్లం మిశ్రమం

    చేపలు తినని వారు మృగశిర కార్తె రోజున ఉదయాన్నే అల్లం (లేదా శొంఠి పొడి), బెల్లం కలిపి తీసుకోవడం తరాల నాటి ఆచారం. అల్లం, శొంఠిలలో సహజంగానే శరీరంలో వేడిని పుట్టించే గుణం ఉంటుంది. ఇది శీతల వాతావరణం వల్ల శరీరంలో కఫం చేరకుండా చూస్తుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, వర్షాకాలపు జలుబు, దగ్గుల నుండి అద్భుతమైన రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.

    పెసరపప్పు - బెల్లం పానకం

    ఈ రోజున పెసరపప్పును నానబెట్టి, అందులో బెల్లం, కొద్దిగా మిరియాల పొడి, యాలకులు కలిపి పానకంలా తయారుచేసి తాగుతారు. పెసరపప్పు శరీరానికి అవసరమైన నాణ్యమైన ప్రోటీన్లను అందిస్తుంది. బెల్లంలో ఉండే ఐరన్ రక్తాన్ని శుద్ధి చేయగా, మిరియాల పొడి గొంతు ఇన్‌ఫెక్షన్లను అడ్డుకుంటుంది. వాతావరణ మార్పుల వల్ల వచ్చే నీరసాన్ని తగ్గించి తక్షణ శక్తిని ఇవ్వడానికి ఈ పానీయం సూపర్ ఫుడ్‌లా పనిచేస్తుంది.

    అవిసె గింజలు, వాల్‌నట్స్

    చేపలు తినడానికి ప్రధాన కారణం అందులో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ఇవి ఊపిరితిత్తులు, గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. శాకాహారులకు ఒమేగా-3 లభించాలంటే అవిసె గింజలు, వాల్‌నట్స్, చియా సీడ్స్ ఉత్తమమైన మార్గాలు. మృగశిర రోజున వీటిని పొడి రూపంలోనో లేదా విడిగానో తింటే చేపల ద్వారా వచ్చే పోషకాలను శాకాహార రూపంలో పొందవచ్చు.

    ఇంగువ, వెల్లుల్లి, మిరియాలతో రసం

    మృగశిర కార్తె రోజున శాకాహారులు తమ మధ్యాహ్న భోజనంలో ఘాటైన మిరియాల చారు లేదా వెల్లుల్లి రసం ఉండేలా చూసుకోవాలి. అందులో కొద్దిగా ఇంగువ, జీలకర్ర ఎక్కువగా వాడాలి. వెల్లుల్లి, మిరియాలు సహజ యాంటీ-బయోటిక్స్‌లా పనిచేస్తాయి. ఇవి వర్షాకాలంలో వచ్చే వైరల్ జ్వరాలను, గ్యాస్ సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.

    మృగశిర కార్తె అనేది కేవలం రుతువుల మార్పు మాత్రమే కాదు.. ప్రకృతి మానవాళికి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య, ఆధ్యాత్మిక వరం. మారుతున్న వాతావరణానికి అనుగుణంగా మన జీవనశైలిని, ఆహార అలవాట్లను మార్చుకుని ఆరోగ్యంగా ఉండాలనేదే ఈ కార్తె వెనుక ఉన్న అసలైన పరమార్థం.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/మృగశిర కార్తె రోజున శాకాహారులు కచ్చితంగా తినాల్సిన పవర్‌ఫుల్ ఆహారాలు ఏంటి?
    Home/Rasi Phalalu/మృగశిర కార్తె రోజున శాకాహారులు కచ్చితంగా తినాల్సిన పవర్‌ఫుల్ ఆహారాలు ఏంటి?
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