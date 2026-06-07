మృగశిర రోజున కచ్చితంగా చేపలు ఎందుకు తినాలి? దీని వెనక ఉన్న సీక్రెట్ ఇదే!
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో మృగశిర కార్తెకు చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ ఏడాది జూన్ 8 నుంచి మృగశిర కార్తె. మృగశిర రోజున చేపలు కచ్చితంగా తినాలి అని మన పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఇది ఇప్పటిది కాదు.. మన తాతలు, ముత్తాతల కాలం నుంచి వస్తున్నది.
ప్రకృతి వైవిధ్యానికి, మానవ జీవనశైలికి ఉన్న అవినాభావ సంబంధానికి ‘మృగశిర కార్తె’ ఒక అద్భుత నిదర్శనం. ప్రతి ఏటా జూన్ నెలలో వచ్చే ఈ కార్తె కోట్లాది మంది ప్రజల ఆహార అలవాట్లలో ఒక పెద్ద మార్పును తెస్తుంది. ఆ రోజున ఇళ్లలో కచ్చితంగా చేపల కూర వండటం లేదా చేప ప్రసాదం తీసుకోవడం ఒక ఆనవాయితీ. అసలు ఏటా మృగశిర కార్తె రోజునే ఎందుకు చేపలు తినాలి? దీని వెనుక ఉన్న సీక్రెట్ ఏంటి, ఆధునిక వైద్యశాస్త్ర పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
రోహిణి కార్తెలో సూర్యుడి ప్రతాపానికి భూమి విపరీతంగా వేడెక్కుతుంది. ఆ తర్వాత వచ్చే మృగశిర కార్తెతో రుతుపవనాలు ప్రవేశించి, ఆకాశం మేఘావృతమై తొలి వర్షాలు పడతాయి. ఈ సమయంలో వాతావరణం ఉష్ణోగ్రత ఒక్కసారిగా పడిపోతుంది.
వేడి వాతావరణం నుంచి ఒక్కసారిగా చల్లని వాతావరణంలోకి మారే ఈ సంధి కాలంలో మానవ శరీరంలో 'వాత, పిత్త, కఫ' దోషాలలో అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.
వాతావరణంలో తేమ పెరగడం వల్ల బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి. దీనివల్ల జీర్ణవ్యవస్థ మందగించి, రోగనిరోధక శక్తి హఠాత్తుగా తగ్గుతుంది. ఫలితంగా జలుబు, దగ్గు, ఆస్తమా, శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి.
ఆయుర్వేదం, ఆధునిక సైన్స్ ఏం చెబుతోంది?
మృగశిర రోజున చేపలు తినడం వెనుక అటు ఆయుర్వేద నిపుణులు, ఇటు ఆధునిక పోషకాహార శాస్త్రవేత్తలు బలమైన కారణాలను విశ్లేషించారు.
ఆయుర్వేద కోణంలో చూసుకుంటే.. చేపలు సహజంగానే శరీరానికి వేడిని ఇచ్చే గుణం కలిగి ఉంటాయి. వర్షాకాలం ప్రారంభంలో వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు, శరీరంలో కఫం పెరగకుండా నిరోధించడానికి గుండెకు, ఊపిరితిత్తులకు తగినంత వేడి అవసరమవుతుంది. ఈ సమయంలో చేపలను ఆహారంగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరం లోపలి ఉష్ణోగ్రత సమతుల్యంగా మారి, జలుబు, రొంప వంటి సమస్యలు దరిచేరవు.
వైద్యశాస్త్ర కోణం
చేపల్లో నాణ్యమైన ప్రొటీన్లు, విటమిన్-డి, ఐరన్లతో పాటు ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఒమేగా-3 యాసిడ్స్ ఊపిరితిత్తులలో వచ్చే వాపును తగ్గిస్తాయి. ఆస్తమా ఉన్నవారికి ఇది శ్వాసనాళాలను ఫ్రీగా మార్చడంలో సహాయపడుతుంది. వర్షాకాలంలో రక్తం కొద్దిగా చిక్కబడే అవకాశం ఉంటుంది. చేపల్లోని మంచి కొవ్వులు గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచి, రక్త ప్రసరణను సాఫీగా సాగేలా చేస్తాయి.
ఎలాంటి చేపలు తినాలి?
మృగశిర కార్తె నాడు చేపలు తినేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం చాలా అవసరం. తొలి వర్షాల సమయంలో చెరువులు, నదులలోకి కొత్త నీరు వస్తుంది. కాబట్టి వీలైనంత వరకు తాజా చేపలను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి. నిల్వ ఉంచిన లేదా ఐస్ వేసిన చేపలను తినకపోవడమే మంచిది. చేపల కూర వండేటప్పుడు అందులో మసాలాలను సమపాళ్లలో వాడాలి. ఇవి జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేసి, చలికాలపు ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షణ కల్పిస్తాయి.
చేపలను నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేయడం కంటే చింతపండు వేసి పులుసులా వండుకుని తింటేనే అందులోని పోషకాలు శరీరానికి పూర్తిగా అందుతాయి. ఇది జీర్ణానికి కూడా సులువుగా ఉంటుంది.
మన పెద్దలు ఏ పండుగను లేదా ఆచారాన్ని ఊరికే పెట్టలేదు. ప్రతి సాంప్రదాయం వెనుక ఒక బలమైన ఆరోగ్య సూత్రం దాగి ఉంది. మృగశిర కార్తె నాడు చేపలు తినడం అనేది కేవలం ఒక నమ్మకం కాదు.. అది వర్షాకాలంలో వచ్చే రోగాల నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకునే ఒక అద్భుతమైన హెల్త్ సీక్రెట్.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More