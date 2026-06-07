మృగశిర కార్తె 2026: ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్.. మృగశిర రోజున చేయాల్సిన పనులు!
Mrigashira Karte 2026 : ఎండల తీవ్రతతో అల్లాడిపోతున్న ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగిస్తూ, ప్రకృతిని పచ్చదనంతో ముంచెత్తే అద్భుతమైన సమయం వచ్చేసింది. అదే మృగశిర కార్తె. హిందూ జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోనూ, వ్యవసాయ రంగంలోనూ ఈ కార్తెకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది.
జ్యోతిష్యం ప్రకారం ఈ ఏడాది మృగశిర కార్తె ప్రవేశం సాధారణమైనది కాదు. ఈ సమయంలో గ్రహాల కదలికలు కొన్ని రాశుల వారి జాతకాలను పూర్తిగా మార్చేయబోతున్నాయి. అసలు మృగశిర కార్తె ప్రాముఖ్యత ఏంటి? ఏయే రాశుల వారికి అపారమైన ధనలాభం కలగబోతోంది? వంటి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యుడు ఒక్కో నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడాన్ని ఒక్కో కార్తెగా పిలుస్తారు. సూర్యుడు రోహిణి నక్షత్రం నుంచి మృగశిర నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టే సమయాన్ని మృగశిర కార్తె అంటారు. మృగశిర నక్షత్రానికి అధిపతి కుజుడు (అంగారకుడు). కుజుడు ధైర్యానికి, శౌర్యానికి, భూమికి కారకుడు. సూర్యుడు ఈ నక్షత్రంలోకి రావడం వల్ల వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా మార్పులు వస్తాయి. రుతుపవనాలు దేశంలోకి ప్రవేశించి, వర్షాలు కురవడం ప్రారంభమవుతుంది. "మృగశిర కురిస్తే ముసలెద్దు కూడా రంకె వేస్తుంది" అనే సామెత ఇందుకే పుట్టింది.
ఈ ఏడాది మృగశిర కార్తె ప్రవేశం కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టంగా మారబోతోంది. కుజ, సూర్యుల ప్రభావం వల్ల ఈ కింది రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం కలుగుతుంది:
మేష రాశి
మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు. మృగశిర నక్షత్రాధిపతి కూడా కుజుడే కావడం వల్ల వీరికి అద్భుతమైన కాలం ప్రారంభం కానుంది. నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. రియల్ ఎస్టేట్, భూముల వ్యాపారం చేసే వారికి భారీ లాభాలు వస్తాయి.
సింహ రాశి
సూర్యుడు మృగశిరలోకి ప్రవేశించడం వల్ల సింహ రాశి వారికి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు, జీతాల పెంపు ఉండే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు కొత్త పెట్టుబడులు కలిసివస్తాయి.
కన్యా రాశి
ఆర్థికంగా ఉన్న ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోతాయి. పాత అప్పులు తీరిపోతాయి. కుటుంబంలో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. కొత్త వాహనాలు లేదా ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి వారికి కూడా కుజుడే అధిపతి. కాబట్టి వీరికి కోర్టు సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. ధనాదాయం ఊహించని విధంగా పెరుగుతుంది.
మృగశిర కార్తె రోజున ఏం చేయాలి?
ఈ కార్తె రోజున కొన్ని చిన్న పరిహారాలు చేయడం వల్ల ఇంట్లోని నెగటివ్ ఎనర్జీ పోయి, లక్ష్మీ కటాక్షం సిద్ధిస్తుంది. సూర్య నమస్కారాలు, అర్ఘ్యం సమర్పించడం వలన ఆరోగ్యం, తేజస్సు పెరుగుతాయి. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పూజ చేస్తే కుజ దోషాలు తొలగిపోతాయి, అప్పుల బాధలు తీరుతాయి. పేదలకు అన్నదానం లేదా వస్త్రదానం చేస్తే పితృదోషాలు తొలగి, పుణ్యఫలం దక్కుతుందని నమ్మకం.
గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల అభిప్రాయాలు, నమ్మకాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More