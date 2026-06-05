మృగశిర నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. జూన్ 22 వరకు ఈ 4 రాశుల వారి అటకెక్కిన పనులన్నీ పూర్తవుతాయా? అదృష్టం తలుపు తట్టబోతోందా?
జూన్ 8 నుంచి సూర్యుడు మృగశిర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జూన్ 22 వరకు ఉండే ఈ గోచారం వల్ల వృషభం, సింహం సహా నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. ఆ రాశుల వివరాలు, పరిహారాలు ఇక్కడ చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్య భగవానుడి నక్షత్ర సంచారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. జూన్ 8న సూర్యుడు మృగశిర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జూన్ 22 వరకు సూర్యుడు ఇదే నక్షత్రంలో ఉంటాడు. ఈ 14 రోజుల పాటు సూర్యుడి అనుగ్రహంతో కొన్ని రాశుల వారి జాతకాలు పూర్తిగా మారిపోనున్నాయి. ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి పట్టిన ఇబ్బందులు వదిలిపోయి, నిలిచిపోయిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తి అవుతాయి. ఆ రాశుల వివరాలు, వారు పొందబోయే లాభాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మృగశిరలో సూర్యుడు.. ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?
కుజ గ్రహానికి చెందిన మృగశిర నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు రావడం వల్ల సమాజంలో ఒక కొత్త ఉత్తేజం కనిపిస్తుంది. "ఈ సమయంలో ప్రజల్లో సరికొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి, ఆత్మవిశ్వాసం బాగా పెరుగుతాయి," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరించారు. ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఈ గోచారం అద్భుతమైన విజయాలను అందిస్తుంది. సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో పెద్ద ఎత్తున లాభాలు సాధిస్తారు.
1.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర మార్పు ఒక శుభ సంకేతం. సమాజంలో మీ మాటతీరుకు గౌరవం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల మీ కీర్తిప్రతిష్టలు రెట్టింపు అవుతాయి. ఉద్యోగం చేసే వారికి పైఅధికారుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ మొదలవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగవుతుంది. వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయంలో భారీగా లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
2.సింహ రాశి
సూర్యుడు సింహ రాశికి అధిపతి. అందుకే ఈ గోచారం వల్ల సింహ రాశి వారికి అన్ని రంగాల్లోనూ తిరుగులేని విజయాలు అందుతాయి. కెరీర్ లో ముందుకు దూసుకెళ్లడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఉద్యోగం మారాలని చూస్తున్న వారికి ఈ రెండు వారాల్లో మంచి కంపెనీల నుంచి ఆఫర్లు వస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం హాయిగా సాగిపోతుంది. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. కాస్త ఓపికతో వ్యవహరిస్తే మరిన్ని లాభాలు మీ సొంతమవుతాయి.
3.మకర రాశి
మకర రాశి వారికి కూడా సూర్యుడి మార్పు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. కళలు, సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో చేసే పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. జూన్ 8 నుంచి 22 మధ్య మీడియా, మార్కెటింగ్ రంగాల వారికి ఊహించని గుర్తింపు లభిస్తుంది. భాగస్వామితో బంధం బలపడుతుంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం మునుపటి కంటే పెరుగుతుంది.
4.ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారి జీవితాల్లో ఈ గోచారం సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్న వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఒంటరిగా ఉన్న వారికి నచ్చిన భాగస్వామి లభించే అవకాశం ఉంది. వివాహితుల మధ్య చిన్నచిన్న విభేదాలు వచ్చినప్పటికీ, పరస్పర అవగాహనతో బంధం మరింత గట్టిపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు.
జూన్ 8 నుంచి 22 వరకు చేయాల్సిన పరిహారాలు
సూర్యుడి అనుగ్రహం పూర్తిగా కలగాలంటే ఈ రోజుల్లో కొన్ని చిన్న పరిహారాలు చేయడం మంచిది. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే రాగి పాత్రలో నీటిని తీసుకుని సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. ఇంట్లోని పెద్దలను గౌరవించాలి. ఆదివారం నాడు నిరుపేదలకు తోచన దానం చేయడం వల్ల సూర్య దోషాలు తొలగిపోతాయి. ఈ సమయంలో కోపాన్ని, అహకారాన్ని వీడటం ఎంతో ముఖ్యం. ఓపికతో ఉంటేనే అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగుతాయి.
గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, జ్యోతిష్య ఆధారంగా రాసినది మాత్రమే. దీనిని పూర్తిగా ధృవీకరించడం లేదు. మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించగలరు.
మకర రాశివారు మృగాశిర నక్షత్రంలో మకర రాశిచక్రానికి చెందిన వారికి కూడా ప్రయోజనం చేకూరుస్తారు. మీ రాశిచక్రం మకరం అయితే, వచ్చే వారం నుండి మీరు సృజనాత్మక పనిపై చాలా ఆసక్తి చూపుతారని మరియు దానిలో విజయం సాధిస్తారని మీరు భావిస్తారు. ఈ కాలంలో చేసిన పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో మంచి రాబడిని ఇస్తాయి. జూన్ 8 నుంచి 22 మధ్య మీడియా, మార్కెటింగ్, క్రియేటివ్ రంగానికి సంబంధించిన వ్యక్తులకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ప్రేమ జీవితం మెరుగుపడుతుంది మరియు ఆత్మవిశ్వాసం మునుపటి కంటే పెరుగుతుంది.
ధనుస్సు: మృగశిర నక్షత్రంలో సూర్యుడు రావడంతో, ధనుస్సు రాశివారు కూడా తమ జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. ప్రేమ జీవితం పరంగా మీకు కొన్ని శుభవార్తలు వస్తాయి. అదే సమయంలో, ఒంటరి వ్యక్తులు ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలవవచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో తేలికపాటి వినోదం ఉన్నప్పటికీ, సంబంధం మునుపటి కంటే మరింత బలంగా మారుతుంది. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు, ఇది మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది.
జూన్ 8 నుండి జూన్ 22 వరకు మృగశిర నక్షత్రంలో సూర్యుడు ప్రవేశించే సమయంలో ఈ నివారణలు చేయండి. దీనికి సంబంధించిన చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ప్రతి ఉదయం రాగి కుండతో ఎండకు నీటిని అందించండి. మీ పెద్దలను గౌరవించండి. ఆదివారం పేదలకు విరాళాలు ఇవ్వండి. అలాగే, మీరు మీ కోపాన్ని నియంత్రించుకోవాలని మరియు ఎలాంటి అహంకారం ఉండకూడదని గుర్తుంచుకోండి. ఒక చిన్న మినహాయింపు విషయాలను మరింత దిగజార్చవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఓపికగా ఉండండి. నిరాకరణ- ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More