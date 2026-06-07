వార ఫలాలు జూన్ 8-14: ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం.. ధనం, విజయాలు వెంటాడతాయి!
వార ఫలాలు జూన్ 8-14: గ్రహాల అనుకూలత వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం కలగనుంది. మరికొన్ని రాశుల వారు వ్యాపారం, ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ద్వాదశ రాశుల పూర్తి వారఫలాలు ఇక్కడ చూడండి.
జూన్ మాసంలో ఈ వారం ప్రారంభంతోనే గ్రహాల స్థితులలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ మార్పులు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రగతిని, మరికొన్ని రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలను మోసుకొస్తున్నాయి. అదే సమయంలో కొందరు కాస్త ఓపికగా, ఆలోచించి అడుగులు వేయాల్సి ఉంటుంది. కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ బంధాలు, ఆరోగ్యం వంటి అన్ని రంగాలపై ఈ వారపు గ్రహాల కదలికలు తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు అస్సలు పనికిరావు. ఈ వారంలో ఏ రాశి వారి జాతకం ఎలా ఉందో, ఎవరికి అదృష్టం వరిస్తుందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
ఈ వారం మేష రాశి వారు అపరిమితమైన శక్తి సామర్థ్యాలతో కనిపిస్తారు. మీలో సరికొత్త ఉత్సాహం ఉరకలేస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు, సంతానానికి సంబంధించిన విషయాలు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి లాభాలు వస్తాయి. ప్రభుత్వ రంగంతో ముడిపడిన పనులన్నీ సులభంగా సాగిపోతాయి. వ్యాపారంలో మీ సాఫ్ట్ కార్నర్, నైపుణ్యం మీకు బాగా కలిసివస్తాయి. మీ భాగస్వామి కూడా ఈ వారంలో మంచి ప్రగతిని సాధిస్తారు. అయితే, వారం ప్రారంభంలో ఆదాయంలో కొద్దిగా హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి.
వారం మధ్యలో అనవసరపు ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మొదటి రెండు రోజులు కాస్త ఓపిక పట్టాలి. వారం చివరి రోజుల్లో పరిస్థితి పూర్తిగా మీ చేతుల్లోకి వస్తుంది. మీరు అనుకున్న పనులన్నీ అనుకున్నట్టుగా జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం, కెరీర్ అద్భుతంగా మారతాయి. ఎరుపు రంగు వస్తువును మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం శుభప్రదం.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారు ఈ వారం తమ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ బంధాలు, సంతాన పరిస్థితి మెరుగ్గా సాగుతాయి. వ్యాపార పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలోపేతం అవుతుంది. చేతిలో నగదు నిల్వలు పెరుగుతాయి. కెరీర్ లో వేగంగా ముందుకు దూసుకెళ్తారు. ఈ వారం ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, అవన్నీ మంచి పనుల కోసమే అవుతాయి.
వారం ప్రారంభంలో కొత్త వ్యాపారాలు ఏవీ మొదలుపెట్టవద్దు. వారం మధ్య భాగంలో ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. ప్రయాణాలు కలిసివస్తాయి, శుభవార్తలు వింటారు. వారం చివర్లో ఖర్చులు పెరుగుతాయి కాబట్టి జాగ్రత్త. ఎరుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం ఒక వరం లాంటిదని చెప్పవచ్చు. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, సంతానం, వ్యాపారం.. ఇలా అన్ని రంగాలలో అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి. ఈ రోజుల్లో మీ మాట తీరు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ నోటి నుంచి వచ్చే మాటలు నిజమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మాటను పెట్టుబడిగా పెట్టి పనిచేసే వారికి రాబోయే కాలం చాలా బాగుంటుంది.
వారం ప్రారంభంలో కేవలం అదృష్టాన్ని నమ్ముకుని ఎలాంటి పనులు చేయవద్దు, కొంత అవమాన భయం పొంచి ఉంది. వారం మధ్యలో వ్యాపారంలో చిన్నపాటి ఒడిదొడుకులు ఉన్నా, క్రమంగా పుంజుకుంటారు. వారం చివరలో వివిధ మార్గాల ద్వారా ధనలాభం కలుగుతుంది. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. హనుమంతుడిని ఆరాధించడం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఇది ఎంతో అద్భుతమైన సమయం. మీ సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరపడనుంది. మీ చుట్టూ ఉన్న విషయాలన్నీ మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. సమాజంలో మీపై ఉన్న అంచనాలు, ప్రజల నమ్మకాలు మారుతాయి. మీలో కొత్త తేజస్సు, సృజనాత్మకత పెరుగుతాయి.
ఆరోగ్యం, ప్రేమ, సంతానం, వ్యాపార రంగాలలో తిరుగులేని విజయాలు సాధిస్తారు. అయితే, వారం ప్రారంభంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి, చిన్నపాటి గాయాలయ్యే ప్రమాదం ఉంది. వారం మధ్యలో కూడా ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి. వారం చివరి రోజుల్లో వ్యాపార రంగం మరింత పుంజుకుంటుంది. కోర్టు కేసుల్లో విజయం లభిస్తుంది. రాజకీయ రంగంలో ఉన్నవారికి పదవులు దక్కుతాయి. ఎరుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం మంచిది.
సింహ రాశి
మీ ఆరోగ్యంతో పాటు మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై కూడా ఈ వారం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ప్రేమ, సంతాన విషయాలలో కొంత దూరం పెరిగినట్లు అనిపించినా, వారి మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుంది. వ్యాపారం బాగానే సాగుతుంది. శుభకార్యాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు, ఇది మీకు కొంత ఆందోళన కలిగించినా లాభదాయకమే.
వారం ప్రారంభంలో ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వారం మధ్యలో ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వారం చివర్లో వ్యాపారంలో విజయాలు అందుతాయి. ఒక మంచి కాలం మీకు ప్రారంభం కానుంది. శనిదేవుడిని ప్రార్థించడం వల్ల ఇబ్బందులు తొలగుతాయి.
కన్యా రాశి
ఈ వారం కన్యా రాశి వారి ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది. ప్రేమ, సంతాన బంధాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఇది సువర్ణ కాలం. వారం ప్రారంభంలో శత్రువులపై మీదే పైచేయి అవుతుంది. అయితే, కడుపునకు సంబంధించిన చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.
వారం మధ్యలో జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం పట్ల, వారితో మీకున్న సంబంధాల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. వారం చివరి రోజులు అంతగా కలిసిరావు. అనుకోని ఇబ్బందులు లేదా గాయాలయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త అవసరం. ఎరుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి గ్రహాల అనుకూలత చాలా బాగుంది. ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగవుతుంది. ప్రేమ, సంతాన విషయాలు సంతోషాన్ని ఇస్తాయి. వ్యాపారం లాభసాటిగా సాగుతుంది. ఈ రోజుల్లో అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త ఆందోళన చెందుతారు.
ప్రేమికుల మధ్య చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వారం మధ్యలో శత్రువులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు, కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటారు. వారం చివర్లో జీవిత భాగస్వామి మద్దతు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో అనుకూల మార్పులు ఉంటాయి. ఎరుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల మంచి జరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారు ప్రభుత్వ రంగ పనులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది. ప్రేమ, సంతాన సంబంధాలు మునుపటి కంటే చాలా మెరుగయ్యాయి. వ్యాపారం కూడా ఆశాజనకంగానే ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, వాటిని పెద్దవి చేయకండి. వారం ప్రారంభంలో కుటుంబంలో అనవసర గొడవలు, ప్రతికూల వాతావరణం ఏర్పడవచ్చు, కాబట్టి ఓపిక అవసరం.
వారం మధ్యలో పిల్లల చదువు, ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపడి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. వారం చివరలో మీ పౌరుషం, సామర్థ్యం పెరుగుతాయి. శత్రువులను ఓడించి అన్ని రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు. ఎరుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం శుభప్రదం.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారి ఆరోగ్యం చాలా వరకు మెరుగైంది. ప్రేమ, సంతానం, వ్యాపార రంగాలలో అనుకూల మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. జీవిత భాగస్వామి విషయంలో ఎలాంటి తప్పుడు నిర్ణయాలు ఎంచుకోవద్దు, దీనివల్ల పెద్ద గొడవలు జరిగే ప్రమాదం ఉంది.
వారం ప్రారంభంలో ముక్కు, చెవి సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు. వ్యాపారంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. వారం మధ్యలో గృహ కలహాల సూచనలు ఉన్నాయి. వారం చివర్లో మీరు తీసుకునే కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు మీ భవిష్యత్తును మారుస్తాయి. విద్యార్థులకు ఇది చాలా మంచి సమయం. ఎరుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం మంచిది.
మకర రాశి
మీ జీవిత భాగస్వామి జీవితంలో లేదా వారి కెరీర్ లో ఈ వారం ఏదైనా ఒక పెద్ద శుభవార్త వింటారు. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్ లేదా కొత్త అవకాశాలు వచ్చే వీలుంది. ప్రేమ, సంతాన సంబంధాలు సాధారణంగా ఉంటాయి, వ్యాపారం పుంజుకుంటుంది. వారం ప్రారంభంలో ధన నష్టపోయే సూచనలు ఉన్నాయి, కాబట్టి ఎక్కడా పెట్టుబడులు పెట్టవద్దు.
మీ మాట తీరును జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, లేదంటే బంధువులతో గొడవలు రావచ్చు. వారం మధ్యలో కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి, విజయం సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వారం చివరలో ఇల్లు, స్థలం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే యోగం బలంగా ఉంది. ఎరుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యం గతంలో కంటే బాగుంటుంది. ప్రేమ, సంతాన బంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి. వ్యాపార రంగంలో ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. వారం ప్రారంభంలో కొంత ఆందోళన, నిలకడలేని తనం ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి నష్టం జరగదు.
వారం మధ్యలో ఆర్థిక నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి లాటరీలు, బెట్టింగులు, షేర్ మార్కెట్ వంటి రిస్క్ ల జోలికి వెళ్లొద్దు. వారం చివరలో వ్యాపారం ఊపందుకుంటుంది. ఆత్మీయుల, స్నేహితుల మద్దతుతో ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ లేదా పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఎరుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఆరోగ్యం ఇంకా పూర్తిగా సహకరించడం లేదు, కొంత నలతగా ఉంటుంది. అయితే ప్రేమ, సంతానం, వ్యాపార రంగాలు క్రమంగా మెరుగవుతాయి. వారం ప్రారంభంలో విపరీతమైన ఖర్చులు మిమ్మల్ని మానసిక ఆందోళనకు గురిచేస్తాయి. తలనొప్పి, కంటి సమస్యలు, తెలియని భయం వేధిస్తాయి.
వారం మధ్యలో కూడా నిరుత్సాహం, ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటాయి. వారం చివరి రోజుల్లో ఆర్థిక పరిస్థితి మారుతుంది, చేతికి డబ్బు అందుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. బంధువులతో కలిసి విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఎరుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం శుభప్రదం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More