సెప్టెంబర్ 26న లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం.. వీరికి అదృష్టం సంపూర్ణంగా కలిసి వస్తుంది!
గ్రహాలకు అధిపతి అయిన బుధుడు, సంపద కీర్తికి అధిపతి అయిన శుక్రుడు సెప్టెంబర్ 26న కలిసి లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి సంపదను, అదృష్టాన్ని కురిపిస్తుందని అంటారు. ఏ రాశుల వారు అద్భుతమైన లాభాలను పొందుతారో చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. 2026 సెప్టెంబర్ 26న గ్రహాలకు అధిపతి అయిన బుధుడు కన్యారాశిని విడిచి తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సంపద, అదృష్టం, కీర్తి, సౌందర్యానికి ప్రతీక అయిన శుక్రుడు ఇప్పటికే తులారాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. అందువల్ల తులారాశిలో బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక అత్యంత శుభప్రదమైన లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. లక్ష్మీనారాయణ యోగాన్ని ఆనందం, శ్రేయస్సు, సంపద, ఐశ్వర్యం, వ్యాపారంలో అపారమైన విజయాన్ని ప్రసాదించే యోగంగా పరిగణిస్తారు. ఈ శుభప్రదమైన రాజయోగం ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారు అధిక లాభాలు, ఆర్థిక పురోగతిని పొందే అవకాశం ఉందని చెబుతారు.
మిథున రాశి
మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి మీ జాతకంలోని ఐదో ఇంట్లో బుధ, శుక్ర గ్రహాల వల్ల ఏర్పడే లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం కారణంగా వారు చదువులో, పోటీ పరీక్షలలో గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఈ కాలంలో మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు లభిస్తాయి. భారీ ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని శుభవార్తలు అందుకునే అవకాశం కూడా అధికంగా ఉంది. శుక్ర, బుధ గ్రహాల అనుగ్రహంతో మీకు లాభం, వ్యాపారం విషయంలో మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. అదేవిధంగా ఈ కాలంలో మీరు ఉద్యోగ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నట్లయితే.. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
తులా రాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వారికి మీ జాతకంలోని మొదటి ఇంట్లో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ కాలంలో మీ వ్యక్తిత్వం బాగా మెరుగుపడుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం, కీర్తి, ఆకర్షణ పెరుగుతాయి. మీరు చాలా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. వ్యాపార పరంగా ఈ కాలంలో తులారాశిలో జన్మించిన వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీరు అపారమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కూడా పొందుతారు. మీకు వైవాహిక జీవితానికి సంబంధించి బలమైన సంబంధం ఉంటుంది. భాగస్వామ్యంతో పనిచేయడం ద్వారా తులారాశికి చెందిన వారు ఈ కాలంలో కొత్త ఉద్యోగాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. అలాగే ఈ కాలంలో మీకు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు లభిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి
ఈ శుభప్రదమైన రాజయోగం ధనుస్సు రాశి వారికి అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సందర్భంలో బుధ, శుక్ర గ్రహాల అనుగ్రహం వల్ల మీ ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఈ కాలంలో మీ మేధోపరమైన ఆనందం, శ్రేయస్సు కూడా పెరుగుతాయి. ఈ యోగం ధనుస్సు రాశి వారి జాతకంలో 11వ ఇంట్లో లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది కాబట్టి, మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. ఈ సందర్భంగా మీరు ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులను కలుస్తారు. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో గొప్ప ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీ మేధోపరమైన ఆనందం, శ్రేయస్సు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. మీరు వ్యాపారం, వాణిజ్యానికి సంబంధించిన పనులలో మంచి లాభాలు పొందుతారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఉద్యోగాలు చేస్తుంటే ఈ సమయం ఒక వరంలా ఉంటుంది. వారి వృత్తిలో విజయం సాధించడానికి మంచి మార్గాలు కనిపిస్తాయి. ఈ విధంగా ఈ కాలంలో మీకు కొత్త ఉద్యోగం లేదా పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. మీకు ఉన్నత డిగ్రీ, జీతంలో పెరుగుదల లేదా ఇతర మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో మీరు పూర్తి చేయని వ్యాపార సంబంధిత ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తవుతాయి. కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించడానికి ఇది చాలా మంచి సమయం. పనికి సంబంధించి ఒక మంచి ప్రణాళికను రూపొందించుకోవడానికి మీకు చాలా శుభ సమయం లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకంలో 9వ ఇంట్లో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడటం వల్ల ప్రతి పనిలోనూ అదృష్టం సంపూర్ణంగా కలిసి వస్తుంది. ఈ కాలంలో కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి మతపరమైన లేదా వ్యాపార సంబంధిత ప్రయాణాలకు యోగం లభిస్తుంది. భవిష్యత్తులో కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి తమ అసంపూర్తిగా ఉన్న ప్రభుత్వ పనిని లేదా కోర్టు సంబంధిత కేసులను పూర్తి చేసుకోవడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలంలో చాలా లాభం చేకూరుతుంది. ఈ యోగంలో మీ కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. ఈ సమయంలో మీరు ఏదైనా పుణ్యయాత్రకు వెళ్లడానికి ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More