గణేశుడికి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. అడుగడుగునా విజయం, ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చే బొజ్జ గణపయ్య!
హిందూ మతంలో పవిత్రమైన పండుగ గణేష్ చతుర్థి. ఏ శుభకార్యమైనా ప్రారంభించే ముందు గణేశుని ఆశీర్వాదం పొందడం ముఖ్యం. అయితే వినాయకుడికి ఇష్టమైన రాశులు ఏంటో చూడండి.
నమ్మకాల ప్రకారం.. గణేష్ చతుర్థి రోజున.. వినాయకుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజిస్తారు. గ్రహ స్థానాలు అనుకూలంగా ఉన్నందున ఈ సంవత్సరం గణేశ చతుర్థి కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ఆ రాశులు ఏవో మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఇది వారి వృత్తి జీవితంలో కొత్త శిఖరాలను చేరుకోవడానికి ఒక మంచి సమయం. గణేశుని అనుగ్రహంతో మీకు ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా మీ కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు. కుజుడు ధైర్యం, బలం, శౌర్యం, సంకల్పానికి ప్రతీక. గణేశుని ప్రత్యేక అనుగ్రహంతో ఈ రాశి వారి పనులన్నీ త్వరగా పూర్తయి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశికి అధిపతి గ్రహాలకు యువరాజు అయిన బుధుడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడిని వ్యాపారం, గణితం, సమాచార మార్పిడి, తెలివితేటలకు కారకంగా పరిగణిస్తారు. శివుని కుమారుడైన గణేశుడు ఈ రాశి వారిని త్వరగా ప్రసన్నం చేసుకుంటాడు. గణేశ్ చతుర్థి తర్వాత, పని, వ్యాపారంలో నిమగ్నమైన మిథున రాశి వారిపై ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఈ రాశి వారికి గణేశుని ఆశీస్సులు ఉన్నందున వారి పనులు త్వరగా పూర్తవుతాయి. వారు కోరుకున్న ఫలితాలను పొందుతారు.
సింహ రాశి
ఈ గణేశ చతుర్థి నాడు సింహరాశి వారికి కీర్తి ప్రతిష్టలు లభిస్తాయి. వృత్తి విస్తరణకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. గణేశుని అనుగ్రహంతో అన్ని రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ కాలంలో ఆకస్మిక ధన లాభాలను పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు, జీతాల పెంపు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తమ లక్ష్యాలను సాధించడంలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. వారి మానసిక బలం, నిర్ణయం తీసుకునే నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి. అదే సమయంలో సింహరాశి వారు విజయవంతంగా డబ్బును పొదుపు చేయగలుగుతారు. ఈ కాలంలో వారి పెట్టుబడులు ఊహించని లాభాలను అందిస్తాయి. వారి రుణ సమస్యలు ఇప్పుడు ముగిసిపోతాయి.
మకర రాశి
గణేశ చతుర్థి తర్వాత మకర రాశి వారు దీర్ఘకాలిక ప్రాజెక్టులలో విజయం సాధిస్తారు. వారి కష్టానికి మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి, ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా లభిస్తుంది. గణేశుని అనుగ్రహంతో వారి జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. మకర రాశి వారు స్వతంత్రంగా ఆలోచించేవారు, కష్టపడి పనిచేసేవారు. గణేశునిలాగే మకర రాశి కూడా శని దేవునికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశి. ఇటువంటి వాతావరణంలో ఈ రాశుల వారికి త్వరలోనే అదృష్టం వరిస్తుంది. వారు అతి తక్కువ శ్రమతో మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. వారి ప్రయత్నాలన్నీ గణేశుని ఆశీస్సులతో నిండి ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More