జూలైలో గ్రహాల స్థానాల మార్పులతో 5 రాశులవారికి లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో 2026 జూలై నెల చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ నెలలో గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకుంటాయి. ఈ గ్రహాల స్థానాలలో మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. సంపద, సౌకర్యం, సదుపాయాలు రెట్టింపు కావచ్చు.
2026 జూలై 4న శుక్రుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్ఞానానికి రాశి అయిన బుధుడు ఇప్పటికే మిథునరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఇది జూన్ 22న కర్కాటకరాశిలోకి ప్రవేశించి, జూన్ 29న కర్కాటకరాశిలోనే వక్రగతిలోకి వెళ్లి, జూలై 7న మిథునరాశిలోకి తిరిగి వస్తుంది. సూర్యుడు కూడా జూలై 16న కర్కాటకరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడు జూలై 24న మిథునరాశిలో తిరోగమనం నుండి బయటపడతాడు. శని జూలై 27న మీనరాశిలో వక్రగతిలోకి వెళ్తాడు. ఈ గ్రహాల స్థానం కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టానికి ద్వారాలు తెరుస్తుంది. ఏ రాశుల వారికి జూలై నెల శుభప్రదం?
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో శని 11వ ఇంట్లో ఉంది. శుక్రుడు నాలుగో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. బుధుడు రెండో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ గ్రహాల స్థానం కారణంగా మీకు కొత్త ఇల్లు, వాహనం, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ రాశి వారికి ఇది చాలా శుభ సమయం. జీవితంలోని అనేక విషయాలలో మీకు మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో పని ప్రదేశంలో గౌరవం, కీర్తి రెట్టింపు అవుతాయి. ఈ కాలంలో చిరకాల కలలు నెరవేరతాయని సూచనలు ఉన్నాయి.
మిథున రాశి
జూలై నెలలో బుధుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శని మిథున రాశిలోని దశమ భావంలో ఉంటాడు. దీనివల్ల ఈ రాశి వారికి నిలిచిపోయిన పనులు విజయవంతమవుతాయి. పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అదృష్టం పూర్తిగా తోడుగా ఉండటంతో మీరు ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ సమయంలో మీరు కోరుకున్నది ఏదైనా కొనుగోలు చేయవచ్చు. విద్యార్థులు తమ చదువుపై మరింత ఆసక్తి చూపుతారు. శని అనుగ్రహం వల్ల మీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని చూస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఈ సమయంలో మీ కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు లభించే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి
శుక్రుడు సింహ రాశి లగ్నంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల కుటుంబంలో శుభ వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. సింహ రాశి వారికి ఆధ్యాత్మికతపై రెట్టింపు ఆసక్తి ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. బంధువులతో ఉన్న అసంతృప్తి తొలగిపోతుంది. కష్టాలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. కుటుంబ, వైవాహిక జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది. మీరు చాలా కాలంగా ఒక విషయంపై నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతుంటే, ఈ సమయంలో ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. నూతన దంపతులకు సంతానం కలిగే అవకాశం ఉంది. పని ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. కుజ గ్రహ అనుగ్రహం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది.
తులా రాశి
శుక్రుడు తులారాశిలోని పదకొండో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. శని ఇంకా తులారాశిలోని ఆరో ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇది చాలా శుభ సమయం. మీకు అనేక మార్గాల నుండి శుభవార్తలు అందవచ్చు. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు మీ చేతికి రావచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం పెరిగే సమయం ఇది. దంపతుల మధ్య ప్రేమ, బంధం పెరుగుతుంది. చిరకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు అధిక లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. డబ్బు సమస్యలు తగ్గే సూచనలు ఉన్నాయి. పనిలో మీ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. జీవితంలోని ప్రతి రంగంలో మీరు పురోగతిని చూస్తారు.
వృశ్చిక రాశి
శుక్రుడు వృశ్చిక రాశిలోని దశమ భావంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శని వృశ్చిక రాశిలోని పంచమ భావంలో వక్రగతిలో ఉంటాడు. దీనివల్ల మీకు ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. తల్లి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మీరు ఇప్పటివరకు ఎదుర్కొంటున్న వివిధ ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. కొందరికి కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారసత్వ ఆస్తికి సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు కార్యాలయంలో పనిభారం తగ్గుతుంది. సూర్య భగవానుడు మీ వృత్తిలో మంచి పురోగతిని తీసుకువస్తాడు. ఉద్యోగస్తులకు కార్యాలయంలో పదోన్నతి లభిస్తుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More