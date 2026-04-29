    భృగు మహర్షి: అగ్నిని భూమికి తెచ్చిన మేధావి.. సాక్షాత్తూ విష్ణుమూర్తినే శపించిన తపస్వి.. అందరూ తప్పక ఇవి తెలుసుకోవాలి!

    బ్రహ్మదేవుని మానస పుత్రుడు, భృగు సంహిత కర్త అయిన భృగు మహర్షి జన్మదినం వైశాఖ పౌర్ణమి. అగ్నిని మానవాళికి పరిచయం చేసిన గొప్ప సంస్కర్తగా, లక్ష్మీదేవి తండ్రిగా ఆయనకు పురాణాల్లో విశిష్ట స్థానం ఉంది. త్రిమూర్తులను పరీక్షించి విష్ణువును శ్రేష్టుడిగా ప్రకటించిన భృగువు జీవితంలోని ఆసక్తికర అంశాలు.

    Published on: Apr 29, 2026 9:35 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    భారతీయ వైదిక సాహిత్యంలో భృగు మహర్షి పేరు వినబడని చోటు లేదు. 'భృగు' అంటే 'ఉజ్వలమైన' అని అర్థం. అందుకే వేదాలు ఆయన్ని సూర్యుడితో పోల్చాయి. వైశాఖ పౌర్ణమి నాడు జన్మించిన ఈ మహర్షి, కేవలం ఒక ముని మాత్రమే కాదు, మానవ నాగరికతకు దిశానిర్దేశం చేసిన గొప్ప శాస్త్రవేత్త మరియు జ్యోతిష్య శాస్త్ర పితామహుడు.

    భృగు మహర్షి: అగ్నిని భూమికి తెచ్చిన మేధావి.. సాక్షాత్తూ విష్ణుమూర్తినే శపించిన తపస్వి (Pixabay)
    భూమిపైకి అగ్నిని తెచ్చిన భార్గవుడు

    ఋగ్వేదం ప్రకారం, మాతరిశ్వుడు అనే అగ్ని దేవత నుంచి అగ్నిని స్వీకరించి, దానిని భూమిపైకి తీసుకువచ్చిన ఘనత భృగు మహర్షికే దక్కుతుంది. అగ్నిని ఎలా ఉపయోగించాలో మానవాళికి నేర్పించినందున భార్గవులను (భృగు వంశీయులు) అగ్ని పూజకులుగా పిలుస్తారు. అయితే, ఒకానొక సందర్భంలో అగ్ని దేవుడిపై కోపించి, శుచి అశుచి అనే తేడా లేకుండా అన్నింటినీ దహించే 'సర్వభక్షకుడు' కావాలని శపించింది కూడా ఆయనే.

    లక్ష్మీదేవి తండ్రిగా భృగువు

    భాగవత పురాణం ప్రకారం భృగువుకు ముగ్గురు భార్యలు. దక్షుని కుమార్తె అయిన ఖ్యాతిని వివాహం చేసుకోగా వారికి ధాత, విధాత అనే ఇద్దరు కుమారులు, లక్ష్మీదేవి అనే కుమార్తె జన్మించారు. భృగువు కుమార్తె కాబట్టే లక్ష్మీదేవికి 'భార్గవి' అనే పేరు వచ్చింది. ఆ రకంగా భృగువు సాక్షాత్తు శ్రీమహావిష్ణువుకు మామగారు అయ్యారు.

    ఆయన రెండో భార్య కావ్యమాత (దివ్య) కుమారుడే దైత్య గురువు శుక్రాచార్యుడు. మూడో భార్య పౌలమి ద్వారా చ్యవన మహర్షి జన్మించారు. దేవగురువు బృహస్పతి భృగువు సోదరుడైన అంగీరసుడి కుమారుడు.

    శ్రీహరికి శాపం: దశావతారాల వెనుక రహస్యం

    పురాణాల ప్రకారం, ఒకసారి దేవాసుర సంగ్రామంలో రాక్షసులకు భృగువు భార్య ఖ్యాతి రక్షణ కల్పించింది. దీనిపై ఆగ్రహించిన విష్ణుమూర్తి తన సుదర్శన చక్రంతో ఆమె శిరస్సును ఖండించాడు. తన భార్యను చంపినందుకు ఆగ్రహించిన భృగువు.. విష్ణుమూర్తి భూలోకంలో పదే పదే మానవ గర్భాన జన్మించి కష్టాలు పడాలని శపించాడు. ఈ శాపమే విష్ణువు దశావతారాలు ఎత్తడానికి ఒక కారణంగా చెప్పబడుతుంది.

    త్రిమూర్తుల పరీక్ష.. విష్ణువు వక్షస్థలంపై తన్నిన భృగు

    ఋషులందరికీ ఒకసారి త్రిమూర్తుల్లో శ్రేష్టుడు ఎవరనే సందేహం కలిగింది. ఆ బాధ్యతను భృగువుకు అప్పగించారు.

    బ్రహ్మ: మొదట బ్రహ్మలోకానికి వెళ్లిన భృగువు, తన తండ్రి అయిన బ్రహ్మకు కనీసం నమస్కారం కూడా చేయలేదు. దీనికి బ్రహ్మదేవుడు తీవ్రంగా కోపగించుకున్నాడు.

    శివుడు: తర్వాత కైలాసానికి వెళ్లినప్పుడు కూడా భృగువు ప్రవర్తనకు శివుడు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు.

    విష్ణువు: చివరగా వైకుంఠానికి వెళ్లిన భృగువు, యోగనిద్రలో ఉన్న విష్ణువును లేపేందుకు ఆయన వక్షస్థలంపై కాలితో తన్నాడు. వెంటనే నిద్రలేచిన శ్రీహరి కోపగించుకోకపోగా, "మహర్షి, నా కఠినమైన వక్షస్థలాన్ని తన్నడం వల్ల మీ సుకుమారమైన పాదాలకు దెబ్బ తగలలేదు కదా!" అంటూ ఆయన పాదాలను నొక్కి సేవ చేశాడు. విష్ణువు చూపిన ఈ ఓర్పు, శాంతగుణమే ఆయనను త్రిమూర్తుల్లో శ్రేష్టుడిగా నిలబెట్టిందని భృగువు ప్రకటించారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

