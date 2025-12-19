Edit Profile
    Margasira Amavasya: నేడే సంవత్సరం చివరి అమావాస్య.. శుక్ర అమావాస్య నాడు ఈ పరిహారాలను పాటిస్తే అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి!

     Margasira Amavasya: హిందూ మతంలో మార్గశిర అమావాస్యకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇది ఈ ఏడాది వచ్చే చివరి అమావాస్య. ప్రతీ ఏటా మార్గశిర అమావాస్య డిసెంబరు మరియు జనవరి మధ్య వస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ సమయంలో చలిగా ఉంటుంది. ఈ కారణంగా, ఈ సమయంలో ఇచ్చే విరాళాల ప్రాముఖ్యత మరింత పెరుగుతుంది.

    Published on: Dec 19, 2025 7:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మార్గశిర అమావాస్య 2025: హిందూ మతంలో మార్గశిర అమావాస్యకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇది ఈ ఏడాది వచ్చే చివరి అమావాస్య. ప్రతీ ఏటా మార్గశిర అమావాస్య డిసెంబరు మరియు జనవరి మధ్య వస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ సమయంలో చలిగా ఉంటుంది. ఈ కారణంగా, ఈ సమయంలో ఇచ్చే విరాళాల ప్రాముఖ్యత మరింత పెరుగుతుంది. ఈ మాసంలో స్నానం చేయడం, దానం చేయడం వలన విశేష ఫలితాలను పొందడానికి వీలవుతుంది. ఇది ప్రత్యేకంగా పూర్వీకులకు అంకితం చేయబడిందని తెలుస్తోంది.

    మార్గశిర అమావాస్య నాడు ఇచ్చే విరాళాలు పూర్వీకుల పేరిటే ఇవ్వాలి. హిందూ గ్రంథాల ప్రకారం, అమావాస్య రోజున, పూర్వీకులు తమ వారసులకు చాలా దగ్గరగా వచ్చి వారి విరాళాలను స్వీకరించి వారి ఆశీర్వాదాలు ఇస్తారు. ఈ నెలలో కొన్ని పరిహారాలను పాటించడం వలన పితృ దోషాన్ని తొలగించేందుకు కూడా వీలవుతుంది. అదే సమయంలో, జీవితంలో అడ్డంకులు కూడా పూర్తిగా తొలగి పోతాయి. ఇక ఇప్పుడు ఈ అమావాస్య నాడు పాటించాల్సిన పరిహారాలేంటో చూసేద్దాం.

    మార్గశిర అమావాస్య నాడు పాటించాల్సిన పరిహారాలు ఇవిగో

    1.శాలువాలు లేదా దుప్పట్లు

    మార్గశిర అమావాస్య నాడు పేదలకు శాలువాలు లేదా దుప్పట్లు మొదలైనవి దానం చేస్తే, అది చాలా శుభమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అలాగే, ఉన్ని బట్టలను దానం చేయవచ్చు. ఈ విరాళం ఎప్పుడూ పూర్వీకుల పేరిటే చేయాలి. ఇది కుటుంబంలో శాంతియుత వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. అదే సమయంలో, జీవితంలోని ప్రతి అడ్డంకి ముగుస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ దానం శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. మీరు అవసరమైన వారికి ఆహార పదార్థాలను కూడా విరాళంగా ఇవ్వవచ్చు.

    2.కాకులు, కుక్కలకు ఆహారం

    ఈ అమావాస్య పశు పక్షుల కోసం ఏదైనా చేస్తే అది చాలా పుణ్యకార్యంగా పరిగణించబడుతుంది. పూర్వీకులు మన ఆహారాన్ని తీసుకొని వారి ఆశీర్వాదాలు ఇస్తారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, వారికి ఎప్పటికప్పుడు ఆహారం ఇవ్వాలి. ముఖ్యంగా కాకులు మరియు కుక్కలకు ఆహారం ఇవ్వడం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇలా చేయడం ద్వారా పూర్వీకుల ఆశీర్వాదాలు పొందవచ్చు.

    3.పవిత్ర నదిలో స్నానం

    ఈ అమావాస్య నాడు పవిత్ర నదిలో స్నానం చేస్తే కూడా ఎంతో మంచిది. పవిత్ర నదిలో స్నానం చేసే అవకాశం లేనివారు స్నానపు నీటిలో కొంత గంగా జలాన్ని కలిపి స్నానం చేయవచ్చు. ఇది కూడా సమానంగా పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఎవరికైనా పితృ దోషం ఉంటే, వారు స్నానం చేసిన తర్వాత తర్పణాలు వదలడం వంటివి చేయవచ్చు.

    4.ఆవ నూనె దీపం

    ఈ అమావాస్య నాడు ఆవ నూనె దీపం వెలిగించడం కూడా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా దక్షిణ దిశలో దీపం వెలిగించడం ఉత్తమం. వాస్తవానికి, ఇది పూర్వీకుల దిశగా భావించబడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ దిశలో ఆవ దీపం వెలిగించడం ఇంటికి సానుకూల శక్తిని తెస్తుంది. పూర్వీకుల ఆశీర్వాదాలను కూడా తెస్తుంది.

    5. రావి చెట్టు పరిహారాలు

    అమావాస్య సమయంలో, రావి చెట్టు పరిహారాలు చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అమావాస్య సాయంత్రం రావి చెట్టు కింద దీపం వెలిగించి హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించాలి. అలాగే, ఈ చెట్టు చుట్టూ ఏడు ప్రదిక్షణలు చేయాలి. హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఇలా చేయడం ద్వారా, పితృ దోషం చాలా వరకు తగ్గుతుంది.

